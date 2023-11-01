Что такое геморрой?
Геморрой — это набухшие вены в стенке прямой кишки и заднего прохода. Прямая кишка — это последняя часть пищеварительной системы, где накапливаются фекалии (кал) до их выведения. Задний проход — это отверстие между ягодицами, через которое выходят фекалии.
Набухание вен вызвано слишком большим давлением в вене
Геморрой может быть внутри прямой кишки и заднего прохода, где его не видно (внутренний геморрой) или набухать снаружи заднего прохода (наружный геморрой)
Геморрой может вызывать боль или кровотечение
Большинство симптомов проходят без лечения
Каковы причины геморроя?
Давление в венах прямой кишки или заднего прохода может вызвать геморрой. Это давление может вызвать:
избыточный вес;
Беременность
поднятие тяжелых предметов;
запор (затруднение при отхождении стула) или диарея (жидкий, водянистый стул) в течение длительного времени;
слишком долгое сидение в туалете или слишком сильные потуги при дефекации;
Каковы симптомы геморроя?
Симптомы геморроя могут включать:
уплотнения в заднем проходе, которые могут стать болезненными или опухшими;
кровотечение из заднего прохода или прямой кишки с болью или без нее, особенно при дефекации;
слизь (густая жидкость) в прямой кишке, из-за которой может показаться, что дефекация не закончена;
зуд;
Как врачи диагностируют геморрой?
Врачи легко увидят наружный геморрой. Чтобы обнаружить внутренний геморрой, они могут применить аноскоп (короткую трубку, при помощи которой врачи осматривают прямую кишку).
При наличии кровотечения из заднего прохода или прямой кишки врачи могут осмотреть нижние отделы кишечника с помощью более длинной трубки, чтобы определить, нет ли еще какой-либо причины кровотечения.
Как врачи лечат геморрой?
При геморрое лечение требуется только, если он вызывает симптомы.
Лечение для облегчения симптомов включает следующие методы:
Размягчители кала
Прием слабительных в случае запора
Прием сидячей ванны с небольшим количеством теплой воды, достаточным для покрытия заднего прохода, в течение 10–15 минут несколько раз в день
болеутоляющие препараты.
Нанесение на задний проход крема, вызывающего онемение
Лечение для устранения геморроя включает следующие методы:
Введение вещества, которое вызывает рубцевание геморроя и уничтожает его
Применение тепла, электрического тока или лазера для уничтожения геморроя
Связывание геморроя специальными резиновыми полосами, из-за которых геморрой отпадает
Иногда хирургическое вмешательство по удалению геморроя
Иногда хирургическое вмешательство по удалению кровяного сгустка в геморрое, вызывающего сильную боль
Что делать для предотвращения геморроя?
Чтобы предотвратить повторное появление геморроя, даже после лечения, требуется:
потреблять больше клетчатки;
Пить много жидкости
физическая нагрузка.
идти в туалет при потребности, не выжидать;
не сидеть долго на унитазе и не тужиться при дефекации;
следить за чистотой заднего прохода.