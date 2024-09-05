Что такое суицидальное поведение?

Что такое суицидальное поведение?

Суицидальное поведение имеет место, когда люди:

убивают себя;

пытаются убить себя, но выживают.

Когда у кого-то присутствуют мысли о суициде или когда кто-то угрожает самоубийством или пытается убить себя, всегда следует воспринимать это всерьез.

На номер скорой помощи (911 в США) нужно звонить в следующих случаях:

При нанесении себе вреда или наличии немедленных планов совершить попытку самоубийства

Увидев кого-то, кто подвергается риску причинения вреда себе или другим

Продолжайте разговаривать с человеком, который хочет совершить самоубийство, спокойным, доверительным голосом, пока не прибудет помощь.

В США следует позвонить или отправить текстовое сообщение по телефону 988, чтобы связаться с обученным консультантом линии помощи 988 Suicide & Crisis (или зайти в онлайн-чат на веб-сайте 988lifeline.org), если:

человеку (или его знакомому) требуется поддержка в случае возникновения суицидального, психического или наркотического кризиса

Контакт со службой 988 является бесплатным, конфиденциальным и доступен круглосуточно и без выходных. При желании можно сохранить анонимность. Обученный кризисный консультант предоставляет поддержку и, при необходимости, делится ресурсами.

Линия помощи 988 Suicide & Crisis предоставляет телефонные услуги кризисного центра в режиме реального времени на английском и испанском языках и использует услуги перевода для более чем 250 дополнительных языков. В настоящее время текстовые сообщения и чат доступны только на английском языке.