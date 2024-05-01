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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анализы, связанные с кислотой и рефлюксом

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Желудок вырабатывает кислоту, способствующую перевариванию пищи.

Кислотный рефлюкс возникает, когда желудочная кислота проходит вверх через пищевод в горло. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком. Кислотный рефлюкс может вызывать жгучую боль в верхней части живота и груди. Эту боль иногда называют изжогой.

Кислотный рефлюкс также называется ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).

Пищевод

Какие методы исследования применяют для диагностики кислотного рефлюкса?

Врачи вводят инструменты в пищевод для измерения количества кислоты в пищеводе. Существует 2 типа исследований:

  • Мониторинг с помощью катетера, при котором используют гибкую трубку (катетер) для измерения уровня кислоты

  • Беспроводной мониторинг, при котором используется радиокапсула для измерения уровня кислоты

При проведении любого из этих исследований нельзя есть и пить после полуночи перед исследованием, но можно есть и пить, как обычно, пока инструменты находятся в пищеводе.

Эти исследования совершенно безопасны.

Мониторинг с помощью катетера

  • Врач вводит тонкую пластиковую трубку (катетер) через нос и горло вниз по пищеводу

  • Трубка имеет зонд, с помощью которого обнаруживают кислоту

  • Трубка остается в пищеводе в течение 24 часов, а пациент делает записи о симптомах, приеме пищи и сне в дневнике

  • Провода внутри пробирки отправляют информацию о кислоте в пищеводе на регистрирующее устройство

  • Врач сравнивает информацию с регистрирующего устройства с информацией из дневника, чтобы проверить, появились ли у пациента симптомы в то время, как в пищеводе была кислота

С помощью некоторых катетеров также можно измерять другие вещества, такие как слизь, которая поступает вверх по пищеводу.

Беспроводной мониторинг

  • Дав пациенту лекарство, вызывающее сонливость, врач пропускает гибкий смотровой зонд через рот для прикрепления капсулы, измеряющей кислоту, к нижней части пищевода.

  • Пациент делает записи о симптомах, питании и сне в дневнике

  • С помощью капсулы измеряют уровень кислоты в пищеводе, она отправляет информацию через беспроводное соединение на приемник, который носит пациент

  • Врач сравнивает эту информацию с информацией из дневника пациента, чтобы проверить, появились ли у него симптомы в то время, как в пищеводе была кислота

  • Капсула отпадает в течение недели, проходит через кишечник и выводится из организма с калом

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.