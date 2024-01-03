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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дивертикулит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая переваривает пищу и поглощает питательные вещества. В организме есть толстый кишечник и тонкий кишечник. Толстый кишечник (ободочная кишка) соединяет тонкую кишку с прямой кишкой (мешочек в конце толстой кишки, где кал хранится до выведения из организма). В толстом кишечнике могут появляться маленькие мешочки или кармашки (дивертикулы); это заболевание известно под названием дивертикулез. Вероятно, они появляются из-за высокого давления в кишечнике.

Что представляет собой дивертикулит?

Дивертикулит — это осложнение дивертикулеза. Дивертикулез — это воспаление дивертикулов.

  • Симптомы включают боль в нижней левой части живота, болезненность и повышение температуры

  • Врачи диагностируют дивертикулит с помощью КТ сканирования

  • Лечение предусматривает отдых, жидкую диету и антибиотики

  • При тяжелых симптомах может потребоваться госпитализация, а иногда и хирургическое вмешательство

Толстая кишка с дивертикулом

Дивертикулы представляют собой напоминающие маленький воздушный шарик мешковидные выпячивания, которые могут развиваться в толстой кишке.

Какова причина дивертикулита?

Дивертикулит развивается у людей, у которых есть дивертикулез: патология, при которой в толстой кишке образуются мешочки или кармашки.

Точная причина до конца не изучена. Иногда кал и бактерии попадают в один из мешочков (дивертикулы), вызывая воспаление и инфекцию.

  • Дивертикулит обычно находится в самой нижней части толстой кишки

  • Дивертикулит обычно более тяжело протекает у пожилых людей и у людей, принимающих кортикостероиды

При дивертикулезе риск развития дивертикулита повышен:

  • у пациентов пожилого возраста;

  • у людей с избыточным весом;

  • при отсутствии физической нагрузки;

  • курят

  • при потреблении рациона питания с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки;

  • при приеме определенных медикаментов, таких как кортикостероиды, опиаты для купирования боли и противовоспалительные средства.

Каковы симптомы дивертикулита?

Дивертикулит вызывает:

  • Боль в нижней левой части живота

  • Болезненность

  • лихорадка

Дивертикулит может вызвать такие проблемы, как:

  • Абсцесс (скопление гноя)

  • Инфицирование соседних органов или области живота между органами (перитонит)

  • Серьезная инфекция в крови, из-за которой другие органы функционируют неправильно (сепсис)

  • Закупорка кишок из-за рубцевания кишечника

  • Фистула (патологическое соединение между двумя органами, которые не должны соединяться между собой, например, между кишечником и мочевым пузырем)

Некоторые осложнения дивертикулита

Как врачи диагностируют дивертикулит?

Врачи обычно проводят такие обследования, как:

  • КТ

  • Анализ крови для проверки на наличие инфекции и выявления других причин боли в животе.

Как врачи лечат дивертикулит?

Легкий дивертикулит можно лечить в домашних условиях при помощи:

  • Покой

  • специальной диеты: потребление только жидкостей в течение нескольких дней, например, бульона, сока или воды, а затем постепенное введение мягких продуктов, таких как яйца, овощи, приготовленные на пару, или йогурт;

  • болеутоляющие препараты;

  • иногда антибиотики.

При наличии более серьезных симптомов может потребоваться госпитализация для лечения. Лечение может предусматривать:

  • внутривенное введение жидкостей и антибиотиков;

  • болеутоляющие препараты;

  • Постельный режим

  • прекращение приема пищи до тех пор, пока симптомы не прекратятся;

  • иногда дренирование инфекции из гнойного кармана (абсцесса) путем введения иглы под кожу.

Срочное хирургическое вмешательство может потребоваться, если:

  • Симптомы не улучшатся или ухудшатся

  • Ухудшится боль, болезненность и лихорадка

  • Кишечник закупорится

  • Произойдет разрыв кишечника, из-за чего инфекция попадет в выстилку живота (перитонит)

  • Имеется абсцесс, который необходимо дренировать

Врач удалит часть кишечника, в которой произошел разрыв. Затем врач либо вновь соединит кишечник, либо проведет временную колостомию. Колостомия — это хирургическое отверстие в животе, соединенное с одним концом кишечника. Кал выходит в калоприемник, пока кишечник заживает.

Фистулу, которая образуется, также можно вылечить хирургическим вмешательством.

По истечении от одного до 3 месяцев после улучшения состояния врачи обычно проводят колоноскопию (обследование, при котором врач вводит тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход для осмотра толстой кишки), чтобы исключить рак толстой кишки в качестве основной причины первоначальных симптомов.

Врачи также порекомендуют:

  • потреблять больше клетчатки;

  • физическая нагрузка.

  • похудеть при избыточном весе;

  • не курить.

Важно позвонить своему врачу, если симптомы дивертикулита вновь возникнут.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.