Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая переваривает пищу и поглощает питательные вещества. В организме есть толстый кишечник и тонкий кишечник. Толстый кишечник (ободочная кишка) соединяет тонкую кишку с прямой кишкой (мешочек в конце толстой кишки, где кал хранится до выведения из организма). В толстом кишечнике могут появляться маленькие мешочки или кармашки (дивертикулы); это заболевание известно под названием дивертикулез. Вероятно, они появляются из-за высокого давления в кишечнике.
Что представляет собой дивертикулит?
Дивертикулит — это осложнение дивертикулеза. Дивертикулез — это воспаление дивертикулов.
Симптомы включают боль в нижней левой части живота, болезненность и повышение температуры
Врачи диагностируют дивертикулит с помощью КТ сканирования
Лечение предусматривает отдых, жидкую диету и антибиотики
При тяжелых симптомах может потребоваться госпитализация, а иногда и хирургическое вмешательство
Толстая кишка с дивертикулом
Дивертикулы представляют собой напоминающие маленький воздушный шарик мешковидные выпячивания, которые могут развиваться в толстой кишке.
Какова причина дивертикулита?
Дивертикулит развивается у людей, у которых есть дивертикулез: патология, при которой в толстой кишке образуются мешочки или кармашки.
Точная причина до конца не изучена. Иногда кал и бактерии попадают в один из мешочков (дивертикулы), вызывая воспаление и инфекцию.
Дивертикулит обычно находится в самой нижней части толстой кишки
Дивертикулит обычно более тяжело протекает у пожилых людей и у людей, принимающих кортикостероиды
При дивертикулезе риск развития дивертикулита повышен:
у пациентов пожилого возраста;
у людей с избыточным весом;
при отсутствии физической нагрузки;
курят
при потреблении рациона питания с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки;
при приеме определенных медикаментов, таких как кортикостероиды, опиаты для купирования боли и противовоспалительные средства.
Каковы симптомы дивертикулита?
Дивертикулит вызывает:
Боль в нижней левой части живота
Болезненность
лихорадка
Дивертикулит может вызвать такие проблемы, как:
Абсцесс (скопление гноя)
Инфицирование соседних органов или области живота между органами (перитонит)
Серьезная инфекция в крови, из-за которой другие органы функционируют неправильно (сепсис)
Закупорка кишок из-за рубцевания кишечника
Фистула (патологическое соединение между двумя органами, которые не должны соединяться между собой, например, между кишечником и мочевым пузырем)
Некоторые осложнения дивертикулита
Как врачи диагностируют дивертикулит?
Врачи обычно проводят такие обследования, как:
Анализ крови для проверки на наличие инфекции и выявления других причин боли в животе.
Как врачи лечат дивертикулит?
Легкий дивертикулит можно лечить в домашних условиях при помощи:
Покой
специальной диеты: потребление только жидкостей в течение нескольких дней, например, бульона, сока или воды, а затем постепенное введение мягких продуктов, таких как яйца, овощи, приготовленные на пару, или йогурт;
болеутоляющие препараты;
иногда антибиотики.
При наличии более серьезных симптомов может потребоваться госпитализация для лечения. Лечение может предусматривать:
внутривенное введение жидкостей и антибиотиков;
болеутоляющие препараты;
Постельный режим
прекращение приема пищи до тех пор, пока симптомы не прекратятся;
иногда дренирование инфекции из гнойного кармана (абсцесса) путем введения иглы под кожу.
Срочное хирургическое вмешательство может потребоваться, если:
Симптомы не улучшатся или ухудшатся
Ухудшится боль, болезненность и лихорадка
Кишечник закупорится
Произойдет разрыв кишечника, из-за чего инфекция попадет в выстилку живота (перитонит)
Имеется абсцесс, который необходимо дренировать
Врач удалит часть кишечника, в которой произошел разрыв. Затем врач либо вновь соединит кишечник, либо проведет временную колостомию. Колостомия — это хирургическое отверстие в животе, соединенное с одним концом кишечника. Кал выходит в калоприемник, пока кишечник заживает.
Фистулу, которая образуется, также можно вылечить хирургическим вмешательством.
По истечении от одного до 3 месяцев после улучшения состояния врачи обычно проводят колоноскопию (обследование, при котором врач вводит тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход для осмотра толстой кишки), чтобы исключить рак толстой кишки в качестве основной причины первоначальных симптомов.
Врачи также порекомендуют:
потреблять больше клетчатки;
физическая нагрузка.
похудеть при избыточном весе;
не курить.
Важно позвонить своему врачу, если симптомы дивертикулита вновь возникнут.