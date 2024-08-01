Вероятно, частично оно вызвано генами. Оно чаще встречается у людей, имеющих родственников с шизофренией или шизотипическим расстройством личности.

У детей с холодными или пренебрежительными родителями или воспитателями может с большей вероятностью развиться шизоидное расстройство личности во взрослом возрасте.