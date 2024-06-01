Целиакия — это аутоиммунное заболевание. Иммунная система — это система защиты организма, которая помогает в борьбе с болезнями и инфекциями. При аутоиммунном заболевании иммунная система атакует часть собственного организма.

При целиакии иммунная система реагирует на белок глютен, который находится в определенных видах зерновых.

В результате иммунной реакции вырабатываются антитела, которые повреждают слизистую оболочку тонкого кишечника.

Повреждение слизистой оболочки кишечника препятствует всасыванию питательных веществ из пищи.

Неусвоенный жир делает кал маслянистым.

Другие питательные вещества, которые не всасываются, вызывают метеоризм и диарею.

Глютен представляет собой белок, содержащийся в пшенице и изделиях из пшеничной муки. Это означает, что глютен имеется в хлебе, макаронных изделиях и многих видах выпечки. В ячмене и во ржи также есть глютен. В других зерновых, например, в овсе, глютена нет. Овощи и фрукты не содержат глютена.

Целиакия — это наследственное заболевание. Склонность к ее развитию передается по наследству. Но только некоторые члены семьи имеют это заболевание.