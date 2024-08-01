Истерическое расстройство личности — это:

постоянное желание быть в центре внимания и действовать вызывающим, неуместным образом для привлечения внимания.

Истерическое расстройство личности чаще встречается у женщин. Часто люди с этим расстройством:

веселые, дерзкие, кокетливые и очаровательные;

требуют внимания и чувствуют себя подавленными при его отсутствии;

надевают неподобающе сексуальную или экстравагантную одежду на работу или в школу, чтобы привлечь внимание;

быстро меняют эмоции, которые они бурно выражают;

легко подпадают под влияние других;

испытывают трудности при сближении;

хотят новых впечатлений и волнений, им все быстро надоедает, поэтому они могут постоянно менять места работы и друзей.

Многие люди очаровательны и кокетливы, и им нравится, когда на них обращают внимание. Однако такое поведение может перерасти в расстройство, если люди должны быть всегда в центре внимания и чувствуют себя подавленными, если это не происходит. Также вызывает проблемы то, что такие люди не могут поддерживать отношения или оставаться долго на одной работе из-за необходимости постоянных изменений и бурного поведения.

У людей с истерическим расстройством личности также могут наблюдаться другие расстройства личности или депрессия.