Дивертикулит развивается у людей, у которых есть дивертикулез: патология, при которой в толстой кишке образуются мешочки или кармашки.

Точная причина до конца не изучена. Иногда кал и бактерии попадают в один из мешочков (дивертикулы), вызывая воспаление и инфекцию.

Дивертикулит обычно находится в самой нижней части толстой кишки

Дивертикулит обычно более тяжело протекает у пожилых людей и у людей, принимающих кортикостероиды

При дивертикулезе риск развития дивертикулита повышен: