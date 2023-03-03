Пищеварительный тракт — это путь, который проходит пища через тело после того, как вы ее съедите. Еда проходит через рот (поедание) к заднему проходу (дефекация). Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая соединяет желудок с задним проходом. Он переваривает пищу и усваивает питательные вещества.
В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник, или тонкая кишка, имеет большую длину и множество завитков. Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой, короче и шире.
Что представляет собой болезнь Крона?
Болезнь Крона — это длительное воспаление кишок. Болезнь Крона — это одно из двух заболеваний, называемых воспалительными заболеваниями кишечника. Другим воспалительным заболеванием кишечника является язвенный колит.
Болезнь Крона обычно поражает тонкий кишечник. Но она может затронуть и толстый кишечник, а также оба кишечника.
Болезнь Крона — это воспалительное заболевание кишечника
Причина неизвестна, но она может быть вызвана проблемами с иммунной системой
Симптомы, которые появляются и проходят, могут включать диарею, судорожную боль в животе, повышение температуры, отсутствие чувства голода и снижение массы тела
Для диагностики болезни Крона врачи используют колоноскопию и визуализирующие исследования
Болезнь Крона неизлечима, но медикаментозное лечение и иногда хирургическое вмешательство могут уменьшить симптомы
Какова причина болезни Крона?
Врачи не знают, что вызывает болезнь Крона. Это может быть проблема с иммунной системой, которая заставляет кишечник слишком остро реагировать и воспаляться.
Риск развития болезни Крона увеличивается при наличии следующих факторов:
Родственники, у которых есть эта болезнь
Евреи родом из Восточной Европы
курят
Женщины, принимающие противозачаточные таблетки
Каковы симптомы болезни Крона?
Симптомы появляются и исчезают. Обычно симптомы бывают тяжелыми в течение нескольких дней или недель, а затем проходят или, по крайней мере, улучшаются на некоторое время. У большинства людей симптомы продолжают вспыхивать и затухать в течение всей жизни.
Наиболее распространенные симптомы у взрослых:
диарея, иногда с кровью;
боль в виде колик в животе;
лихорадка
отсутствие аппетита;
потеря веса.
При серьезном обострении могут быть:
сильная, постоянная боль в животе из-за накопления гноя (абсцесса) вокруг кишечника;
сильная рвота из-за закупорки кишечника.
Если болезнь Крона продолжается в течение длительного времени, могут развиться следующие симптомы:
кожная сыпь;
Боль и отек суставов
покраснение глаз;
проблемы с печенью и желчным пузырем;
язвы в заднем проходе, а иногда и анальные трещины;
повышенный риск развития рака кишечника.
У детей может быть боль в животе, диарея и повышенная температура, но также у них могут быть:
медленный рост;
припухшие суставы;
утомляемость (ощущение общей слабости и усталости).
Как врачи диагностируют болезнь Крона?
Врачи проводят исследования в зависимости от симптомов и того, насколько внезапно они появляются:
Внезапная, сильная боль в животе: КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) живота
Появляющаяся и проходящая боль в животе, которая длится некоторое время: Иногда рентгенография или компьютерная томография живота после того, как Вы выпьете жидкость, которая помогает увидеть части кишечника, или проглотите специальную капсулу с крошечной камерой, которая делает фотосъемку при прохождении через желудочно-кишечный тракт
Диарея: Исследование толстой кишки с помощью колоноскопии (врач вводит тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход, чтобы осмотреть кишечник)
Также врачи проведут анализы крови. На основании анализов крови нельзя диагностировать болезнь Крона, но можно определить, есть ли у Вас определенные осложнения.
Когда болезнь Крона поражает только толстый кишечник, врачам иногда трудно найти разницу между болезнью Крона, затронувшей толстую кишку, и язвенным колитом, потому что многие симптомы этих заболеваний одинаковы.
Как врачи лечат болезнь Крона?
Средства излечения болезни Крона нет. Лекарственные препараты помогают уменьшить воспаление и облегчить симптомы.
Лекарства могут:
Купировать диарею и боль в животе
Уменьшить воспаление кишечника
Изменить функционирование иммунной системы
Врачи могут предложить специальные жидкости, содержащие дополнительные питательные вещества, особенно для детей с медленным ростом.
Врачи также попросят:
Прекратить курить, потому что у людей, которые курят, симптомы чаще повторяются после лечения
Принимать питательные вещества, такие как добавки железа, кальция и витамина D
Избегать употребления орехов, сырых фруктов и овощей во время обострения заболевания
Попробовать безмолочную диету, чтобы убедиться, что она облегчает симптомы
Не принимать определенные лекарства, которые могут вызвать обострение заболевания, например обезболивающих, называемых НПВП
избегать стрессов;
Большинству людей с болезнью Крона в какой-то момент времени требуется хирургическое вмешательство. Во время этого хирургического вмешательства врачи удаляют часть кишечника. Это помогает облегчить симптомы. Половине людей, у которых было проведено хирургическое вмешательство, позднее требуется второе хирургическое вмешательство.