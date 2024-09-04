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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диарея путешественника

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что представляет собой диарея путешественника?

Диарея путешественника — это понос (рыхлый, водянистый кал), который может возникнуть во время поездок по регионам, где в воде есть микробы, потому что она не обрабатывается (очищается) должным образом. В этих местах можно заболеть, если пить воду, есть сырую пищу или пищу, которую мыли или делали с использованием воды.

Бактерии, подобные кишечной палочке (E. coli), находящиеся в воде, являются частой причиной диареи путешественника. Но такие вирусы, как норовирус (особенно на круизных судах), и другие бактерии, вирусы и паразиты также могут вызывать эту диарею.

  • Диареей путешественника можно заразиться от бактерий, паразитов или вирусов, которые находятся в воде, которую вы пьете, или в еде, которую вы едите

  • Симптомы обычно начинаются через 12–72 часа после употребления зараженной пищи или воды и продолжаются от 3 до 5 дней

  • Возможность развития диареи путешественника выше при посещении стран, где вода не очищается должным образом

  • Для предотвращения диареи путешественника пейте только бутилированные напитки, используйте воду в бутылках для чистки зубов, не используйте кубики льда и не ешьте сырые фрукты и овощи

Обратитесь в больницу, если у вас повысится температура или появится диарея с кровью.

Каковы симптомы диареи путешественника?

  • тошнота;

  • диарея;

  • рвота;

При сильной рвоте и диарее наступает обезвоживание и ощущение слабости.

Как врачи диагностируют диарею путешественника?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах. Врачи обычно не проводят анализы на диарею путешественника. В некоторых случаях они могут взять образец кала (фекалий), чтобы проверить его на наличие бактерий, вирусов или паразитов.

Как врачи лечат диарею путешественника?

Врачи посоветуют вам:

  • Пить много жидкости

  • Иногда принимайте лекарство от диареи, например лоперамид

  • Иногда принимайте антибиотики

Дети в возрасте до 2 лет и взрослые с повышенной температурой или кровавой диареей не должны принимать лекарства от диареи.

При наличии 3-х и более жидких дефекаций в течение 8 часов врачи могут назначить антибиотик.

Если в результате анализов в кале обнаружат паразитов, врачи назначат лекарство от паразитов.

Как предотвратить диарею путешественника?

  • Ешьте и пейте только в ресторанах, про которые известно, что они готовят безопасным образом: продукты, которые готовятся и подаются горячим, обычно безопасны

  • Если вы заказываете фрукты, ешьте только те фрукты, которые очистите сами

  • Пейте только бутилированные напитки или кипяченую воду

  • Не ешьте пищу, купленную у уличных торговцев, в буфетах и ресторанах быстрого питания.

  • Не ешьте салаты из сырых овощей или фруктов, и не используйте соус, оставленный на столе в открытой емкости

  • Заказывайте напитки без кубиков льда или убедитесь, что кубики льда сделаны из кипяченной воды

  • Используйте воду в бутылках для чистки зубов вместо местной водопроводной воды

Если у вас слабая иммунная система, врач может назначить антибиотик для профилактики диареи путешественника.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.