Пищевое отравление — это расстройство, при котором то, что вы едите, вызывает диарею и рвоту. Стафилококки — это один из видов бактерий (микробов). Таким образом, стафилококковое пищевое отравление — это болезнь, вызванная поеданием пищи, в которой размножаются такие бактерии. Бактерии вырабатывают токсины (яды). Именно эти токсины, а не бактерии, вызывают болезнь.

Другие виды бактерий также могут вызвать пищевое отравление. Например, клостридиальное пищевое отравление вызывают бактерии, называемые клостридиями.

Продукты, которые могут вызвать стафилококковое пищевое отравление, могут иметь нормальный запах и вкус. Многие продукты могут вызывать стафилококковое пищевое отравление, особенно:

время приготовления которых было недостаточным;

оставленные при комнатной температуре;

приготовленные человеком со стафилококковой инфекцией кожи.

Пищевое отравление очень похоже на гастроэнтерит. Но при гастроэнтерите микробы в пище размножаются внутри живота, из-за чего человек заболевает. Эти микробы не вырабатывают ядов.