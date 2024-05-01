Что представляет собой эндоскоп?

Что представляет собой эндоскоп?

Эндоскоп — это инструмент, который врачи используют для осмотра структур организма изнутри. Эндоскопы также могут использоваться для проведения исследований и лечения заболеваний.

Эндоскопы — это трубки с фонариком и маленькой видеокамерой на конце. Эндоскопы внутри полые. Врачи могут проводить через них инструменты для исследования и лечения проблем.

Существуют следующие виды эндоскопов:

жесткие, сделанные из металла, которые не изгибаются;

гибкие, способные поворачивать за угол, как змея.

Эндоскопы различных размеров используются для различных частей тела. Размер эндоскопа, используемый врачом, зависит от того, какую часть тела требуется обследовать и лечить. Например, эндоскопы могут быть: