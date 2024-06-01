Что представляет собой целиакия?
Именно в тонком кишечнике происходит всасывание пищи. Целиакия — это заболевание тонкого кишечника, которое препятствует всасыванию всех питательных веществ из пищи. Питательные вещества включают белки, углеводы, жиры, витамины и минералы. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания. Неполучение необходимых питательных веществ называется нарушением питания.
Целиакия — это аутоиммунное заболевание, которые является наследственным.
Оно вызывает проблемы с перевариванием пищи, содержащей белок глютен, который находится в пшенице, ячмене, ржи и продуктах, приготовленных из этих зерновых.
Симптомы включают диарею с маслянистым, дурно пахнущим калом, чувство усталости и снижение массы тела.
Рост детей замедляется.
Целиакию вылечить невозможно, но люди с целиакией могут избежать проблем, перейдя на безглютеновую диету.
Какова причина целиакии?
Целиакия — это аутоиммунное заболевание. Иммунная система — это система защиты организма, которая помогает в борьбе с болезнями и инфекциями. При аутоиммунном заболевании иммунная система атакует часть собственного организма.
При целиакии иммунная система реагирует на белок глютен, который находится в определенных видах зерновых.
В результате иммунной реакции вырабатываются антитела, которые повреждают слизистую оболочку тонкого кишечника.
Повреждение слизистой оболочки кишечника препятствует всасыванию питательных веществ из пищи.
Неусвоенный жир делает кал маслянистым.
Другие питательные вещества, которые не всасываются, вызывают метеоризм и диарею.
Глютен представляет собой белок, содержащийся в пшенице и изделиях из пшеничной муки. Это означает, что глютен имеется в хлебе, макаронных изделиях и многих видах выпечки. В ячмене и во ржи также есть глютен. В других зерновых, например, в овсе, глютена нет. Овощи и фрукты не содержат глютена.
Целиакия — это наследственное заболевание. Склонность к ее развитию передается по наследству. Но только некоторые члены семьи имеют это заболевание.
Каковы симптомы целиакии?
Симптомы могут начаться как в детском, так и во взрослом возрасте.
К распространенным симптомам относятся:
отсутствие чувства голода;
диарея, часто с маслянистым или сальным стулом;
ощущение вздутия и метеоризм;
ощущение слабости и снижение массы тела.
Поскольку дети растут, они с большей вероятностью могут испытывать проблемы с нарушением питания. Рост детей может замедлиться, они могут быть невысокого роста и иметь дефицит массы тела. У девочек может не начаться своевременно менструация.
Неусвоение достаточного количества витаминов и минералов может вызвать следующие последствия:
анемия (низкое количество форменных элементов крови);
язвы в ротовой полости и отек языка;
тонкие кости, которые легко разрушаются;
ощущение покалывания (онемения) в руках и ногах.
К другим симптомам относятся:
болезненная, зудящая кожная сыпь с небольшими волдырями (герпетиформный дерматит);
отек ног из-за избытка жидкости в организме;
проблемы с зачатием.
У людей с целиакией иногда возникают другие проблемы иммунной системы, такие как болезнь Крона, сахарный диабет 1-го типа, заболевание щитовидной железы и другие гормональные проблемы, а также ревматоидный артрит.
Как врачи диагностируют целиакию?
Врачи проводят исследования, в том числе:
анализ крови для выявления антител к глютену;
биопсию ткани из тонкого кишечника;
иногда генетическое исследование.
При проведении биопсии врачи берут небольшой образец ткани с помощью инструмента, прикрепленного к концу эндоскопа (гибкой смотровой трубки), а затем исследуют образец под микроскопом.
Как врачи лечат целиакию?
Основное лечение —
прекращение потребления пищи, содержащей глютен.
Даже небольшое количество глютена может вызвать проблемы.
Прекратить потребление глютена трудно. Глютен содержат не только хлебобулочные изделия. Он находится во множестве готовых продуктов, включая супы, соусы, мороженое и хот-доги. Вы можете узнать о безглютеновой диете у диетолога или в группе поддержки больных целиакией, такой как Фонд глютеновой болезни.
Целиакия также повышает вероятность развития некоторых видов рака. Отказ от употребления глютена может снизить шанс развития этих заболеваний.
Врачи могут назначить витамины и минералы, чтобы заменить недостающие. Если в результате герпетиформного дерматита разовьется сыпь, врач может назначить лекарственные препараты.