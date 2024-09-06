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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приступы паники и паническое расстройство

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что представляет собой приступ паники?

Приступ паники — это когда вы внезапно становитесь очень напуганными и озабоченными. Также могут возникнуть боль в груди, удушье, тошнота, головокружение и одышка. Приступ паники длится короткое время.

  • Приступы паники могут быть вызваны чем-то страшным, например, видом змеи, или они могут просто случиться сами по себе

  • Во время приступа паники вам может показаться, что у вас серьезная медицинская проблема, например, инфаркт миокарда или инсульт

  • Хотя приступы паники приносят дискомфорт и пугают, они не опасны

  • Приступы паники встречаются часто: каждый год примерно у 1 из 10 взрослых случается приступ паники

Что представляет собой паническое расстройство?

Паническое расстройство — это повторяющиеся приступы паники, а также:

  • Беспокойство о повторении приступов

  • Беспокойство о том, что вы сходите с ума или теряете контроль над собой

  • Не посещаете обычные места и не делаете обычные действия, потому что думаете, что у вас может возникнуть приступ

Что вызывает приступы паники?

Приступы паники могут быть вызваны тем, чего вы боитесь. Например, если вы боитесь змей, у вас может быть приступ паники при виде змеи. Но приступы паники иногда случаются без видимой причины. Кроме того, врачи не знают, почему у некоторых людей случаются приступы паники, когда происходит что-то страшное, а у других — нет.

Каковы симптомы приступа паники?

Хотя приступы паники приносят дискомфорт и пугают, они не опасны. Симптомы начинаются быстро, достигают пика в течение 10 минут и проходят через несколько минут.

Основными симптомами являются:

  • Внезапный сильный страх и дискомфорт

Также наблюдаются как минимум 4 из следующих симптомов:

  • боль или ощущение дискомфорта в груди;

  • чувство, будто человек задыхается;

  • головокружение или слабость;

  • тошнота либо боль в животе или диарея;

  • онемение или покалывание в губах и пальцах;

  • ощущение сильного или частого сердцебиения;

  • ощущение нехватки воздуха или затруднения дыхания;

  • повышенное потоотделение;

  • умеренная или сильная дрожь;

  • страх смерти;

  • страх сойти с ума или потерять контроль;

  • чувство нереальности происходящего.

Как врачи диагностируют приступы паники?

Врач проверит наличие физической причины симптомов. Например, при боли в груди врачи проверят сердце. Если у симптомов нет физической причины, врачи заподозрят приступы паники.

Как врачи лечат приступы паники или паническое расстройство?

Состояние некоторых больных начинает улучшаться даже без лечения. У других приступы паники появляются и проходят в течение многих лет. Лечение приступов паники и панического расстройства может включать:

  • Терапию, например экспозиционную терапию, когнитивно-поведенческую терапию или поддерживающую психотерапию

  • Антидепрессанты

  • Успокоительные средства

Экспозиционная терапия помогает уменьшить страх:

  • Заставляя вас постепенно и многократно сталкиваться со всем, что вызывает приступы паники, пока вы не перестанете бояться

Когнитивно-поведенческая терапия учит:

  • не избегать ситуаций, вызывающих приступы паники;

  • осознавать, когда ваши опасения являются необоснованными;

  • реагировать с помощью медленного контролируемого дыхания или других техник расслабления.

Поддерживающая психотерапия включает обучение и консультирование, предоставляя:

  • Общую информацию о расстройстве и его лечении

  • Реалистичную надежду на улучшение

  • Поддержку, которая исходит из доверительных отношений с врачом

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.