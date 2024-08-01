Уклоняющееся расстройство личности — это:

избегание людей и социальных ситуаций из-за страха быть отвергнутым или подвергнуться критике.

Люди с уклоняющимся расстройством личности:

имеют низкую самооценку и очень чувствительны к критике;

хотят завести друзей, но испытывают при этом проблемы;

избегают социальных ситуаций, потому что стесняются или боятся, что над ними будут смеяться;

избегают взаимодействия с новыми людьми и боятся брать на себя новую ответственность на работе;

как правило, тихие и стеснительные, потому что беспокоятся сказать что-то не то;

считают себя недостойными и полагают, что другие люди не одобряют их;

не хотят участвовать в новых мероприятиях или рисковать.

Многие люди испытывают небольшую тревогу в ситуациях социального взаимодействия или при встрече с новыми людьми. И никто не любит, когда его критикуют. Но эти чувства могут стать расстройством, если они не позволяют людям преуспевать на работе или вести нормальную жизнь, или если люди становятся слишком озабочены своими трудностями.

Уклоняющееся расстройство личности чаще встречается у женщин. Люди с этим расстройством часто страдают депрессией, ОКР, тревожностьюили другим расстройством личности.