Пищеварительный тракт — это путь, который проходит пища через тело после того, как вы ее съедите. Еда проходит через рот (поедание) к заднему проходу (дефекация). Кишечник — это длинная трубка в пищеварительной системе, которая соединяет желудок с задним проходом. Он переваривает пищу и усваивает питательные вещества.

В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник, или тонкая кишка, имеет большую длину и множество завитков. Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой, короче и шире.

Что представляет собой болезнь Крона? Болезнь Крона — это длительное воспаление кишок. Болезнь Крона — это одно из двух заболеваний, называемых воспалительными заболеваниями кишечника. Другим воспалительным заболеванием кишечника является язвенный колит. Болезнь Крона обычно поражает тонкий кишечник. Но она может затронуть и толстый кишечник, а также оба кишечника. Болезнь Крона — это воспалительное заболевание кишечника

Причина неизвестна, но она может быть вызвана проблемами с иммунной системой

Симптомы, которые появляются и проходят, могут включать диарею, судорожную боль в животе, повышение температуры, отсутствие чувства голода и снижение массы тела

Для диагностики болезни Крона врачи используют колоноскопию и визуализирующие исследования

Болезнь Крона неизлечима, но медикаментозное лечение и иногда хирургическое вмешательство могут уменьшить симптомы

Какова причина болезни Крона? Врачи не знают, что вызывает болезнь Крона. Это может быть проблема с иммунной системой, которая заставляет кишечник слишком остро реагировать и воспаляться. Риск развития болезни Крона увеличивается при наличии следующих факторов: Родственники, у которых есть эта болезнь

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Каковы симптомы болезни Крона? Симптомы появляются и исчезают. Обычно симптомы бывают тяжелыми в течение нескольких дней или недель, а затем проходят или, по крайней мере, улучшаются на некоторое время. У большинства людей симптомы продолжают вспыхивать и затухать в течение всей жизни. Наиболее распространенные симптомы у взрослых: диарея, иногда с кровью;

боль в виде колик в животе;

лихорадка

отсутствие аппетита;

потеря веса. При серьезном обострении могут быть: сильная, постоянная боль в животе из-за накопления гноя (абсцесса) вокруг кишечника;

сильная рвота из-за закупорки кишечника. Если болезнь Крона продолжается в течение длительного времени, могут развиться следующие симптомы: кожная сыпь;

Боль и отек суставов

покраснение глаз;

проблемы с печенью и желчным пузырем;

язвы в заднем проходе, а иногда и анальные трещины;

повышенный риск развития рака кишечника. У детей может быть боль в животе, диарея и повышенная температура, но также у них могут быть: медленный рост;

припухшие суставы;

утомляемость (ощущение общей слабости и усталости).

Как врачи диагностируют болезнь Крона? Врачи проводят исследования в зависимости от симптомов и того, насколько внезапно они появляются: Внезапная, сильная боль в животе: КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) живота

Появляющаяся и проходящая боль в животе, которая длится некоторое время: Иногда рентгенография или компьютерная томография живота после того, как Вы выпьете жидкость, которая помогает увидеть части кишечника, или проглотите специальную капсулу с крошечной камерой, которая делает фотосъемку при прохождении через желудочно-кишечный тракт

Диарея: Исследование толстой кишки с помощью колоноскопии (врач вводит тонкую, освещенную трубку с маленькой камерой через задний проход, чтобы осмотреть кишечник) Также врачи проведут анализы крови. На основании анализов крови нельзя диагностировать болезнь Крона, но можно определить, есть ли у Вас определенные осложнения. Когда болезнь Крона поражает только толстый кишечник, врачам иногда трудно найти разницу между болезнью Крона, затронувшей толстую кишку, и язвенным колитом, потому что многие симптомы этих заболеваний одинаковы.