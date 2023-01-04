Что представляет собой гастрит?
Гастрит представляет собой воспаление (раздражение) слизистой оболочки желудка. Он может быстро начинаться и проходить (острый гастрит) или длиться долго (хронический гастрит), в зависимости от причины.
Гастрит может быть вызван инфекцией, стрессом или препаратом
Может возникнуть боль или дискомфорт в области живота, боль в желудке или рвота с кровью
Возможно, врачам потребуется осмотреть желудок с помощью гибкой смотровой трубки
Врачи назначат лекарство, чтобы снизить количество кислоты в желудке
Что вызывает гастрит?
Основные причины гастрита включают:
Употребление алкоголя или других резких веществ, которые повреждают выстилку желудка
Инфекция, чаще всего вызванная бактериями, называемыми Helicobacter pylori
Стресс, включая стресс из-за серьезной травмы или болезни
Препараты, которые раздражают желудок, включая определенные обезболивающие (НПВП, такие как аспирин или ибупрофен)
Каковы симптомы гастрита?
Гастрит может не вызывать никаких симптомов.
Если симптомы и появляются, они могут включать:
Боль или дискомфорт в животе, обычно в верхней средней части
тошнота или рвота.
Если гастрит вызывает кровотечение желудка, может возникнуть:
Рвота с кровью или темным веществом, похожим на кофейную гущу
Черный кал
Как врач диагностирует гастрит?
Врачи часто диагностируют гастрит, исходя из симптомов. В анализах обычно нет необходимости.
Иногда врачи могут:
Обследовать желудок с помощью эндоскопа (гибкая смотровая трубка)
Сделать биопсию (взять образец выстилки желудка для изучения под микроскопом)
Как врачи лечат гастрит?
Врачи лечат симптомы лекарствами, такими как:
Антациды, которые нейтрализуют кислоту в желудке и продаются без рецепта врача
Лекарственные препараты, понижающие кислотность, которые заставляют желудок вырабатывать меньше кислоты
Антибиотики, если гастрит развился в результате инфицирования бактериями Helicobacter pylori
Врачи также порекомендуют избегать определенных продуктов и напитков и перестать принимать лекарства, которые повреждают выстилку желудка, например, аспирин и другие НПВП (такие как ибупрофен).