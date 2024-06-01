Что представляет собой тропическая спру?
Тропическая спру — это редкое заболевание, поражающее людей в тропических и субтропических странах. Оно вызывает проблемы со слизистой оболочкой в тонком кишечнике, где происходит всасывание пищи. Затем возникают проблемы с расщеплением (перевариванием) пищи и усвоением питательных веществ. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания.
Симптомы включают плохое самочувствие, светлый кал, диарею и снижение массы тела.
Врачи ищут симптомы спру у людей, проживающих или недавно посетивших один из географических регионов, где часто встречается это заболевание (Карибский бассейн, Южная Индия и Юго-Восточная Азия).
Врачи используют тетрациклин (антибиотик) для лечения тропической спру.
Каковы причины тропической спру?
Врачи не знают, что вызывает тропическую спру, но они считают, что причиной может быть инфекция.
Каковы симптомы тропической спру?
Возможны следующие симптомы:
светлый, мягкий, комковидный, жирный и необычно дурно пахнущий кал;
диарея;
лихорадка
Общее недомогание
потеря веса;
анемия (низкий уровень эритроцитов), которая может вызвать ощущение слабости и усталости.
Как врачи диагностируют тропическую спру?
Врачи подозревают тропическую спру, если:
вы недавно жили или посещали страны Карибского бассейна, Южную Индию или Юго-Восточную Азию;
у вас анемия (низкий уровень эритроцитов в крови);
у вас диарея, продолжающаяся в течение длительного времени.
Врачи могут выполнить:
биопсию ткани из тонкого кишечника;
анализ крови для выявления нарушения питания;
анализ кала для выявления другой причины появления симптомов, например, бактерий или паразитов.
При проведении биопсии врачи берут небольшой образец ткани с помощью инструмента, прикрепленного к концу эндоскопа (гибкой смотровой трубки). Затем они исследуют этот образец под микроскопом.
Как лечат тропическое спру?
Методы лечения:
тетрациклин, антибиотик, иногда в течение 6 месяцев;
витамины для получения достаточного количества железа, фолата и витамина B12.