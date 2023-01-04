Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гастрит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляет собой гастрит?

Гастрит представляет собой воспаление (раздражение) слизистой оболочки желудка. Он может быстро начинаться и проходить (острый гастрит) или длиться долго (хронический гастрит), в зависимости от причины.

  • Гастрит может быть вызван инфекцией, стрессом или препаратом

  • Может возникнуть боль или дискомфорт в области живота, боль в желудке или рвота с кровью

  • Возможно, врачам потребуется осмотреть желудок с помощью гибкой смотровой трубки

  • Врачи назначат лекарство, чтобы снизить количество кислоты в желудке

Что вызывает гастрит?

Основные причины гастрита включают:

  • Употребление алкоголя или других резких веществ, которые повреждают выстилку желудка

  • Инфекция, чаще всего вызванная бактериями, называемыми Helicobacter pylori

  • Стресс, включая стресс из-за серьезной травмы или болезни

  • Препараты, которые раздражают желудок, включая определенные обезболивающие (НПВП, такие как аспирин или ибупрофен)

Каковы симптомы гастрита?

Гастрит может не вызывать никаких симптомов.

Если симптомы и появляются, они могут включать:

  • Боль или дискомфорт в животе, обычно в верхней средней части

  • тошнота или рвота.

Если гастрит вызывает кровотечение желудка, может возникнуть:

  • Рвота с кровью или темным веществом, похожим на кофейную гущу

  • Черный кал

Как врач диагностирует гастрит?

Врачи часто диагностируют гастрит, исходя из симптомов. В анализах обычно нет необходимости.

Иногда врачи могут:

  • Обследовать желудок с помощью эндоскопа (гибкая смотровая трубка)

  • Сделать биопсию (взять образец выстилки желудка для изучения под микроскопом)

Как врачи лечат гастрит?

Врачи лечат симптомы лекарствами, такими как:

  • Антациды, которые нейтрализуют кислоту в желудке и продаются без рецепта врача

  • Лекарственные препараты, понижающие кислотность, которые заставляют желудок вырабатывать меньше кислоты

  • Антибиотики, если гастрит развился в результате инфицирования бактериями Helicobacter pylori

Врачи также порекомендуют избегать определенных продуктов и напитков и перестать принимать лекарства, которые повреждают выстилку желудка, например, аспирин и другие НПВП (такие как ибупрофен).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.