Что собой представляет стафилококковое пищевое отравление?
Пищевое отравление — это расстройство, при котором то, что вы едите, вызывает диарею и рвоту. Стафилококки — это один из видов бактерий (микробов). Таким образом, стафилококковое пищевое отравление — это болезнь, вызванная поеданием пищи, в которой размножаются такие бактерии. Бактерии вырабатывают токсины (яды). Именно эти токсины, а не бактерии, вызывают болезнь.
Другие виды бактерий также могут вызвать пищевое отравление. Например, клостридиальное пищевое отравление вызывают бактерии, называемые клостридиями.
Продукты, которые могут вызвать стафилококковое пищевое отравление, могут иметь нормальный запах и вкус. Многие продукты могут вызывать стафилококковое пищевое отравление, особенно:
время приготовления которых было недостаточным;
оставленные при комнатной температуре;
приготовленные человеком со стафилококковой инфекцией кожи.
Пищевое отравление очень похоже на гастроэнтерит. Но при гастроэнтерите микробы в пище размножаются внутри живота, из-за чего человек заболевает. Эти микробы не вырабатывают ядов.
Каковы симптомы стафилококкового пищевого отравления?
Симптомы обычно начинаются внезапно через 2–8 часов после еды, и это такие симптомы, как:
сильная тошнота;
рвота;
колики в животе;
диарея;
Симптомы обычно длятся около 12 часов. Они проходят так же быстро, как появились. Однако, если вы не пьете достаточно жидкости, вы можете чувствовать слабость еще некоторое время.
Стафилококковое пищевое отравление может быть опасным для жизни младенцев и маленьких детей, очень пожилых и людей с длительными проблемами со здоровьем.
Как врачи диагностируют стафилококковое пищевое отравление?
Врачи подозревают стафилококковое пищевое отравление, исходя из симптомов, особенно если люди, которые ели ту же еду, что и вы, тоже заболели. Врачи обычно не делают анализы, но иногда проверяют оставшуюся пищу на предмет стафилококковых бактерий.
Как врачи лечат стафилококковое пищевое отравление?
Врачи:
Рекомендуют пить много жидкости.
При тяжелых симптомах врачи могут:
назначить лекарство от тошноты и рвоты;
вводить жидкости внутривенно (в/в).
Лекарственный препарат от рвоты обычно вводится в форме инъекции или ректального суппозитория. Ректальный суппозиторий — это растворяющаяся таблетка, которая вводится в задний проход.
Как предотвратить стафилококковое пищевое отравление?
Соблюдайте правила безопасности при приготовлении и хранении продуктов:
Не готовьте пищу, если у вас есть инфекция кожи
Ешьте пищу сразу после приготовления
Готовьте пищу (например, мясо) надлежащим образом, соблюдая безопасную температуру приготовления
Храните несъеденную пищу в холодильнике
Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре