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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Болезнь Уиппла

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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В тонком кишечнике происходит всасывание пищи.

Нарушение всасывания — это проблема с усвоением питательных веществ из пищи. Питательные вещества обеспечивают питание организма. Они включают белки, углеводы, жиры, витамины и минералы.

Что представляет собой болезнь Уиппла?

Болезнь Уиппла — это редкая инфекция, в результате которой повреждается слизистая оболочка тонкого кишечника. Возникают проблемы с расщеплением (перевариванием) пищи и усвоением питательных веществ.

Болезнь Уиппла может поражать и другие органы, такие как сердце, легкие, головной мозг, суставы и глаза.

  • Симптомы могут включать диарею, отечность и болезненность суставов, снижение массы тела и боль в животе.

  • С помощью антибиотиков можно вылечить инфекцию, но болезнь может рецидивировать.

  • Без лечения болезнь Уиппла может привести к летальному исходу.

Каковы симптомы болезни Уиппла?

Основные симптомы болезни Уиппла:

  • опухшие болезненные суставы;

  • диарея (жидкий, рыхлый или водянистый кал);

  • боль в животе.

  • потеря веса;

К другим симптомам относятся:

  • лихорадка

  • отсутствие чувства голода;

  • анемия (недостаточное количество эритроцитов), которая может вызвать ощущение слабости и усталости;

  • Кашель

  • Увеличение лимфатических узлов.

  • Если инфекция распространилась на мозг — спутанность сознания или потеря памяти.

Как врачи диагностируют болезнь Уиппла?

Врачи диагностируют болезнь Уиппла после обнаружения бактерий, которые вызывают это заболевание, в биоптате, взятом из тонкого кишечника. При проведении биопсии врачи берут небольшой образец ткани с помощью инструмента, прикрепленного к концу эндоскопа (гибкой смотровой трубки), а затем исследуют образец под микроскопом.

Как врачи лечат болезнь Уиппла?

Врачи лечат болезнь Уиппла антибиотиками минимум в течение одного года. Болезнь может иногда рецидивировать после лечения.

При отсутствии лечения болезнь Уиппла усугубляется и может привести к летальному исходу.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.