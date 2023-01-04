У многих людей с пептической язвой нет симптомов. Если же они есть, наиболее распространенным симптомом является:

Легкая или умеренная боль в животе (может быть ощущение жгучей или грызущей боли в верхней средней части живота чуть ниже грудины)

Боль обычно появляется и проходит. Употребление пищи обычно смягчает симптомы язвы двенадцатиперстной кишки, но затем боль возвращается через несколько часов. Прием антацидов также обычно смягчает боль.

К другим симптомам относятся:

тошнота или рвота.

чувство сытости.