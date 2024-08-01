Что представляет собой антисоциальное расстройство личности?

Что представляет собой антисоциальное расстройство личности?

Антисоциальное расстройство личности — это:

когда человеку все равно, как его слова и действия влияют на других людей.

Оно гораздо более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Симптомы у людей с этим расстройством улучшаются по мере взросления.

Люди с этим расстройством могут:

преследовать других, уничтожать имущество или нарушать закон;

лгать и использовать других людей в своих целях, чтобы получить то, что хотят;

не иметь эмпатии (не заботиться о других людях);

игнорировать права и чувства других людей;

оправдывать свое плохое поведение или обвинять в нем других;

действовать агрессивно или безответственно (например, внезапно увольняться с работы или не оплачивать счета);

не сожалеть о том, что они сделали;

страдать расстройством, связанным с употреблением наркотиков или алкоголя.

Они могут казаться очаровательными и убедительными, когда пытаются получить то, что хотят.