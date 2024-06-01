В тонком кишечнике происходит всасывание пищи.
Нарушение всасывания — это проблема с усвоением питательных веществ из пищи. Питательные вещества обеспечивают питание организма. Они включают белки, углеводы, жиры, витамины и минералы.
Что представляет собой болезнь Уиппла?
Болезнь Уиппла — это редкая инфекция, в результате которой повреждается слизистая оболочка тонкого кишечника. Возникают проблемы с расщеплением (перевариванием) пищи и усвоением питательных веществ.
Болезнь Уиппла может поражать и другие органы, такие как сердце, легкие, головной мозг, суставы и глаза.
Симптомы могут включать диарею, отечность и болезненность суставов, снижение массы тела и боль в животе.
С помощью антибиотиков можно вылечить инфекцию, но болезнь может рецидивировать.
Без лечения болезнь Уиппла может привести к летальному исходу.
Каковы симптомы болезни Уиппла?
Основные симптомы болезни Уиппла:
опухшие болезненные суставы;
диарея (жидкий, рыхлый или водянистый кал);
боль в животе.
потеря веса;
К другим симптомам относятся:
лихорадка
отсутствие чувства голода;
анемия (недостаточное количество эритроцитов), которая может вызвать ощущение слабости и усталости;
Кашель
Увеличение лимфатических узлов.
Если инфекция распространилась на мозг — спутанность сознания или потеря памяти.
Как врачи диагностируют болезнь Уиппла?
Врачи диагностируют болезнь Уиппла после обнаружения бактерий, которые вызывают это заболевание, в биоптате, взятом из тонкого кишечника. При проведении биопсии врачи берут небольшой образец ткани с помощью инструмента, прикрепленного к концу эндоскопа (гибкой смотровой трубки), а затем исследуют образец под микроскопом.
Как врачи лечат болезнь Уиппла?
Врачи лечат болезнь Уиппла антибиотиками минимум в течение одного года. Болезнь может иногда рецидивировать после лечения.
При отсутствии лечения болезнь Уиппла усугубляется и может привести к летальному исходу.