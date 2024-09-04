Что представляет собой диарея путешественника?
Диарея путешественника — это понос (рыхлый, водянистый кал), который может возникнуть во время поездок по регионам, где в воде есть микробы, потому что она не обрабатывается (очищается) должным образом. В этих местах можно заболеть, если пить воду, есть сырую пищу или пищу, которую мыли или делали с использованием воды.
Бактерии, подобные кишечной палочке (E. coli), находящиеся в воде, являются частой причиной диареи путешественника. Но такие вирусы, как норовирус (особенно на круизных судах), и другие бактерии, вирусы и паразиты также могут вызывать эту диарею.
Диареей путешественника можно заразиться от бактерий, паразитов или вирусов, которые находятся в воде, которую вы пьете, или в еде, которую вы едите
Симптомы обычно начинаются через 12–72 часа после употребления зараженной пищи или воды и продолжаются от 3 до 5 дней
Возможность развития диареи путешественника выше при посещении стран, где вода не очищается должным образом
Для предотвращения диареи путешественника пейте только бутилированные напитки, используйте воду в бутылках для чистки зубов, не используйте кубики льда и не ешьте сырые фрукты и овощи
Обратитесь в больницу, если у вас повысится температура или появится диарея с кровью.
Каковы симптомы диареи путешественника?
тошнота;
диарея;
рвота;
При сильной рвоте и диарее наступает обезвоживание и ощущение слабости.
Как врачи диагностируют диарею путешественника?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах. Врачи обычно не проводят анализы на диарею путешественника. В некоторых случаях они могут взять образец кала (фекалий), чтобы проверить его на наличие бактерий, вирусов или паразитов.
Как врачи лечат диарею путешественника?
Врачи посоветуют вам:
Пить много жидкости
Иногда принимайте лекарство от диареи, например лоперамид
Иногда принимайте антибиотики
Дети в возрасте до 2 лет и взрослые с повышенной температурой или кровавой диареей не должны принимать лекарства от диареи.
При наличии 3-х и более жидких дефекаций в течение 8 часов врачи могут назначить антибиотик.
Если в результате анализов в кале обнаружат паразитов, врачи назначат лекарство от паразитов.
Как предотвратить диарею путешественника?
Ешьте и пейте только в ресторанах, про которые известно, что они готовят безопасным образом: продукты, которые готовятся и подаются горячим, обычно безопасны
Если вы заказываете фрукты, ешьте только те фрукты, которые очистите сами
Пейте только бутилированные напитки или кипяченую воду
Не ешьте пищу, купленную у уличных торговцев, в буфетах и ресторанах быстрого питания.
Не ешьте салаты из сырых овощей или фруктов, и не используйте соус, оставленный на столе в открытой емкости
Заказывайте напитки без кубиков льда или убедитесь, что кубики льда сделаны из кипяченной воды
Используйте воду в бутылках для чистки зубов вместо местной водопроводной воды
Если у вас слабая иммунная система, врач может назначить антибиотик для профилактики диареи путешественника.