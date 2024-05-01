Что представляет собой эндоскоп?
Эндоскоп — это инструмент, который врачи используют для осмотра структур организма изнутри. Эндоскопы также могут использоваться для проведения исследований и лечения заболеваний.
Эндоскопы — это трубки с фонариком и маленькой видеокамерой на конце. Эндоскопы внутри полые. Врачи могут проводить через них инструменты для исследования и лечения проблем.
Существуют следующие виды эндоскопов:
жесткие, сделанные из металла, которые не изгибаются;
гибкие, способные поворачивать за угол, как змея.
Эндоскопы различных размеров используются для различных частей тела. Размер эндоскопа, используемый врачом, зависит от того, какую часть тела требуется обследовать и лечить. Например, эндоскопы могут быть:
короткие и узкие: для носа и задней части горла (носоглоточная ларингоскопия)
длинные и узкие: для дыхательных путей в легких (бронхоскопия)
короткие и широкие: для нижней части толстой кишки (сигмоидоскопия)
длинные и широкие: для желудка (эндоскопия верхних отделов ЖКТ) и кишечника (колоноскопия)
Что представляет собой эндоскопия?
Эндоскопия — это любое обследование, при котором врачи используют зонд с оптической системой для детального рассмотрения внутренних структур организма. В большинстве случаев под словом «эндоскопия» имеется в виду обследование пищеварительного тракта (желудочно-кишечный тракт, или ЖКТ) с помощью гибкого эндоскопа.
Врачи чаще всего проводят два вида эндоскопии ЖКТ:
Эндоскопия верхних отделов ЖКТ — зонд вводят в рот и вниз по пищеводу для осмотра пищевода, желудка и части тонкого кишечника
Эндоскопия нижних отделов ЖКТ (колоноскопия) — зонд вводят в задний проход, чтобы осмотреть прямую кишку и толстый кишечник.
Сигмоидоскопия — это разновидность эндоскопии нижних отделов ЖКТ, при котором врач использует короткий зонд и осматривает только нижнюю часть толстой кишки.
Обследование пищеварительного тракта с помощью эндоскопа
Для обследования различных частей пищеварительного тракта используется гибкий зонд, называемый эндоскопом. При введении через рот (как показано на иллюстрации слева) эндоскоп может использоваться для обследования пищевода, желудка и части тонкой кишки. При введении в задний проход эндоскоп (на иллюстрации справа) может использоваться для обследования прямой кишки и всей толстой кишки.
Почему врачи проводят эндоскопию?
Врачи проводят эндоскопию ЖКТ, чтобы выявить, а зачастую и вылечить проблемы в пищеводе, желудке, кишечнике и прямой кишке. Даже если у вас нет никаких симптомов, врачи могут провести эндоскопию для выявления серьезных проблем, таких как рак толстой кишки, которые можно вылечить, если их обнаружить.
Врачи могут использовать эндоскопию для следующего:
выяснить, почему у вас есть определенные симптомы;
проверить людей определенного возраста на наличие проблем; например, если вы старше 45 лет, врачи могут провести колоноскопию для скрининга на рак толстой кишки;
лечить определенные проблемы с помощью небольших инструментов, которые можно провести через эндоскоп.
Некоторые процедуры, которые врачи могут выполнять через эндоскоп, включают:
взятие небольшого кусочка ткани для его анализа (биопсия);
удаление нароста, например, полипа в толстой кишке;
введение препарата, например, препарата, который останавливает кровотечение из язвы;
остановка кровотечения с помощью лазеров, применения тепла или электричества.
Как подготовиться к эндоскопии верхних отделов ЖКТ?
Вам придется прекратить прием пищи и питья перед проведением исследования: врач скажет точно, когда это нужно будет сделать.
Врач сообщит вам, можно ли вам принимать некоторые обычные лекарства утром в день проведения исследования.
Как подготовиться к эндоскопии нижних отделов ЖКТ?
За день до проведения исследования вам нельзя будет есть твердую пищу, можно будет только пить жидкость.
Вам придется прекратить прием пищи и питья за ночь до проведения исследования: врач скажет вам точно, когда это нужно будет сделать.
Врач сообщит вам, можно ли вам принимать некоторые обычные лекарства утром в день проведения исследования.
Вы примете лекарство для выведения всего кала из кишечника в день накануне исследования: это могут быть таблетки, жидкости для приема внутрь или жидкость, вводимая в задний проход (через клизму).
Что происходит при эндоскопии?
При эндоскопии верхних отделов ЖКТ или колоноскопии пациент ложится на спину, и к его телу прикрепляют инструменты для измерения артериального давления, пульса и уровня кислорода в крови во время исследования.
К руке пациента прикрепят внутривенный катетер для введения жидкостей и лекарств.
При проведении эндоскопии верхних отделов ЖКТ врачи введут обезболивающий препарат в горло.
Вам будут вводить в/в лекарство, чтобы вы успокоились и расслабились или заснули.
Врач осторожно проведет зонд внутрь тела.
Врач сможет увидеть такие проблемы, как:
покраснение;
открытые раны (язвы);
отек;
необычные новообразования.
Выстилка и внутренние слои пищеварительной системы (за исключением нижней части заднего прохода) не имеют нервов, которые вызывают боль, поэтому вы не будете чувствовать боль, даже если во время этих исследований вы не будете спать.
Проведение эндоскопии верхних отделов ЖКТ занимает примерно от 15 до 30 минут. Колоноскопия может занять немного больше времени. После того, как вы проснетесь и почувствуете себя нормально, вы сможете пойти домой в сопровождении друга или члена семьи и будете отдыхать до следующего дня.
Безопасна ли процедура эндоскопии?
Обычно эндоскопия совершенно безопасна. Проблемы встречаются редко, но они могут включать:
ощущение усталости после приема релаксанта;
ощущение дискомфорта в части тела, которая обследовалась;
небольшое кровотечение;
травма исследуемой области;
зуд в горле после эндоскопии верхних отделов ЖКТ;
метеоризм после эндоскопии нижних отделов ЖКТ.
Немедленно позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов после проведения эндоскопии:
лихорадка
сильная боль в животе;
боль в груди или одышка;
рвота, особенно темная или кровянистая;
кровь в кале или черный кал.