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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анальная трещина

(Трещина в анусе; анальная язва)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Что представляет собой анальная трещина?

Анальная трещина — это разрыв слизистой оболочки заднего прохода (отверстие между ягодицами, через которое выходит кал).

Каковы причины появления анальной трещины?

Причины появления анальной трещины:

  • Выход твердых фекалий или большого количества кала

  • Повторяющийся жидкий стул

  • Введение предметов в задний проход, например, секс-игрушек

  • Воспаление в остальной части толстой кишки (колит)

  • Иногда анальный секс

Каковы симптомы появления анальной трещины?

Симптомы обычно возникают во время или сразу после дефекации и могут включать:

  • боль в заднем проходе;

  • кровотечение (небольшое);

  • иногда зуд.

Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов и повторяется при последующей дефекации.

Анальные трещины, симптомы которых длятся менее 6 недель, называются острыми. Те, которые вызывают более длительные симптомы, называются хроническими.

Как врачи диагностируют анальную трещину?

Врачи обычно диагностируют анальную трещину путем осмотра заднего прохода.

Иногда им приходится исследовать прямую кишку пальцем в перчатке или аноскопом (короткой трубкой, используемой для осмотра заднего прохода). При наличии кровотечения врачи осмотрят нижний кишечник при помощи более длинной трубки, чтобы определить, нет ли еще какой-либо причины кровотечения.

Как врачи лечат анальную трещину?

Для облегчения дефекации (выведения кала) можно:

  • Принимать лекарство для смягчения кала

  • Потреблять больше клетчатки, например фруктов и овощей, или принимать пищевую добавку с клетчаткой

  • Иногда, при запоре (затрудненной дефекации) использовать слабительные

  • Использовать мазь или суппозиторий для смазывания заднего прохода

Для облегчения боли можно использовать:

  • Мазь с препаратом, вызывающим онемение

  • Сидячую ванну с небольшим количеством теплой воды, достаточным для покрытия заднего прохода, в течение 10–15 минут несколько раз в день

Что представляют собой анальные спазмы?

Анальные трещины могут вызывать судороги (спазмы) мышц заднего прохода. При анальных спазмах ощущается боль. Они также могут ограничить приток крови к заднему проходу. Отсутствие притока крови не дает анальной трещине зажить. Чтобы прекратить спазмы и способствовать заживлению трещины, врачи могут:

  • Назначить крем для нанесения на задний проход, чтобы расслабить мышцы

  • Ввести лекарство в задний проход, чтобы расслабить мышцы

  • Провести хирургическое вмешательство, чтобы растянуть или зашить мышцу в заднем проходе, если трещина не заживает после применения других видов лечения

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.