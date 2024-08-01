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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Истерическое расстройство личности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой истерическое расстройство личности?

Истерическое расстройство личности — это:

  • постоянное желание быть в центре внимания и действовать вызывающим, неуместным образом для привлечения внимания.

Истерическое расстройство личности чаще встречается у женщин. Часто люди с этим расстройством:

  • веселые, дерзкие, кокетливые и очаровательные;

  • требуют внимания и чувствуют себя подавленными при его отсутствии;

  • надевают неподобающе сексуальную или экстравагантную одежду на работу или в школу, чтобы привлечь внимание;

  • быстро меняют эмоции, которые они бурно выражают;

  • легко подпадают под влияние других;

  • испытывают трудности при сближении;

  • хотят новых впечатлений и волнений, им все быстро надоедает, поэтому они могут постоянно менять места работы и друзей.

Многие люди очаровательны и кокетливы, и им нравится, когда на них обращают внимание. Однако такое поведение может перерасти в расстройство, если люди должны быть всегда в центре внимания и чувствуют себя подавленными, если это не происходит. Также вызывает проблемы то, что такие люди не могут поддерживать отношения или оставаться долго на одной работе из-за необходимости постоянных изменений и бурного поведения.

У людей с истерическим расстройством личности также могут наблюдаться другие расстройства личности или депрессия.

Что вызывает истерическое расстройство личности?

Истерическое расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:

  • гены (генетическая информация, передаваемая от родителей);

  • опыт и воспитание, например, отношение родителей.

Как врачи лечат истерическое расстройство личности?

Врачи лечат истерическое расстройство личности:

  • психотерапией.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.