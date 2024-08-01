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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Антисоциальное расстройство личности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой антисоциальное расстройство личности?

Антисоциальное расстройство личности — это:

  • когда человеку все равно, как его слова и действия влияют на других людей.

Оно гораздо более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Симптомы у людей с этим расстройством улучшаются по мере взросления.

Люди с этим расстройством могут:

  • преследовать других, уничтожать имущество или нарушать закон;

  • лгать и использовать других людей в своих целях, чтобы получить то, что хотят;

  • не иметь эмпатии (не заботиться о других людях);

  • игнорировать права и чувства других людей;

  • оправдывать свое плохое поведение или обвинять в нем других;

  • действовать агрессивно или безответственно (например, внезапно увольняться с работы или не оплачивать счета);

  • не сожалеть о том, что они сделали;

  • страдать расстройством, связанным с употреблением наркотиков или алкоголя.

Они могут казаться очаровательными и убедительными, когда пытаются получить то, что хотят.

Что вызывает антисоциальное расстройство личности?

Антисоциальное расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:

  • гены (генетическая информация, передаваемая от родителей);

  • опыт и воспитание, например, отношение родителей.

У детей с расстройством поведения более вероятно, чем у других детей, разовьется антисоциальное расстройство личности по мере взросления. Насилие и игнорирование потребностей может увеличить вероятность развития у ребенка антисоциального расстройства личности во взрослом возрасте.

Как врачи лечат антисоциальное расстройство личности?

Врачи используют:

  • Когнитивно-поведенческая терапия

  • Лекарственные препараты

Детей с расстройством поведения следует лечить, чтобы у них не развивалось антисоциальное расстройство личности во взрослом возрасте.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.