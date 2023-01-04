Что собой представляет инфекция, вызванная Helicobacter pylori?
Инфекция, вызванная Helicobacter pylori — это бактериальная инфекция, вызывающая воспаление слизистой оболочки желудка и язвы в желудке или кишечнике. Это название часто сокращается до H. pylori.
Инфекция, вызванная H. pylori, может привести к развитию гастрита и пептической язвенной болезни. Если инфекцию, вызванную H. pylori, не лечить, она повышает вероятность развития рака желудка.
Эта инфекция вызвана видом бактерий, которые называются Helicobacter pylori.
Это очень распространенная инфекция: к 60 годам инфицируется около половины людей.
H. pylori передается от человека к человеку через поцелуи, близкие контакты, и если не моются руки после дефекации.
У многих людей симптомы отсутствуют, но может возникнуть боль в верхней части живота.
Врачи лечат инфекцию, вызванную H. pylori, с помощью антибиотиков.
Каковы симптомы инфекции, вызванной H. pylori?
Симптомы могут отсутствовать. Если симптомы и появляются, они включают:
боль в верхней части живота;
Несварение желудка
дискомфорт в животе (ощущение вздутости, переполнения или жжение).
Как врачи диагностируют инфекцию, вызванную H. pylori?
Врачи подозревают инфекцию, вызванную H. pylori, на основании симптомов. Для постановки точного диагноза проводят такие анализы, как:
анализы дыхания или кала;
эндоскопия верхних отделов ЖКТ (осмотр желудка при помощи гибкой смотровой трубки).
Как врачи лечат инфекцию, вызванную H. pylori?
Врачи лечат инфекцию, вызванную H. pylori, используя:
Антибиотики
лекарства для снижения кислотности желудка (ингибитор протонной помпы).
После лечения врачи будут повторять анализы дыхания или анализы кала, чтобы убедиться в том, что инфекция прошла.