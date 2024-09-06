Что представляет собой посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)?
При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) воспоминания о чрезвычайно травмирующем событии накатывают снова и снова, вторгаясь в ваши мысли. Это длится более месяца и может продолжаться намного дольше. Эти воспоминания могут быть очень страшными, реалистичными и расстраивающими.
ПТСР начинается в течение 6 месяцев после чрезвычайно травмирующего события
Опасные для жизни события могут вызвать длительное интенсивное расстройство, беспокойство и нервозность
Вы можете повторно мысленно переживать событие, вам могут сниться кошмары или же вы можете избегать всего, что напоминает об этом событии.
Лечение может включать экспозиционную терапию и прием антидепрессантов
Каковы причины ПТСР?
ПТСР может произойти, когда с вами (или с кем-то, кто вам близок) произойдет чрезвычайно травмирующее событие. Вы можете ощущать себя во власти сильного страха, беспомощности или ужаса, которые вы или кто-то другой чувствовал во время события.
События, которые могут вызывать ПТСР, включают:
Пребывание на войне или в бою
Присутствие при изнасиловании и насилии или если человек стал жертвой изнасилования и насилия
Стихийные бедствия (например, ураган)
Серьезные автомобильные аварии
Примерно у 1 из 10 человек в течение жизни случается ПТСР. У детей также может быть ПТСР.
Какими симптомами проявляются ПТСР?
У ПТСР имеется несколько типов симптомов:
Симптомы вторжения
Избегание всего, что напоминает о событии
Негативное мышление или подавленное настроение
Изменения в восприятии
Симптомы вторжения включают:
Повторяющиеся, нежелательные воспоминания о событии, которые продолжают возвращаться
Кошмары о событии
Вклинивание воспоминаний (переживание в мыслях события, как будто оно происходит в данный момент)
Сильный эмоциональный или физический стресс, когда что-то напоминает вам о событии (например, вы садитесь в лодку после того, как чуть не утонули)
Симптомы негативного мышления включают:
Невозможность вспомнить важные моменты события (диссоциативная амнезия)
Чувство эмоционального ступора или утраты связи с другими людьми
Депрессия — чувство усталости и грусти большую часть времени, проблемы со сном или вниманием
Меньший интерес к действиям, которые раньше нравились
Чувство вины относительно произошедшего события
Люди могут испытывать только отрицательные эмоции (такие как страх, злость или стыд) или могут быть неспособными чувствовать себя счастливыми или удовлетворенными или неспособными любить.
Симптомы изменения восприятия и реакций включают:
Проблемы с засыпанием или вниманием
Человека легко напугать, или же он живет в постоянном ожидании опасности
Избегание опасных ситуаций
Вспышки гнева
Как врачи диагностируют ПТСР?
Врачи ищут связь между симптомами и чрезвычайно травмирующими событиями, которые испытали вы или ваши близкие. Они спрашивают, как это переживание мешает выполнению повседневных действий.
Как врачи лечат ПТСР?
Меры включают:
Экспозиционную терапию, когда терапевт заставляет вас вообразить, что вы находитесь в ситуации, напоминающей о чрезвычайно травмирующем событии, или вспомнить о событии: например, вас могут попросить представить, что вы находитесь в парке, где на вас напали, и рассказать о событии, которое вы себе представляете, чтобы вы чувствовали себя спокойно и в безопасности (со временем это помогает многим людям чувствовать себя лучше)
Антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Препараты, избавляющие от кошмаров
Длительное ПТСР может не пройти, но часто со временем состояние улучшается даже без лечения. Однако у некоторых людей ПТСР серьезно влияет на повседневную жизнь, и они по-прежнему нуждаются в лечении.