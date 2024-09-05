Что такое членовредительство без суицидальных тенденций?

Что такое членовредительство без суицидальных тенденций?

Членовредительство без суицидальных тенденций — это намеренное причинение себе вреда без попытки убить себя. Например, нанесение себе порезов на коже для причинения себе вреда, но не для самоубийства, называется членовредительством без суицидальных тенденций и не считается попыткой самоубийства. Наиболее распространенными примерами членовредительства без суицидальных тенденций являются:

порезы или проколы кожи острым предметом (например, ножом, лезвием для бритвы, иглой);

нанесение ожогов на кожу (обычно сигаретой).

Членовредительство без суицидальных тенденций:

Обычно начинается в начале подросткового возраста и заканчивается в молодости.

Одинаково распространено среди мальчиков и девочек.

Чаще встречается у людей с пограничным расстройством личности, нарушениями пищевого поведения или проблемами с зависимостью.

Часто затрагивает видимые части тела, например предплечья.

Членовредительство без суицидальных тенденций следует воспринимать всерьез. Люди, которые наносят себе вред намеренно, скорее всего, сделают это снова и могут с большей вероятностью попытаться или совершить самоубийство.

В США следует позвонить или отправить текстовое сообщение по телефону 988, чтобы связаться с обученным консультантом линии помощи 988 Suicide & Crisis (или зайти в онлайн-чат на веб-сайте 988lifeline.org), если:

человеку (или его знакомому) требуется поддержка в случае возникновения суицидального, психического или наркотического кризиса

Контакт со службой 988 является бесплатным, конфиденциальным и доступен круглосуточно и без выходных. При желании можно сохранить анонимность. Обученный кризисный консультант предоставляет поддержку и, при необходимости, делится ресурсами.

Линия помощи 988 Suicide & Crisis предоставляет телефонные услуги кризисного центра в режиме реального времени на английском и испанском языках и использует услуги перевода для более чем 250 дополнительных языков. В настоящее время текстовые сообщения и чат доступны только на английском языке.