Диарея путешественника — это понос (рыхлый, водянистый кал), который может возникнуть во время поездок по регионам, где в воде есть микробы, потому что она не обрабатывается (очищается) должным образом. В этих местах можно заболеть, если пить воду, есть сырую пищу или пищу, которую мыли или делали с использованием воды.

Бактерии, подобные кишечной палочке (E. coli), находящиеся в воде, являются частой причиной диареи путешественника. Но такие вирусы, как норовирус (особенно на круизных судах), и другие бактерии, вирусы и паразиты также могут вызывать эту диарею.

Диареей путешественника можно заразиться от бактерий, паразитов или вирусов, которые находятся в воде, которую вы пьете, или в еде, которую вы едите

Симптомы обычно начинаются через 12–72 часа после употребления зараженной пищи или воды и продолжаются от 3 до 5 дней

Возможность развития диареи путешественника выше при посещении стран, где вода не очищается должным образом

Для предотвращения диареи путешественника пейте только бутилированные напитки, используйте воду в бутылках для чистки зубов, не используйте кубики льда и не ешьте сырые фрукты и овощи

Обратитесь в больницу, если у вас повысится температура или появится диарея с кровью.