Кишечник состоит из кишок. В организме есть толстый кишечник и тонкий кишечник. В тонком кишечнике происходит всасывание пищи.

Нарушение всасывания — это проблема с усвоением питательных веществ из пищи. Питательные вещества обеспечивают питание организма. Они включают белки, углеводы, жиры, витамины и минералы.

Что представляет собой синдром короткого кишечника? Синдром короткого кишечника — это проблема, которая возникает после хирургического вмешательства, при котором была удалена большая часть тонкого кишечника. При недостаточной длине тонкого кишечника усваивается недостаточное количество питательных веществ.

Происходит снижение массы тела и нарушение питания.

Также возникает метеоризм и диарея.

Коррекция рациона питания и прием определенных лекарственных препаратов могут уменьшить диарею.

Некоторым людям с очень коротким тонким кишечником требуется внутривенное питание.

Что вызывает синдром короткого кишечника? Синдром короткого кишечника развивается после удаления большой части тонкого кишечника путем хирургического вмешательства. Распространенные причины удаления части тонкого кишечника: болезнь Крона;

мезентериальная ишемия (закупорка артерии, снабжающей кровью большую часть кишечника);

травма кишечника в результате лучевой терапии;

заворот кишок (перекручивание петель кишечника);

врожденные пороки;

Каковы симптомы синдрома короткого кишечника? К симптомам относятся: диарея;

потеря веса;

неусвоение достаточного количества витаминов и минералов. Дефицит витаминов и минералов может вызвать следующие нарушения: низкое количество форменных элементов крови (анемия);

Легкое появление синяков

покалывание в руках и ногах.

Как врач диагностирует синдром короткого кишечника? Врачи ставят диагноз синдрома короткого кишечника на основании имеющихся симптомов, а также того факта, что у вас была удалена большая часть тонкого кишечника.