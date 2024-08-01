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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шизоидное расстройство личности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой шизоидное расстройство личности?

Люди с шизоидным расстройством личности:

  • эмоционально отстранены и предпочитают быть наедине с собой, а не с другими людьми.

Люди с шизоидным расстройством личности часто:

  • не имеют или не хотят тесных отношений с другими: они предпочитают быть одиночками;

  • не заинтересованы в физическом контакте и сексе: они часто не ходят на свидания и не вступают в брак;

  • не заботятся о том, что думают другие люди о них;

  • кажутся холодными и отстраненными, потому что выражение их лица редко меняется, чтобы показать счастье или грусть;

  • имеют проблемы с выражением гнева;

  • выбирают работу и хобби, которые не требуют взаимодействия с людьми.

Они могут страдать депрессией и другими расстройствами личности в дополнение к шизоидному расстройству личности.

Что вызывает шизоидное расстройство личности?

Вероятно, частично оно вызвано генами. Оно чаще встречается у людей, имеющих родственников с шизофренией или шизотипическим расстройством личности.

У детей с холодными или пренебрежительными родителями или воспитателями может с большей вероятностью развиться шизоидное расстройство личности во взрослом возрасте.

Как врачи лечат шизоидное расстройства личности?

Врачи лечат шизоидное расстройство личности:

  • психотерапией для улучшения социальных навыков.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.