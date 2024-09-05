Что такое членовредительство без суицидальных тенденций?
Членовредительство без суицидальных тенденций — это намеренное причинение себе вреда без попытки убить себя. Например, нанесение себе порезов на коже для причинения себе вреда, но не для самоубийства, называется членовредительством без суицидальных тенденций и не считается попыткой самоубийства. Наиболее распространенными примерами членовредительства без суицидальных тенденций являются:
порезы или проколы кожи острым предметом (например, ножом, лезвием для бритвы, иглой);
нанесение ожогов на кожу (обычно сигаретой).
Членовредительство без суицидальных тенденций:
Обычно начинается в начале подросткового возраста и заканчивается в молодости.
Одинаково распространено среди мальчиков и девочек.
Чаще встречается у людей с пограничным расстройством личности, нарушениями пищевого поведения или проблемами с зависимостью.
Часто затрагивает видимые части тела, например предплечья.
Членовредительство без суицидальных тенденций следует воспринимать всерьез. Люди, которые наносят себе вред намеренно, скорее всего, сделают это снова и могут с большей вероятностью попытаться или совершить самоубийство.
В США следует позвонить или отправить текстовое сообщение по телефону 988, чтобы связаться с обученным консультантом линии помощи 988 Suicide & Crisis (или зайти в онлайн-чат на веб-сайте 988lifeline.org), если:
человеку (или его знакомому) требуется поддержка в случае возникновения суицидального, психического или наркотического кризиса
Контакт со службой 988 является бесплатным, конфиденциальным и доступен круглосуточно и без выходных. При желании можно сохранить анонимность. Обученный кризисный консультант предоставляет поддержку и, при необходимости, делится ресурсами.
Линия помощи 988 Suicide & Crisis предоставляет телефонные услуги кризисного центра в режиме реального времени на английском и испанском языках и использует услуги перевода для более чем 250 дополнительных языков. В настоящее время текстовые сообщения и чат доступны только на английском языке.
Почему люди намеренно наносят себе вред?
Причина не всегда очевидна, но членовредительство может быть способом, которым люди пытаются:
уменьшить стрессовые или негативные ощущения;
наказать себя за то, что они, по их мнению, что-то сделали неправильно;
реагировать на проблемы взаимоотношений;
призывать других людей помочь им.
Как врачи лечат членовредительство без суицидальных тенденций?
Врачи зададут вопросы о ваших травмах и о том, что произошло. Они будут серьезно относиться к вашим действиям и попытаются выяснить, можете ли вы попытаться убить себя.
При членовредительстве без суицидальных тенденций врачи назначают психотерапию. Существует два типа психотерапии, применяемые для лечения членовредительства без суицидальных тенденций:
Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ): раз в неделю во время индивидуальных сеансов в течение года терапевт поможет вам научиться справляться со стрессом.
Групповая терапия по регулированию эмоций: помогает осознавать и принимать отрицательные эмоции.
Некоторым людям могут помочь лекарства. Если человек страдает психическими расстройствами, помимо членовредительства без суицидальных тенденций, врачи будут их лечить.
Важно проходить последующее наблюдение у врача, чтобы убедиться в том, что членовредительство прекратилось.