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Членовредительство без суицидальных тенденций

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое членовредительство без суицидальных тенденций?

Членовредительство без суицидальных тенденций — это намеренное причинение себе вреда без попытки убить себя. Например, нанесение себе порезов на коже для причинения себе вреда, но не для самоубийства, называется членовредительством без суицидальных тенденций и не считается попыткой самоубийства. Наиболее распространенными примерами членовредительства без суицидальных тенденций являются:

  • порезы или проколы кожи острым предметом (например, ножом, лезвием для бритвы, иглой);

  • нанесение ожогов на кожу (обычно сигаретой).

Членовредительство без суицидальных тенденций:

  • Обычно начинается в начале подросткового возраста и заканчивается в молодости.

  • Одинаково распространено среди мальчиков и девочек.

  • Чаще встречается у людей с пограничным расстройством личности, нарушениями пищевого поведения или проблемами с зависимостью.

  • Часто затрагивает видимые части тела, например предплечья.

Членовредительство без суицидальных тенденций следует воспринимать всерьез. Люди, которые наносят себе вред намеренно, скорее всего, сделают это снова и могут с большей вероятностью попытаться или совершить самоубийство.

В США следует позвонить или отправить текстовое сообщение по телефону 988, чтобы связаться с обученным консультантом линии помощи 988 Suicide & Crisis (или зайти в онлайн-чат на веб-сайте 988lifeline.org), если:

  • человеку (или его знакомому) требуется поддержка в случае возникновения суицидального, психического или наркотического кризиса

Контакт со службой 988 является бесплатным, конфиденциальным и доступен круглосуточно и без выходных. При желании можно сохранить анонимность. Обученный кризисный консультант предоставляет поддержку и, при необходимости, делится ресурсами.

Линия помощи 988 Suicide & Crisis предоставляет телефонные услуги кризисного центра в режиме реального времени на английском и испанском языках и использует услуги перевода для более чем 250 дополнительных языков. В настоящее время текстовые сообщения и чат доступны только на английском языке.

Почему люди намеренно наносят себе вред?

Причина не всегда очевидна, но членовредительство может быть способом, которым люди пытаются:

  • уменьшить стрессовые или негативные ощущения;

  • наказать себя за то, что они, по их мнению, что-то сделали неправильно;

  • реагировать на проблемы взаимоотношений;

  • призывать других людей помочь им.

Как врачи лечат членовредительство без суицидальных тенденций?

Врачи зададут вопросы о ваших травмах и о том, что произошло. Они будут серьезно относиться к вашим действиям и попытаются выяснить, можете ли вы попытаться убить себя.

При членовредительстве без суицидальных тенденций врачи назначают психотерапию. Существует два типа психотерапии, применяемые для лечения членовредительства без суицидальных тенденций:

  • Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ): раз в неделю во время индивидуальных сеансов в течение года терапевт поможет вам научиться справляться со стрессом.

  • Групповая терапия по регулированию эмоций: помогает осознавать и принимать отрицательные эмоции.

Некоторым людям могут помочь лекарства. Если человек страдает психическими расстройствами, помимо членовредительства без суицидальных тенденций, врачи будут их лечить.

Важно проходить последующее наблюдение у врача, чтобы убедиться в том, что членовредительство прекратилось.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.