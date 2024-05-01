Желудок вырабатывает кислоту, способствующую перевариванию пищи.
Кислотный рефлюкс возникает, когда желудочная кислота проходит вверх через пищевод в горло. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком. Кислотный рефлюкс может вызывать жгучую боль в верхней части живота и груди. Эту боль иногда называют изжогой.
Кислотный рефлюкс также называется ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).
Пищевод
Какие методы исследования применяют для диагностики кислотного рефлюкса?
Врачи вводят инструменты в пищевод для измерения количества кислоты в пищеводе. Существует 2 типа исследований:
Мониторинг с помощью катетера, при котором используют гибкую трубку (катетер) для измерения уровня кислоты
Беспроводной мониторинг, при котором используется радиокапсула для измерения уровня кислоты
При проведении любого из этих исследований нельзя есть и пить после полуночи перед исследованием, но можно есть и пить, как обычно, пока инструменты находятся в пищеводе.
Эти исследования совершенно безопасны.
Мониторинг с помощью катетера
Врач вводит тонкую пластиковую трубку (катетер) через нос и горло вниз по пищеводу
Трубка имеет зонд, с помощью которого обнаруживают кислоту
Трубка остается в пищеводе в течение 24 часов, а пациент делает записи о симптомах, приеме пищи и сне в дневнике
Провода внутри пробирки отправляют информацию о кислоте в пищеводе на регистрирующее устройство
Врач сравнивает информацию с регистрирующего устройства с информацией из дневника, чтобы проверить, появились ли у пациента симптомы в то время, как в пищеводе была кислота
С помощью некоторых катетеров также можно измерять другие вещества, такие как слизь, которая поступает вверх по пищеводу.
Беспроводной мониторинг
Дав пациенту лекарство, вызывающее сонливость, врач пропускает гибкий смотровой зонд через рот для прикрепления капсулы, измеряющей кислоту, к нижней части пищевода.
Пациент делает записи о симптомах, питании и сне в дневнике
С помощью капсулы измеряют уровень кислоты в пищеводе, она отправляет информацию через беспроводное соединение на приемник, который носит пациент
Врач сравнивает эту информацию с информацией из дневника пациента, чтобы проверить, появились ли у него симптомы в то время, как в пищеводе была кислота
Капсула отпадает в течение недели, проходит через кишечник и выводится из организма с калом