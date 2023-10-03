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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Депрессия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что представляет собой депрессия?

Депрессия — это ощущение большой грусти или вялости, не дающее заниматься повседневной деятельностью или заниматься делами, которые раньше нравились.

  • Чувствовать грусть нормально, когда случается что-то грустное, например, смерть или утрата; депрессия — это когда грусть не является временной и продолжается слишком долгое время

  • При отсутствии лечения депрессия обычно длится около 6 месяцев, но может длиться 2 года и более

  • Депрессия занимает 2-е место среди наиболее распространенных психических расстройств, на первом месте — тревожность.

  • У женщин депрессия встречается чаще, чем у мужчин

  • У пожилых людей депрессия может вызвать симптомы, подобные слабоумию

  • Депрессия может начаться в любом возрасте, включая детство, но обычно начинается в подростковом возрасте, после 20 или 30 лет

  • Врачи обычно лечат депрессию антидепрессантами (лекарствами для лечения депрессии) и консультированием (психотерапией)

Немедленно отправляйтесь в больницу или вызовите скорую помощь (в США позвоните 911), если вы сами или кто-то из ваших знакомых думает о самоубийстве.

Что вызывает депрессию?

Врачи не знают точно, что вызывает депрессию. Вероятность развития депрессии выше, если:

  • У вас есть родственники, у которых есть или была депрессия

  • Вы — женщина: уровни гормонов могут вызвать изменения настроения, особенно перед началом менструального цикла или после рождения ребенка

  • Вы переживаете эмоциональное событие, например, стихийное бедствие (такое как ураган), серьезная болезнь или смерть члена семьи

  • У вас серьезная проблема со здоровьем, например, онкологическое заболевание;

  • Вы принимаете лекарства, имеющими депрессию в качестве возможного побочного эффекта

Депрессия чаще случается при недостатке дневного света, например, осенью и зимой.

Каковы симптомы депрессии?

Симптомы могут начинаться постепенно.

  • Потеря интереса к деятельности, которая раньше доставляла удовольствие

  • Чувство бесполезности, вины или одиночества

  • Чувство безнадежности

  • Изменение режима сна, например, появление проблем с засыпанием или просыпание рано утром

  • Потеря или набор веса

  • Проблемы с концентрацией и принятием решений

  • Употребление алкоголя, курение или употребление наркотиков в количествах больше обычного

  • Мысли о смерти и самоубийстве

Как врачи диагностируют депрессию?

Врачи будут заподозрить депрессию на основании симптомов и семейного анамнеза депрессии. Они также зададут вопросы, чтобы понять, насколько тяжелая у вас депрессия. Чтобы понять, вызывает ли проблема со здоровьем у вас депрессию, врачи могут проводить исследования, такие как анализы крови.

Как врачи лечат депрессию?

Врачи могут:

  • Назначить антидепрессант

  • Предоставить индивидуальное или групповое консультирование (психотерапию)

  • Рекомендовать гулять, посещать друзей и родственников

  • Пригласить вас в группу поддержки, чтобы вы могли поделиться своими чувствами с другими людьми

  • Госпитализировать вас, если вы подумываете о самоубийстве или если вы сделали попытку самоубийства

Если у вас тяжелая депрессия, врачи могут провести электросудорожную терапию (ранее называемую шоковой терапией). При электросудорожной терапии врач усыпит вас при помощи лекарств, а затем пропустит электрический ток через мозг. Врачи не знают, почему, но электрический ток часто помогает при депрессии.

Если депрессия обычно происходит осенью и зимой, врачи могут назначить вам смотреть на яркий свет, имитирующий солнечный свет (фототерапия).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.