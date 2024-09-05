Что такое суицидальное поведение?
Суицидальное поведение имеет место, когда люди:
убивают себя;
пытаются убить себя, но выживают.
Когда у кого-то присутствуют мысли о суициде или когда кто-то угрожает самоубийством или пытается убить себя, всегда следует воспринимать это всерьез.
На номер скорой помощи (911 в США) нужно звонить в следующих случаях:
При нанесении себе вреда или наличии немедленных планов совершить попытку самоубийства
Увидев кого-то, кто подвергается риску причинения вреда себе или другим
Продолжайте разговаривать с человеком, который хочет совершить самоубийство, спокойным, доверительным голосом, пока не прибудет помощь.
В США следует позвонить или отправить текстовое сообщение по телефону 988, чтобы связаться с обученным консультантом линии помощи 988 Suicide & Crisis (или зайти в онлайн-чат на веб-сайте 988lifeline.org), если:
человеку (или его знакомому) требуется поддержка в случае возникновения суицидального, психического или наркотического кризиса
Контакт со службой 988 является бесплатным, конфиденциальным и доступен круглосуточно и без выходных. При желании можно сохранить анонимность. Обученный кризисный консультант предоставляет поддержку и, при необходимости, делится ресурсами.
Линия помощи 988 Suicide & Crisis предоставляет телефонные услуги кризисного центра в режиме реального времени на английском и испанском языках и использует услуги перевода для более чем 250 дополнительных языков. В настоящее время текстовые сообщения и чат доступны только на английском языке.
Что подталкивает к самоубийству?
Как правило, многое должно пойти не так, прежде чем человек попытается убить себя. Часто человек впадает в депрессию. Депрессия — это ощущение настолько большой грусти, что оно не позволяет жить нормальной жизнью. Депрессия может быть вызвана таким событием, как смерть близкого человека. Депрессия может начаться и без печального события.
Помимо депрессии существуют и другие жизненные проблемы, повышающие риск суицидального поведения:
наличие серьезной проблемы со здоровьем;
наличие серьезного психического расстройства, помимо депрессии;
проблемы с деньгами;
потеря любимого человека;
употребление наркотиков или злоупотребление алкоголем.
Как узнать, подвержен ли кто-то риску суицидального поведения?
Люди, которые говорят о самоубийстве, подвергаются большему риску, если у них есть одна из перечисленных выше жизненных проблем, а также если:
они ранее пытались совершить самоубийство;
кто-то из членов их семьи совершил самоубийство или имел серьезное психическое расстройство;
они озабочены мыслями о самоубийстве;
у них есть конкретный план;
они подвергались насилию в детстве;
они в пожилом возрасте (особенно мужчины).
Что представляют собой антидепрессанты?
Антидепрессанты — это лекарства, которые применяются для лечения депрессии. Принимайте антидепрессанты, которые прописал ваш врач; если вы этого не сделаете, вы можете быть более склонны к реализации суицидальных мыслей. Не прекращайте принимать антидепрессанты до тех пор, пока врач не порекомендует их прекратить.
Иногда мысли о самоубийстве (но не воплощение этих мыслей в действия) могут усиливаться у детей и молодых людей во время первого приема антидепрессантов. Если ваш ребенок принимает антидепрессант, следите за следующими настораживающими признаками, особенно в первые несколько недель лечения:
ребенок кажется еще более взволнованным;
ребенок кажется возбужденным, раздражительным или сердитым;
ребенок кажется беспокойным;
ребенок жизнерадостен и полон энергии, но также легко раздражается, отвлекается или возбуждается.
Немедленно позвоните своему врачу, если заметили какой-либо из этих настораживающих признаков.