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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Болезнь Крона

(Гранулематозный илеит; гранулематозный илеоколит; регионарный энтерит)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Пищеварительный тракт — это путь, который проходит пища через тело после того, как вы ее съедите. Еда проходит через рот (поедание) к заднему проходу (дефекация). Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая соединяет желудок с задним проходом. Он переваривает пищу и усваивает питательные вещества.

В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник, или тонкая кишка, имеет большую длину и множество завитков. Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой, короче и шире.

Что представляет собой болезнь Крона?

Болезнь Крона — это длительное воспаление кишок. Болезнь Крона — это одно из двух заболеваний, называемых воспалительными заболеваниями кишечника. Другим воспалительным заболеванием кишечника является язвенный колит.

Болезнь Крона обычно поражает тонкий кишечник. Но она может затронуть и толстый кишечник, а также оба кишечника.

  • Болезнь Крона — это воспалительное заболевание кишечника

  • Причина неизвестна, но она может быть вызвана проблемами с иммунной системой

  • Симптомы, которые появляются и проходят, могут включать диарею, судорожную боль в животе, повышение температуры, отсутствие чувства голода и снижение массы тела

  • Для диагностики болезни Крона врачи используют колоноскопию и визуализирующие исследования

  • Болезнь Крона неизлечима, но медикаментозное лечение и иногда хирургическое вмешательство могут уменьшить симптомы

Какова причина болезни Крона?

Врачи не знают, что вызывает болезнь Крона. Это может быть проблема с иммунной системой, которая заставляет кишечник слишком остро реагировать и воспаляться.

Риск развития болезни Крона увеличивается при наличии следующих факторов:

  • Родственники, у которых есть эта болезнь

  • Евреи родом из Восточной Европы

  • курят

  • Женщины, принимающие противозачаточные таблетки

Каковы симптомы болезни Крона?

Симптомы появляются и исчезают. Обычно симптомы бывают тяжелыми в течение нескольких дней или недель, а затем проходят или, по крайней мере, улучшаются на некоторое время. У большинства людей симптомы продолжают вспыхивать и затухать в течение всей жизни.

Наиболее распространенные симптомы у взрослых:

  • диарея, иногда с кровью;

  • боль в виде колик в животе;

  • лихорадка

  • отсутствие аппетита;

  • потеря веса.

При серьезном обострении могут быть:

  • сильная, постоянная боль в животе из-за накопления гноя (абсцесса) вокруг кишечника;

  • сильная рвота из-за закупорки кишечника.

Если болезнь Крона продолжается в течение длительного времени, могут развиться следующие симптомы:

  • кожная сыпь;

  • Боль и отек суставов

  • покраснение глаз;

  • проблемы с печенью и желчным пузырем;

  • язвы в заднем проходе, а иногда и анальные трещины;

  • повышенный риск развития рака кишечника.

У детей может быть боль в животе, диарея и повышенная температура, но также у них могут быть:

  • медленный рост;

  • припухшие суставы;

  • утомляемость (ощущение общей слабости и усталости).

Как врачи диагностируют болезнь Крона?

Врачи проводят исследования в зависимости от симптомов и того, насколько внезапно они появляются:

  • Внезапная, сильная боль в животе: КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) живота

  • Появляющаяся и проходящая боль в животе, которая длится некоторое время: Иногда рентгенография или компьютерная томография живота после того, как Вы выпьете жидкость, которая помогает увидеть части кишечника, или проглотите специальную капсулу с крошечной камерой, которая делает фотосъемку при прохождении через желудочно-кишечный тракт

  • Диарея: Исследование толстой кишки с помощью колоноскопии (врач вводит тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход, чтобы осмотреть кишечник)

Также врачи проведут анализы крови. На основании анализов крови нельзя диагностировать болезнь Крона, но можно определить, есть ли у Вас определенные осложнения.

Когда болезнь Крона поражает только толстый кишечник, врачам иногда трудно найти разницу между болезнью Крона, затронувшей толстую кишку, и язвенным колитом, потому что многие симптомы этих заболеваний одинаковы.

Как врачи лечат болезнь Крона?

Средства излечения болезни Крона нет. Лекарственные препараты помогают уменьшить воспаление и облегчить симптомы.

Лекарства могут:

  • Купировать диарею и боль в животе

  • Уменьшить воспаление кишечника

  • Изменить функционирование иммунной системы

Врачи могут предложить специальные жидкости, содержащие дополнительные питательные вещества, особенно для детей с медленным ростом.

Врачи также попросят:

  • Прекратить курить, потому что у людей, которые курят, симптомы чаще повторяются после лечения

  • Принимать питательные вещества, такие как добавки железа, кальция и витамина D

  • Избегать употребления орехов, сырых фруктов и овощей во время обострения заболевания

  • Попробовать безмолочную диету, чтобы убедиться, что она облегчает симптомы

  • Не принимать определенные лекарства, которые могут вызвать обострение заболевания, например обезболивающих, называемых НПВП

  • избегать стрессов;

Большинству людей с болезнью Крона в какой-то момент времени требуется хирургическое вмешательство. Во время этого хирургического вмешательства врачи удаляют часть кишечника. Это помогает облегчить симптомы. Половине людей, у которых было проведено хирургическое вмешательство, позднее требуется второе хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.