Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром чрезмерного развития микрофлоры

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляет собой синдром чрезмерного развития микрофлоры?

Именно в тонком кишечнике происходит всасывание пищи. В кишечнике живут полезные бактерии. Чрезмерное развитие бактерий происходит в том случае, когда хорошие бактерии в тонком кишечнике размножаются слишком сильно. Излишние бактерии препятствуют усвоению всех питательных веществ из пищи. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания.

  • Излишние бактерии в кишечнике препятствуют надлежащему перевариванию пищи.

  • Бактерии также используют питательные вещества из пищи, которые необходимы для поддержания здоровья.

  • У некоторых людей симптомы отсутствуют, но у других наблюдается диарея, снижение массы тела, метеоризм и вздутие живота.

  • Врачи могут провести дыхательный тест, взять образцы жидкости из тонкого кишечника или выполнить рентгенографию ЖК тракта.

  • Врачи лечат синдром чрезмерного развития микрофлоры антибиотиками и могут порекомендовать изменение рациона питания.

Что вызывает синдром чрезмерного развития микрофлоры?

Синдром чрезмерного развития микрофлоры в основном вызывают:

  • патологии, при которых замедляется работа ЖК тракта, что препятствует выведению излишних бактерий из организма.

Наиболее частой причиной такого замедления является:

Другие заболевания, которые могут вызвать такое замедление, включают недостаточную активность щитовидной железы (гипотиреоз), системный склероз, и амилоидоз.

Некоторые виды хирургического вмешательства на кишечнике и осложнения после хирургического вмешательства также могут привести к чрезмерному росту бактерий.

Каковы симптомы синдрома чрезмерного развития микрофлоры?

У некоторых людей проявляется мало симптомов или только снижение массы тела.

К распространенным симптомам относятся:

  • диарея, которая проявляется в виде жирного, дурно пахнущего кала;

  • боль в животе.

  • вздутие живота;

  • выделение большего количества газов, чем обычно;

  • спустя несколько месяцев и лет — дефицит витаминов и минералов.

Дефицит витаминов и минералов может вызвать следующие нарушения:

  • низкое количество форменных элементов крови (анемия);

  • Легкое появление синяков

  • покалывание в руках и ногах.

Как врачи диагностируют синдром чрезмерного развития микрофлоры?

Врачи ставят диагноз синдрома чрезмерного развития микрофлоры на основании имеющихся симптомов и при наличии патологий, которые способствуют чрезмерному росту бактерий в толстой кишке. Они также могут провести:

  • обследование желудка и кишечника с помощью гибкой смотровой трубки (эндоскопия);

  • забор образца кишечной жидкости и ее посев, чтобы измерить количество бактерий;

  • измерение уровня определенных химических веществ в выдыхаемом воздухе;

  • рентгенографию желудка после проглатывания жидкого контрастного вещества.

Как врачи лечат синдром чрезмерного развития микрофлоры?

Лечение может включать:

  • Антибиотики

  • потребление меньшего количества углеводов и клетчатки;

  • прием добавок витаминов или минералов для коррекции дефицита некоторых веществ.

Большинству людей становится лучше после приема антибиотиков в течение 10-14 дней.

Врачи могут порекомендовать диету с большим количеством жира и меньшим количеством углеводов и клетчатки, чтобы замедлить процесс разрастания бактерий.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.