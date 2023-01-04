Что собой представляет инфекция, вызванная

Что собой представляет инфекция, вызванная Helicobacter pylori ?

Инфекция, вызванная Helicobacter pylori — это бактериальная инфекция, вызывающая воспаление слизистой оболочки желудка и язвы в желудке или кишечнике. Это название часто сокращается до H. pylori.

Инфекция, вызванная H. pylori, может привести к развитию гастрита и пептической язвенной болезни. Если инфекцию, вызванную H. pylori, не лечить, она повышает вероятность развития рака желудка.