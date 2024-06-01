Лактоза — это один из видов сахара, который содержится в молоке и молочных продуктах.

Лактаза — это фермент в тонком кишечнике, который расщепляет лактозу, чтобы организм мог усвоить ее.

Что представляет собой непереносимость лактозы? Непереносимость лактозы означает, что вы не можете употреблять лактозу, потому что не можете ее переварить. Неспособность переваривать лактозу возникает, когда тонкий кишечник не вырабатывает достаточное количество фермента лактазы, который переваривает (расщепляет) лактозу. Непереносимость лактозы — весьма распространенное явление.

Употребление молока или молочных продуктов может вызвать различные симптомы.

Симптомы включают вздутие живота и спазмы, диарею, метеоризм и тошноту.

Лечение предусматривает отказ от молочных продуктов или прием лактазы. Аллергия на коровье молоко — это не тоже самое, что непереносимость лактозы. Люди с аллергией на коровье молоко могут его нормально переваривать, но белки в молоке вызывают аллергическую реакцию.

Что вызывает непереносимость лактозы? У всех младенцев в кишечнике находится лактаза, чтобы они могли переваривать молоко матери. Почти у всех по мере взросления вырабатывается все меньше лактазы. После того, как количество лактазы становится недостаточным, люди начинают испытывать симптомы непереносимости лактозы после употребления молочных продуктов. Однако люди, родившиеся в странах Северной Европы, являются исключением. Многие люди из этого географического региона могут переваривать молочные продукты всю жизнь. Непереносимость лактозы также может начаться после травмы или хирургического вмешательства на кишечнике, а также другой проблемы с кишечником.

Каковы симптомы непереносимости лактозы? Непереносимость лактозы может вызвать следующие симптомы: вздутие живота и спазмы;

водянистая диарея;

газы.

тошнота;

урчание или бульканье в области живота.

Внезапная потребность в дефекации через 30 минут-2 часа после потребления пищи, содержащей молоко. Как правило, для возникновения симптомов нужно выпить не менее 8-12 унций (250–375 миллилитров) молока. Если у Вас появились симптомы после лишь нескольких глотков молока, вероятно, они вызваны не непереносимостью лактозы.

Как врачи диагностируют непереносимость лактозы? Врачи отменяют на некоторое время прием пищи и употребление напитков, содержащих молоко. Если симптомы исчезнут, а затем вернутся, когда вы снова начнете потребление молочных продуктов, у вас, вероятно, имеется непереносимость лактозы. Другие анализы редко требуются, за исключением следующих случаев: симптомы не проходят после прекращения потребления молочных продуктов.

Врачи считают, что у вас может быть еще одна проблема, наряду с непереносимостью лактозы. Иногда врачи проводят дыхательный тест. Они дадут вам выпить напиток, содержащий лактозу, и исследуют воздух, который вы выдыхаете. Результаты этого исследования могут показать, насколько хорошо переваривалась лактоза.