Тропическая спру — это редкое заболевание, поражающее людей в тропических и субтропических странах. Оно вызывает проблемы со слизистой оболочкой в тонком кишечнике, где происходит всасывание пищи. Затем возникают проблемы с расщеплением (перевариванием) пищи и усвоением питательных веществ. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания.

Симптомы включают плохое самочувствие, светлый кал, диарею и снижение массы тела.

Врачи ищут симптомы спру у людей, проживающих или недавно посетивших один из географических регионов, где часто встречается это заболевание (Карибский бассейн, Южная Индия и Юго-Восточная Азия).

Врачи используют тетрациклин (антибиотик) для лечения тропической спру.