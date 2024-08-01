Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.
Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.
Что представляет собой истерическое расстройство личности?
Истерическое расстройство личности — это:
постоянное желание быть в центре внимания и действовать вызывающим, неуместным образом для привлечения внимания.
Истерическое расстройство личности чаще встречается у женщин. Часто люди с этим расстройством:
веселые, дерзкие, кокетливые и очаровательные;
требуют внимания и чувствуют себя подавленными при его отсутствии;
надевают неподобающе сексуальную или экстравагантную одежду на работу или в школу, чтобы привлечь внимание;
быстро меняют эмоции, которые они бурно выражают;
легко подпадают под влияние других;
испытывают трудности при сближении;
хотят новых впечатлений и волнений, им все быстро надоедает, поэтому они могут постоянно менять места работы и друзей.
Многие люди очаровательны и кокетливы, и им нравится, когда на них обращают внимание. Однако такое поведение может перерасти в расстройство, если люди должны быть всегда в центре внимания и чувствуют себя подавленными, если это не происходит. Также вызывает проблемы то, что такие люди не могут поддерживать отношения или оставаться долго на одной работе из-за необходимости постоянных изменений и бурного поведения.
У людей с истерическим расстройством личности также могут наблюдаться другие расстройства личности или депрессия.
Что вызывает истерическое расстройство личности?
Истерическое расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:
гены (генетическая информация, передаваемая от родителей);
опыт и воспитание, например, отношение родителей.
Как врачи лечат истерическое расстройство личности?
Врачи лечат истерическое расстройство личности:
психотерапией.