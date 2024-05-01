Врачи вводят инструменты в пищевод для измерения количества кислоты в пищеводе. Существует 2 типа исследований:

Мониторинг с помощью катетера, при котором используют гибкую трубку (катетер) для измерения уровня кислоты

Беспроводной мониторинг, при котором используется радиокапсула для измерения уровня кислоты

При проведении любого из этих исследований нельзя есть и пить после полуночи перед исследованием, но можно есть и пить, как обычно, пока инструменты находятся в пищеводе.

Эти исследования совершенно безопасны.

Мониторинг с помощью катетера Врач вводит тонкую пластиковую трубку (катетер) через нос и горло вниз по пищеводу

Трубка имеет зонд, с помощью которого обнаруживают кислоту

Трубка остается в пищеводе в течение 24 часов, а пациент делает записи о симптомах, приеме пищи и сне в дневнике

Провода внутри пробирки отправляют информацию о кислоте в пищеводе на регистрирующее устройство

Врач сравнивает информацию с регистрирующего устройства с информацией из дневника, чтобы проверить, появились ли у пациента симптомы в то время, как в пищеводе была кислота С помощью некоторых катетеров также можно измерять другие вещества, такие как слизь, которая поступает вверх по пищеводу.