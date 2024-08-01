Обсессивно-компульсивное расстройство личности — это:

постоянная потребность в том, чтобы вещи были упорядоченными и безупречными, а также потребность делать определенные вещи определенным образом.

Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности часто:

проявляют необычный интерес к правилам, графикам и спискам;

стараются всегда быть внимательными и аккуратными;

упорно хотят все контролировать и планировать;

негибкие и не любят перемен;

сосредоточены на деталях, а не на том, что важно;

не хотят получать помощь от других людей;

непоколебимы в своих ценностях и не делают исключений.

Многие люди любят упорядоченную жизнь и пытаются получить правильную и подробную информацию. Тем не менее, такой тип поведения может перерастать в расстройство, если чрезмерное планирование и негибкость мешают отношениям или не позволяют людям выполнять обычные задачи.

У людей с обсессивно-компульсивным расстройством личности также часто встречается депрессия или расстройство, связанное с употреблением алкоголя.

Обсессивно-компульсивное расстройство личности отличается от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). При обсессивно-компульсивном расстройстве имеются нежелательные мысли и повторяющиеся действия, которые наносят вред человеку, страдающему этим расстройством. При ОКРЛ люди не расстраиваются, потому что считают, что их привычки помогают им достигать своих целей.