Хотя приступы паники приносят дискомфорт и пугают, они не опасны. Симптомы начинаются быстро, достигают пика в течение 10 минут и проходят через несколько минут.

Основными симптомами являются:

Внезапный сильный страх и дискомфорт

Также наблюдаются как минимум 4 из следующих симптомов: