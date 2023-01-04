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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инфекция Helicobacter pylori

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что собой представляет инфекция, вызванная Helicobacter pylori?

Инфекция, вызванная Helicobacter pylori — это бактериальная инфекция, вызывающая воспаление слизистой оболочки желудка и язвы в желудке или кишечнике. Это название часто сокращается до H. pylori.

Инфекция, вызванная H. pylori, может привести к развитию гастрита и пептической язвенной болезни. Если инфекцию, вызванную H. pylori, не лечить, она повышает вероятность развития рака желудка.

  • Эта инфекция вызвана видом бактерий, которые называются Helicobacter pylori.

  • Это очень распространенная инфекция: к 60 годам инфицируется около половины людей.

  • H. pylori передается от человека к человеку через поцелуи, близкие контакты, и если не моются руки после дефекации.

  • У многих людей симптомы отсутствуют, но может возникнуть боль в верхней части живота.

  • Врачи лечат инфекцию, вызванную H. pylori, с помощью антибиотиков.

Каковы симптомы инфекции, вызванной H. pylori?

Симптомы могут отсутствовать. Если симптомы и появляются, они включают:

  • боль в верхней части живота;

  • Несварение желудка

  • дискомфорт в животе (ощущение вздутости, переполнения или жжение).

Как врачи диагностируют инфекцию, вызванную H. pylori?

Врачи подозревают инфекцию, вызванную H. pylori, на основании симптомов. Для постановки точного диагноза проводят такие анализы, как:

  • анализы дыхания или кала;

  • эндоскопия верхних отделов ЖКТ (осмотр желудка при помощи гибкой смотровой трубки).

Как врачи лечат инфекцию, вызванную H. pylori?

Врачи лечат инфекцию, вызванную H. pylori, используя:

  • Антибиотики

  • лекарства для снижения кислотности желудка (ингибитор протонной помпы).

После лечения врачи будут повторять анализы дыхания или анализы кала, чтобы убедиться в том, что инфекция прошла.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.