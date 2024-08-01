Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.
Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.
Что представляет собой антисоциальное расстройство личности?
Антисоциальное расстройство личности — это:
когда человеку все равно, как его слова и действия влияют на других людей.
Оно гораздо более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Симптомы у людей с этим расстройством улучшаются по мере взросления.
Люди с этим расстройством могут:
преследовать других, уничтожать имущество или нарушать закон;
лгать и использовать других людей в своих целях, чтобы получить то, что хотят;
не иметь эмпатии (не заботиться о других людях);
игнорировать права и чувства других людей;
оправдывать свое плохое поведение или обвинять в нем других;
действовать агрессивно или безответственно (например, внезапно увольняться с работы или не оплачивать счета);
не сожалеть о том, что они сделали;
страдать расстройством, связанным с употреблением наркотиков или алкоголя.
Они могут казаться очаровательными и убедительными, когда пытаются получить то, что хотят.
Что вызывает антисоциальное расстройство личности?
Антисоциальное расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:
гены (генетическая информация, передаваемая от родителей);
опыт и воспитание, например, отношение родителей.
У детей с расстройством поведения более вероятно, чем у других детей, разовьется антисоциальное расстройство личности по мере взросления. Насилие и игнорирование потребностей может увеличить вероятность развития у ребенка антисоциального расстройства личности во взрослом возрасте.
Как врачи лечат антисоциальное расстройство личности?
Врачи используют:
Когнитивно-поведенческая терапия
Лекарственные препараты
Детей с расстройством поведения следует лечить, чтобы у них не развивалось антисоциальное расстройство личности во взрослом возрасте.