Врачи легко увидят наружный геморрой. Чтобы обнаружить внутренний геморрой, они могут применить аноскоп (короткую трубку, при помощи которой врачи осматривают прямую кишку).

При наличии кровотечения из заднего прохода или прямой кишки врачи могут осмотреть нижние отделы кишечника с помощью более длинной трубки, чтобы определить, нет ли еще какой-либо причины кровотечения.