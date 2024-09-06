ПТСР может произойти, когда с вами (или с кем-то, кто вам близок) произойдет чрезвычайно травмирующее событие. Вы можете ощущать себя во власти сильного страха, беспомощности или ужаса, которые вы или кто-то другой чувствовал во время события.

События, которые могут вызывать ПТСР, включают:

Пребывание на войне или в бою

Присутствие при изнасиловании и насилии или если человек стал жертвой изнасилования и насилия

Стихийные бедствия (например, ураган)

Серьезные автомобильные аварии

Примерно у 1 из 10 человек в течение жизни случается ПТСР. У детей также может быть ПТСР.