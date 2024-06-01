Что представляет собой синдром чрезмерного развития микрофлоры?

Что представляет собой синдром чрезмерного развития микрофлоры?

Именно в тонком кишечнике происходит всасывание пищи. В кишечнике живут полезные бактерии. Чрезмерное развитие бактерий происходит в том случае, когда хорошие бактерии в тонком кишечнике размножаются слишком сильно. Излишние бактерии препятствуют усвоению всех питательных веществ из пищи. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания.