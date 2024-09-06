Что представляет собой приступ паники?
Приступ паники — это когда вы внезапно становитесь очень напуганными и озабоченными. Также могут возникнуть боль в груди, удушье, тошнота, головокружение и одышка. Приступ паники длится короткое время.
Приступы паники могут быть вызваны чем-то страшным, например, видом змеи, или они могут просто случиться сами по себе
Во время приступа паники вам может показаться, что у вас серьезная медицинская проблема, например, инфаркт миокарда или инсульт
Хотя приступы паники приносят дискомфорт и пугают, они не опасны
Приступы паники встречаются часто: каждый год примерно у 1 из 10 взрослых случается приступ паники
Что представляет собой паническое расстройство?
Паническое расстройство — это повторяющиеся приступы паники, а также:
Беспокойство о повторении приступов
Беспокойство о том, что вы сходите с ума или теряете контроль над собой
Не посещаете обычные места и не делаете обычные действия, потому что думаете, что у вас может возникнуть приступ
Что вызывает приступы паники?
Приступы паники могут быть вызваны тем, чего вы боитесь. Например, если вы боитесь змей, у вас может быть приступ паники при виде змеи. Но приступы паники иногда случаются без видимой причины. Кроме того, врачи не знают, почему у некоторых людей случаются приступы паники, когда происходит что-то страшное, а у других — нет.
Каковы симптомы приступа паники?
Хотя приступы паники приносят дискомфорт и пугают, они не опасны. Симптомы начинаются быстро, достигают пика в течение 10 минут и проходят через несколько минут.
Основными симптомами являются:
Внезапный сильный страх и дискомфорт
Также наблюдаются как минимум 4 из следующих симптомов:
боль или ощущение дискомфорта в груди;
чувство, будто человек задыхается;
головокружение или слабость;
тошнота либо боль в животе или диарея;
онемение или покалывание в губах и пальцах;
ощущение сильного или частого сердцебиения;
ощущение нехватки воздуха или затруднения дыхания;
повышенное потоотделение;
умеренная или сильная дрожь;
страх смерти;
страх сойти с ума или потерять контроль;
чувство нереальности происходящего.
Как врачи диагностируют приступы паники?
Врач проверит наличие физической причины симптомов. Например, при боли в груди врачи проверят сердце. Если у симптомов нет физической причины, врачи заподозрят приступы паники.
Как врачи лечат приступы паники или паническое расстройство?
Состояние некоторых больных начинает улучшаться даже без лечения. У других приступы паники появляются и проходят в течение многих лет. Лечение приступов паники и панического расстройства может включать:
Терапию, например экспозиционную терапию, когнитивно-поведенческую терапию или поддерживающую психотерапию
Антидепрессанты
Успокоительные средства
Экспозиционная терапия помогает уменьшить страх:
Заставляя вас постепенно и многократно сталкиваться со всем, что вызывает приступы паники, пока вы не перестанете бояться
Когнитивно-поведенческая терапия учит:
не избегать ситуаций, вызывающих приступы паники;
осознавать, когда ваши опасения являются необоснованными;
реагировать с помощью медленного контролируемого дыхания или других техник расслабления.
Поддерживающая психотерапия включает обучение и консультирование, предоставляя:
Общую информацию о расстройстве и его лечении
Реалистичную надежду на улучшение
Поддержку, которая исходит из доверительных отношений с врачом