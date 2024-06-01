Пища, которую вы едите, должна быть переварена до того, как она будет усвоена организмом и даст ему энергию. В процессе пищеварения пища расщепляется на отдельные части:

Белки

Жиры

Углеводы

Белки, жиры и углеводы — это питательные вещества, поскольку они обеспечивают питание организма. Другими питательными веществами являются:

Витамины и минералы

После переваривания пищи питательные вещества попадают в организм через стенки кишечника. Этот процесс называется всасыванием.

Месторасположение тонкого кишечника

Что такое нарушение всасывания? Термин «нарушение всасывания» означает, что человек не получает (не усваивает) должным образом питательные вещества из пищи. Какая-то проблема, возникающая в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), препятствует всасыванию одного или нескольких видов питательных веществ. Нарушение всасывания может быть вызвано заболеваниями, хирургическим вмешательством на кишечнике или кишечными инфекциями.

При нарушении всасывания характерны снижение массы тела, диарея и зловонный стул (кал).

Через некоторое время может развиться дефицит витаминов, что в свою очередь может привести к низкому уровню форменных элементов крови и плохому самочувствию.

Врачам часто приходится делать анализы кала и крови, а иногда и обследовать желудок и кишечник с помощью гибкого эндоскопа (эндоскопия).

При разных причинах нарушения всасывания требуются различные методы лечения, но врачи обычно пытаются скорректировать рацион, чтобы облегчить симптомы

Что вызывает нарушение всасывания? Нарушение всасывания вызывают в основном две проблемы: пища не переваривается надлежащим образом;

кишечник не всасывает питательные вещества. Что вызывает нарушения пищеварения? Организм не может переваривать пищу полностью, если: поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество пищеварительных соков, как, например, при панкреатите или кистозном фиброзе;

определенные пищеварительные ферменты отсутствуют в кишечнике, например, при непереносимости лактозы. Почему организм не может всасывать питательные вещества? Проблемы со всасыванием питательных веществ возникают, если: Повреждена слизистая оболочка кишечника, например, при целиакии, тропической спру или болезни Уиппла.

Удалена часть кишечника, так называемый синдром короткого кишечника.

Каковы симптомы нарушения всасывания? Наиболее частым симптомом нарушения всасывания является: Хроническая диарея Также вырабатывается большое количество рыхлого, маслянистого кала, который пахнет хуже обычного. К другим симптомам относятся: метеоризм и ощущение вздутия;

Снижение массы тела

у женщин — прекращение месячных. Дефицит витаминов и минералов может вызвать следующие нарушения: низкое количество форменных элементов крови (анемия);

Легкое появление синяков

покалывание в руках и ногах.

Как врачи диагностируют нарушение всасывания? Обычно врачи используют следующие виды лечения: анализы кала для выявления неусвоенного жира;

Анализы крови Если результаты этих анализов свидетельствуют о нарушении всасывания, врачи затем проводят исследования для выявления причины. Они могут провести: обследование желудка и кишечника с помощью гибкой смотровой трубки (эндоскопия);

дыхательные тесты;

рентгенографию после проглатывания жидкого контрастного вещества.