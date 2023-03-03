Пищеварительный тракт — это путь, который проходит пища через тело после того, как вы ее съедите. Еда проходит через рот (поедание) к заднему проходу (дефекация). Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая соединяет желудок с задним проходом. Он переваривает пищу и усваивает питательные вещества.

В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник, или тонкая кишка, имеет большую длину и множество завитков. Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой, короче и шире.

Что представляет собой язвенный колит? Язвенный колит — это длительная болезнь, которая вызывает воспаление толстого кишечника (толстой кишки). Она не затрагивает тонкий кишечник. Язвенный колит — это одно из двух воспалительных заболеваний кишечника. Другим воспалительным заболеванием кишечника является болезнь Крона. Язвенный колит — это воспалительное заболевание кишечника

Симптомы появляются и проходят, и включают судороги живота, частые позывы к испражнению и диарею с кровью

Врачи проведут анализ кала и осмотрят кишечник при помощи смотровой трубки

Врачи назначат лечение для контроля воспаления кишечника, облегчения симптомов, восполнения утраченных жидкостей и питательных веществ

Длительный язвенный колит увеличивает риск развития рака толстой кишки Язвенный колит может начаться в любом возрасте, но обычно начинается до 30 лет.

Каковы причины развития язвенного колита? Врачи не знают, что вызывает язвенный колит. Он может быть вызван проблемой с иммунной системой, которая заставляет кишечник слишком остро реагировать и воспаляться. Язвенный колит может быть наследственным и чаще встречается у евреев с предками из Восточной Европы.

Каковы симптомы язвенного колита? Симптомы язвенного колита появляются и проходят. Обострение заболевания бывает тяжелым в течение нескольких дней или недель, а затем симптомы проходят или, по крайней мере, улучшаются на некоторое время. У большинства людей симптомы продолжают вспыхивать и затухать в течение всей жизни. Обычно обострение заболевания начинается медленно. К симптомам относятся: Неотложный позыв к дефекации

Небольшие судороги в нижней части живота

Кровь и слизь в кале Обострение может быть внезапным и серьезным, вызывая: Сильную диарею, часто с большим количеством слизи и крови

Сильное кровотечение из заднего прохода

высокая температура;

боль в животе. Иногда при сильном обострении толстая кишка сильно раздувается и может образоваться небольшое отверстие (перфорация). Через перфорацию кал протекает в живот, что может вызвать опасную для жизни инфекцию (перитонит). При длительном язвенном колите могут развиться следующие симптомы: кожная сыпь;

язвы в полости рта;

боль в суставах;

красные, воспаленные глаза;

проблемы с печенью и желчным пузырем;

низкое количество форменных элементов крови (анемия);

потеря веса;

повышенный риск развития рака толстой кишки.

Как врачи диагностируют язвенный колит? Врачи вводят тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход, чтобы осмотреть кишечник (провести колоноскопию) для: Определения интенсивности воспаления

Взятия образцов слизи или кала

Взятия образцов тканей из воспаленных областей и изучения их под микроскопом (биопсия) Врач также может назначить: Анализы крови

КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию), чтобы увидеть, какие части толстой кишки поражены. Иногда врачам трудно найти разницу между язвенным колитом и болезнью Крона, затронувшей толстую кишку, потому что многие симптомы этих заболеваний одинаковы.