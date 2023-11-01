Симптомы обычно возникают во время или сразу после дефекации и могут включать:

боль в заднем проходе;

кровотечение (небольшое);

иногда зуд.

Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов и повторяется при последующей дефекации.

Анальные трещины, симптомы которых длятся менее 6 недель, называются острыми. Те, которые вызывают более длительные симптомы, называются хроническими.