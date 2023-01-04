Желудок вырабатывает много кислоты, которая помогает переваривать пищу. Обычно выстилка желудка и кишечника защищает от кислоты. При нарушении этой защиты кислота может нанести повреждение.
Что представляет собой пептическая язва?
Термин «пептический» относится к пищеварению, которое происходит с участием пепсина и кислоты. Язва — это рана. Таким образом, пептическая язва — это рана в выстилке желудка или в первой части тонкого кишечника (область, называемая двенадцатиперстной кишкой). Пептические язвы в желудке называются язвами желудка. Язвы в первой части тонкой кишки называются язвами двенадцатиперстной кишки.
Инфицирование бактериями Helicobacter pylori или прием НПВП (болеутоляющего, такого как аспирин или ибупрофен) может повредить защиту от желудочной кислоты
Желудочная кислота раздражает выстилку желудка или двенадцатиперстной кишки
Вы можете ощутить боль или дискомфорт в верхней части живота
Язвы, которые заходят глубже, могут вызвать кровотечение или появление отверстия в желудке
Врачи лечат пептические язвы антибиотиками против Helicobacter pylori и лекарственными препаратами, понижающими кислотность в желудке
Фотография предоставлена д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).
Желудок и кишечник
Что вызывает пептические язвы?
Двумя наиболее распространенными причинами пептических язв являются:
Инфицирование желудка, обычно бактериями Helicobacter pylori
Прием НПВП (болеутоляющих средств, таких как ибупрофен или аспирин), и некоторых других лекарств
У людей, которые курят, чаще развивается пептическая язва. Кроме того, у них язвы заживают медленнее и могут повторяться.
Каковы симптомы пептической язвы?
У многих людей с пептической язвой нет симптомов. Если же они есть, наиболее распространенным симптомом является:
Легкая или умеренная боль в животе (может быть ощущение жгучей или грызущей боли в верхней средней части живота чуть ниже грудины)
Боль обычно появляется и проходит. Употребление пищи обычно смягчает симптомы язвы двенадцатиперстной кишки, но затем боль возвращается через несколько часов. Прием антацидов также обычно смягчает боль.
К другим симптомам относятся:
тошнота или рвота.
чувство сытости.
Каковы осложнения пептических язв?
Пептические язвы могут вызывать такие проблемы, как:
Кровотечение, в результате которого появляется черный кал или рвота с кровью или веществом, похожим на кофейную гущу
Отверстие (перфорация) в стенке желудка или тонкого кишечника, вызывающее серьезную инфекцию и боль в животе
Инфекция Helicobacter pylori, если ее не лечить, вызывает больший риск развития рака желудка.
Как врачи диагностируют пептическую язву?
Врач может заподозрить язву на основании симптомов и назначить лечение язвы. Если вам станет лучше, зачастую никаких анализов делать не будут.
Однако врачи могут провести анализы, если:
У вас были симптомы в течение длительного времени
Симптомы у вас тяжелые или не характерные для язв
Симптомы у вас начались в возрасте старше 45 лет
Вам не стало легче после приема лекарств
Основное исследование, которое проводят врачи, это:
Эндоскопия (осмотр желудка при помощи гибкой смотровой трубки)
Во время эндоскопии врачи обычно берут биопсию (образец ткани для изучения под микроскопом)для выявления бактерий Helicobacter pylori или рака.
Как врачи лечат пептические язвы?
Врачи лечат язвы лекарствами, такими как:
Антибиотики, при наличии инфекции, вызванной Helicobacter pylori
Лекарственные препараты, уменьшающие выработку кислоты (такие как ингибиторы протонного насоса и блокаторы гистаминовых рецепторов 2-го типа)
Антациды, такие как бикарбонат натрия, карбонат кальция, гидроксид алюминия или гидроксид магния
Врачи также посоветуют избегать:
приема аспирина и других НПВП;
Алкоголь
курение;
продуктов, которые усиливают боль или вздутие живота.
При наличии кровоточащей язвы врачи сделают эндоскопию, чтобы назначить лечение для прекращения кровотечения. При наличии отверстия в стенке желудка или кишечника потребуется хирургическое вмешательство.