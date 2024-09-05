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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Суицидальное поведение

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое суицидальное поведение?

Суицидальное поведение имеет место, когда люди:

  • убивают себя;

  • пытаются убить себя, но выживают.

Когда у кого-то присутствуют мысли о суициде или когда кто-то угрожает самоубийством или пытается убить себя, всегда следует воспринимать это всерьез.

На номер скорой помощи (911 в США) нужно звонить в следующих случаях:

  • При нанесении себе вреда или наличии немедленных планов совершить попытку самоубийства

  • Увидев кого-то, кто подвергается риску причинения вреда себе или другим

Продолжайте разговаривать с человеком, который хочет совершить самоубийство, спокойным, доверительным голосом, пока не прибудет помощь.

В США следует позвонить или отправить текстовое сообщение по телефону 988, чтобы связаться с обученным консультантом линии помощи 988 Suicide & Crisis (или зайти в онлайн-чат на веб-сайте 988lifeline.org), если:

  • человеку (или его знакомому) требуется поддержка в случае возникновения суицидального, психического или наркотического кризиса

Контакт со службой 988 является бесплатным, конфиденциальным и доступен круглосуточно и без выходных. При желании можно сохранить анонимность. Обученный кризисный консультант предоставляет поддержку и, при необходимости, делится ресурсами.

Линия помощи 988 Suicide & Crisis предоставляет телефонные услуги кризисного центра в режиме реального времени на английском и испанском языках и использует услуги перевода для более чем 250 дополнительных языков. В настоящее время текстовые сообщения и чат доступны только на английском языке.

Что подталкивает к самоубийству?

Как правило, многое должно пойти не так, прежде чем человек попытается убить себя. Часто человек впадает в депрессию. Депрессия — это ощущение настолько большой ​​грусти, что оно не позволяет жить нормальной жизнью. Депрессия может быть вызвана таким событием, как смерть близкого человека. Депрессия может начаться и без печального события.

Помимо депрессии существуют и другие жизненные проблемы, повышающие риск суицидального поведения:

  • наличие серьезной проблемы со здоровьем;

  • наличие серьезного психического расстройства, помимо депрессии;

  • проблемы с деньгами;

  • потеря любимого человека;

  • употребление наркотиков или злоупотребление алкоголем.

Как узнать, подвержен ли кто-то риску суицидального поведения?

Люди, которые говорят о самоубийстве, подвергаются большему риску, если у них есть одна из перечисленных выше жизненных проблем, а также если:

  • они ранее пытались совершить самоубийство;

  • кто-то из членов их семьи совершил самоубийство или имел серьезное психическое расстройство;

  • они озабочены мыслями о самоубийстве;

  • у них есть конкретный план;

  • они подвергались насилию в детстве;

  • они в пожилом возрасте (особенно мужчины).

Что представляют собой антидепрессанты?

Антидепрессанты — это лекарства, которые применяются для лечения депрессии. Принимайте антидепрессанты, которые прописал ваш врач; если вы этого не сделаете, вы можете быть более склонны к реализации суицидальных мыслей. Не прекращайте принимать антидепрессанты до тех пор, пока врач не порекомендует их прекратить.

Иногда мысли о самоубийстве (но не воплощение этих мыслей в действия) могут усиливаться у детей и молодых людей во время первого приема антидепрессантов. Если ваш ребенок принимает антидепрессант, следите за следующими настораживающими признаками, особенно в первые несколько недель лечения:

  • ребенок кажется еще более взволнованным;

  • ребенок кажется возбужденным, раздражительным или сердитым;

  • ребенок кажется беспокойным;

  • ребенок жизнерадостен и полон энергии, но также легко раздражается, отвлекается или возбуждается.

Немедленно позвоните своему врачу, если заметили какой-либо из этих настораживающих признаков.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.