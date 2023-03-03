Пищеварительный тракт — это путь, который проходит пища через тело после того, как вы ее съедите. Еда проходит через рот (поедание) к заднему проходу (дефекация). Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая соединяет желудок с задним проходом. Он переваривает пищу и усваивает питательные вещества.
В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник, или тонкая кишка, имеет большую длину и множество завитков. Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой, короче и шире.
Что представляет собой язвенный колит?
Язвенный колит — это длительная болезнь, которая вызывает воспаление толстого кишечника (толстой кишки). Она не затрагивает тонкий кишечник. Язвенный колит — это одно из двух воспалительных заболеваний кишечника. Другим воспалительным заболеванием кишечника является болезнь Крона.
Язвенный колит — это воспалительное заболевание кишечника
Симптомы появляются и проходят, и включают судороги живота, частые позывы к испражнению и диарею с кровью
Врачи проведут анализ кала и осмотрят кишечник при помощи смотровой трубки
Врачи назначат лечение для контроля воспаления кишечника, облегчения симптомов, восполнения утраченных жидкостей и питательных веществ
Длительный язвенный колит увеличивает риск развития рака толстой кишки
Язвенный колит может начаться в любом возрасте, но обычно начинается до 30 лет.
Каковы причины развития язвенного колита?
Врачи не знают, что вызывает язвенный колит. Он может быть вызван проблемой с иммунной системой, которая заставляет кишечник слишком остро реагировать и воспаляться. Язвенный колит может быть наследственным и чаще встречается у евреев с предками из Восточной Европы.
Каковы симптомы язвенного колита?
Симптомы язвенного колита появляются и проходят. Обострение заболевания бывает тяжелым в течение нескольких дней или недель, а затем симптомы проходят или, по крайней мере, улучшаются на некоторое время. У большинства людей симптомы продолжают вспыхивать и затухать в течение всей жизни.
Обычно обострение заболевания начинается медленно. К симптомам относятся:
Неотложный позыв к дефекации
Небольшие судороги в нижней части живота
Кровь и слизь в кале
Обострение может быть внезапным и серьезным, вызывая:
Сильную диарею, часто с большим количеством слизи и крови
Сильное кровотечение из заднего прохода
высокая температура;
боль в животе.
Иногда при сильном обострении толстая кишка сильно раздувается и может образоваться небольшое отверстие (перфорация). Через перфорацию кал протекает в живот, что может вызвать опасную для жизни инфекцию (перитонит).
При длительном язвенном колите могут развиться следующие симптомы:
кожная сыпь;
язвы в полости рта;
боль в суставах;
красные, воспаленные глаза;
проблемы с печенью и желчным пузырем;
низкое количество форменных элементов крови (анемия);
потеря веса;
повышенный риск развития рака толстой кишки.
Как врачи диагностируют язвенный колит?
Врачи вводят тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход, чтобы осмотреть кишечник (провести колоноскопию) для:
Определения интенсивности воспаления
Взятия образцов слизи или кала
Взятия образцов тканей из воспаленных областей и изучения их под микроскопом (биопсия)
Врач также может назначить:
Анализы крови
КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию), чтобы увидеть, какие части толстой кишки поражены.
Иногда врачам трудно найти разницу между язвенным колитом и болезнью Крона, затронувшей толстую кишку, потому что многие симптомы этих заболеваний одинаковы.
Как врачи лечат язвенный колит?
Язвенный колит неизлечим. Многие виды лечения помогают облегчить симптомы.
Лекарства могут:
Купировать диарею и боль в животе
Уменьшить воспаление кишечника
Изменить функционирование иммунной системы
Другие методы лечения включают:
питья достаточного количества жидкости;
Прием добавок железа, кальция и витамина D
Избегание употребления орехов, сырых фруктов и овощей во время обострения заболевания
Переход на безмолочную диету, чтобы убедиться, что она облегчает симптомы
избегание определенных лекарств, которые могут вызвать обострение заболевания, например обезболивающих, называемых НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты);
Избегание стресса
Если лекарства не помогают — или намного позже, чтобы уменьшить риск развития рака толстой кишки, — может быть проведено хирургическое вмешательство по удалению толстой кишки. Иногда после хирургического вмешательства выполняют илеостомию. Илеостомия — это отверстие в нижней части живота, соединенное с концом тонкой кишки. Кал выходит из илеостомы в пластиковый пакет. Иногда врач может провести специальную процедуру по удалению толстой кишки, но не требующую илеостомии.
Если хирургическое вмешательство не было проведено, врачи часто проводят колоноскопию для раннего обнаружения признаков рака.