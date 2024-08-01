Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.
Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.
Что представляет собой шизоидное расстройство личности?
Люди с шизоидным расстройством личности:
эмоционально отстранены и предпочитают быть наедине с собой, а не с другими людьми.
Люди с шизоидным расстройством личности часто:
не имеют или не хотят тесных отношений с другими: они предпочитают быть одиночками;
не заинтересованы в физическом контакте и сексе: они часто не ходят на свидания и не вступают в брак;
не заботятся о том, что думают другие люди о них;
кажутся холодными и отстраненными, потому что выражение их лица редко меняется, чтобы показать счастье или грусть;
имеют проблемы с выражением гнева;
выбирают работу и хобби, которые не требуют взаимодействия с людьми.
Они могут страдать депрессией и другими расстройствами личности в дополнение к шизоидному расстройству личности.
Что вызывает шизоидное расстройство личности?
Вероятно, частично оно вызвано генами. Оно чаще встречается у людей, имеющих родственников с шизофренией или шизотипическим расстройством личности.
У детей с холодными или пренебрежительными родителями или воспитателями может с большей вероятностью развиться шизоидное расстройство личности во взрослом возрасте.
Как врачи лечат шизоидное расстройства личности?
Врачи лечат шизоидное расстройство личности:
психотерапией для улучшения социальных навыков.