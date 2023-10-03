Что представляет собой депрессия?

Что представляет собой депрессия?

Депрессия — это ощущение большой грусти или вялости, не дающее заниматься повседневной деятельностью или заниматься делами, которые раньше нравились.

Чувствовать грусть нормально, когда случается что-то грустное, например, смерть или утрата; депрессия — это когда грусть не является временной и продолжается слишком долгое время

При отсутствии лечения депрессия обычно длится около 6 месяцев, но может длиться 2 года и более

Депрессия занимает 2-е место среди наиболее распространенных психических расстройств, на первом месте — тревожность.

У женщин депрессия встречается чаще, чем у мужчин

У пожилых людей депрессия может вызвать симптомы, подобные слабоумию

Депрессия может начаться в любом возрасте, включая детство, но обычно начинается в подростковом возрасте, после 20 или 30 лет

Врачи обычно лечат депрессию антидепрессантами (лекарствами для лечения депрессии) и консультированием (психотерапией)

Немедленно отправляйтесь в больницу или вызовите скорую помощь (в США позвоните 911), если вы сами или кто-то из ваших знакомых думает о самоубийстве.