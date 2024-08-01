Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.
Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.
Что представляет собой обсессивно-компульсивное расстройство личности?
Обсессивно-компульсивное расстройство личности — это:
постоянная потребность в том, чтобы вещи были упорядоченными и безупречными, а также потребность делать определенные вещи определенным образом.
Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности часто:
проявляют необычный интерес к правилам, графикам и спискам;
стараются всегда быть внимательными и аккуратными;
упорно хотят все контролировать и планировать;
негибкие и не любят перемен;
сосредоточены на деталях, а не на том, что важно;
не хотят получать помощь от других людей;
непоколебимы в своих ценностях и не делают исключений.
Многие люди любят упорядоченную жизнь и пытаются получить правильную и подробную информацию. Тем не менее, такой тип поведения может перерастать в расстройство, если чрезмерное планирование и негибкость мешают отношениям или не позволяют людям выполнять обычные задачи.
У людей с обсессивно-компульсивным расстройством личности также часто встречается депрессия или расстройство, связанное с употреблением алкоголя.
Обсессивно-компульсивное расстройство личности отличается от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). При обсессивно-компульсивном расстройстве имеются нежелательные мысли и повторяющиеся действия, которые наносят вред человеку, страдающему этим расстройством. При ОКРЛ люди не расстраиваются, потому что считают, что их привычки помогают им достигать своих целей.
Что вызывает обсессивно-компульсивное расстройство личности?
Обсессивно-компульсивное расстройство личности, вероятно, вызвано наследственными чертами, такими как перфекционизм.
Как врачи лечат обсессивно-компульсивное расстройство личности?
Врачи лечат обсессивно-компульсивное расстройство личности:
психотерапией.
иногда антидепрессантами.