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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обсессивно-компульсивное расстройство личности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой обсессивно-компульсивное расстройство личности?

Обсессивно-компульсивное расстройство личности — это:

  • постоянная потребность в том, чтобы вещи были упорядоченными и безупречными, а также потребность делать определенные вещи определенным образом.

Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности часто:

  • проявляют необычный интерес к правилам, графикам и спискам;

  • стараются всегда быть внимательными и аккуратными;

  • упорно хотят все контролировать и планировать;

  • негибкие и не любят перемен;

  • сосредоточены на деталях, а не на том, что важно;

  • не хотят получать помощь от других людей;

  • непоколебимы в своих ценностях и не делают исключений.

Многие люди любят упорядоченную жизнь и пытаются получить правильную и подробную информацию. Тем не менее, такой тип поведения может перерастать в расстройство, если чрезмерное планирование и негибкость мешают отношениям или не позволяют людям выполнять обычные задачи.

У людей с обсессивно-компульсивным расстройством личности также часто встречается депрессия или расстройство, связанное с употреблением алкоголя.

Обсессивно-компульсивное расстройство личности отличается от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). При обсессивно-компульсивном расстройстве имеются нежелательные мысли и повторяющиеся действия, которые наносят вред человеку, страдающему этим расстройством. При ОКРЛ люди не расстраиваются, потому что считают, что их привычки помогают им достигать своих целей.

Что вызывает обсессивно-компульсивное расстройство личности?

Обсессивно-компульсивное расстройство личности, вероятно, вызвано наследственными чертами, такими как перфекционизм.

Как врачи лечат обсессивно-компульсивное расстройство личности?

Врачи лечат обсессивно-компульсивное расстройство личности:

  • психотерапией.

  • иногда антидепрессантами.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.