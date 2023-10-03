Что представляет собой депрессия?
Депрессия — это ощущение большой грусти или вялости, не дающее заниматься повседневной деятельностью или заниматься делами, которые раньше нравились.
Чувствовать грусть нормально, когда случается что-то грустное, например, смерть или утрата; депрессия — это когда грусть не является временной и продолжается слишком долгое время
При отсутствии лечения депрессия обычно длится около 6 месяцев, но может длиться 2 года и более
Депрессия занимает 2-е место среди наиболее распространенных психических расстройств, на первом месте — тревожность.
У женщин депрессия встречается чаще, чем у мужчин
У пожилых людей депрессия может вызвать симптомы, подобные слабоумию
Депрессия может начаться в любом возрасте, включая детство, но обычно начинается в подростковом возрасте, после 20 или 30 лет
Врачи обычно лечат депрессию антидепрессантами (лекарствами для лечения депрессии) и консультированием (психотерапией)
Немедленно отправляйтесь в больницу или вызовите скорую помощь (в США позвоните 911), если вы сами или кто-то из ваших знакомых думает о самоубийстве.
Что вызывает депрессию?
Врачи не знают точно, что вызывает депрессию. Вероятность развития депрессии выше, если:
У вас есть родственники, у которых есть или была депрессия
Вы — женщина: уровни гормонов могут вызвать изменения настроения, особенно перед началом менструального цикла или после рождения ребенка
Вы переживаете эмоциональное событие, например, стихийное бедствие (такое как ураган), серьезная болезнь или смерть члена семьи
У вас серьезная проблема со здоровьем, например, онкологическое заболевание;
Вы принимаете лекарства, имеющими депрессию в качестве возможного побочного эффекта
Депрессия чаще случается при недостатке дневного света, например, осенью и зимой.
Каковы симптомы депрессии?
Симптомы могут начинаться постепенно.
Потеря интереса к деятельности, которая раньше доставляла удовольствие
Чувство бесполезности, вины или одиночества
Чувство безнадежности
Изменение режима сна, например, появление проблем с засыпанием или просыпание рано утром
Потеря или набор веса
Проблемы с концентрацией и принятием решений
Употребление алкоголя, курение или употребление наркотиков в количествах больше обычного
Мысли о смерти и самоубийстве
Как врачи диагностируют депрессию?
Врачи будут заподозрить депрессию на основании симптомов и семейного анамнеза депрессии. Они также зададут вопросы, чтобы понять, насколько тяжелая у вас депрессия. Чтобы понять, вызывает ли проблема со здоровьем у вас депрессию, врачи могут проводить исследования, такие как анализы крови.
Как врачи лечат депрессию?
Врачи могут:
Назначить антидепрессант
Предоставить индивидуальное или групповое консультирование (психотерапию)
Рекомендовать гулять, посещать друзей и родственников
Пригласить вас в группу поддержки, чтобы вы могли поделиться своими чувствами с другими людьми
Госпитализировать вас, если вы подумываете о самоубийстве или если вы сделали попытку самоубийства
Если у вас тяжелая депрессия, врачи могут провести электросудорожную терапию (ранее называемую шоковой терапией). При электросудорожной терапии врач усыпит вас при помощи лекарств, а затем пропустит электрический ток через мозг. Врачи не знают, почему, но электрический ток часто помогает при депрессии.
Если депрессия обычно происходит осенью и зимой, врачи могут назначить вам смотреть на яркий свет, имитирующий солнечный свет (фототерапия).