Что представляет собой гастрит?

Что представляет собой гастрит?

Гастрит представляет собой воспаление (раздражение) слизистой оболочки желудка. Он может быстро начинаться и проходить (острый гастрит) или длиться долго (хронический гастрит), в зависимости от причины.