Что представляет собой синдром чрезмерного развития микрофлоры?
Именно в тонком кишечнике происходит всасывание пищи. В кишечнике живут полезные бактерии. Чрезмерное развитие бактерий происходит в том случае, когда хорошие бактерии в тонком кишечнике размножаются слишком сильно. Излишние бактерии препятствуют усвоению всех питательных веществ из пищи. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания.
Излишние бактерии в кишечнике препятствуют надлежащему перевариванию пищи.
Бактерии также используют питательные вещества из пищи, которые необходимы для поддержания здоровья.
У некоторых людей симптомы отсутствуют, но у других наблюдается диарея, снижение массы тела, метеоризм и вздутие живота.
Врачи могут провести дыхательный тест, взять образцы жидкости из тонкого кишечника или выполнить рентгенографию ЖК тракта.
Врачи лечат синдром чрезмерного развития микрофлоры антибиотиками и могут порекомендовать изменение рациона питания.
Что вызывает синдром чрезмерного развития микрофлоры?
Синдром чрезмерного развития микрофлоры в основном вызывают:
патологии, при которых замедляется работа ЖК тракта, что препятствует выведению излишних бактерий из организма.
Наиболее частой причиной такого замедления является:
Другие заболевания, которые могут вызвать такое замедление, включают недостаточную активность щитовидной железы (гипотиреоз), системный склероз, и амилоидоз.
Некоторые виды хирургического вмешательства на кишечнике и осложнения после хирургического вмешательства также могут привести к чрезмерному росту бактерий.
Каковы симптомы синдрома чрезмерного развития микрофлоры?
У некоторых людей проявляется мало симптомов или только снижение массы тела.
К распространенным симптомам относятся:
диарея, которая проявляется в виде жирного, дурно пахнущего кала;
боль в животе.
вздутие живота;
выделение большего количества газов, чем обычно;
спустя несколько месяцев и лет — дефицит витаминов и минералов.
Дефицит витаминов и минералов может вызвать следующие нарушения:
низкое количество форменных элементов крови (анемия);
Легкое появление синяков
покалывание в руках и ногах.
Как врачи диагностируют синдром чрезмерного развития микрофлоры?
Врачи ставят диагноз синдрома чрезмерного развития микрофлоры на основании имеющихся симптомов и при наличии патологий, которые способствуют чрезмерному росту бактерий в толстой кишке. Они также могут провести:
обследование желудка и кишечника с помощью гибкой смотровой трубки (эндоскопия);
забор образца кишечной жидкости и ее посев, чтобы измерить количество бактерий;
измерение уровня определенных химических веществ в выдыхаемом воздухе;
рентгенографию желудка после проглатывания жидкого контрастного вещества.
Как врачи лечат синдром чрезмерного развития микрофлоры?
Лечение может включать:
Антибиотики
потребление меньшего количества углеводов и клетчатки;
прием добавок витаминов или минералов для коррекции дефицита некоторых веществ.
Большинству людей становится лучше после приема антибиотиков в течение 10-14 дней.
Врачи могут порекомендовать диету с большим количеством жира и меньшим количеством углеводов и клетчатки, чтобы замедлить процесс разрастания бактерий.