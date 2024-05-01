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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лечение психических заболеваний

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Как врачи лечат психические заболевания?

К основным методам лечения относятся:

  • Лекарственные препараты

  • Терапевтические беседы (психотерапия или консультирование)

При большинстве психических расстройств комбинация лекарственных препаратов и терапевтических бесед более эффективна, чем каждый из этих методов по отдельности.

Другие методы лечения включают:

  • Электросудорожная терапия

  • Транскраниальную стимуляцию магнитного поля (прикладывание магнитов к голове для стимуляции головного мозга)

Какие лекарства используются для лечения психических заболеваний?

Врачи используют различные лекарства для лечения психических расстройств. Среди них:

  • Антидепрессанты, такие как СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина)

  • Успокоительные средства

  • Антипсихотические препараты

  • Нормотимики

Что такое психотерапия?

При психотерапии, которую иногда называют терапевтическими беседами, врачи и консультанты обсуждают с пациентом его мысли, чувства и поведение. Они не пытаются рассказать, что следует думать или делать. Вместо этого они пытаются помочь пациенту понять себя и найти лучшие способы справляться со стрессом и жизненными проблемами. Индивидуальная терапия предусматривает, что с одним человеком работает один психотерапевт. Психотерапевты могут также предложить групповую терапию, семейную терапию или терапию для пар.

В зависимости от проблемы, психотерапевты обычно используют различные методы. Некоторые виды психотерапии:

  • Поведенческая терапия

  • когнитивная терапия;

  • Межличностная терапия

  • Психоанализ

  • Психодинамическая терапия

  • поддерживающая психотерапия.

Что такое электросудорожная терапия (ЭСТ)?

При электросудорожной терапии (ЭСТ) врач применяет электрический разряд к головному мозгу во время анестезии.

  • ЭСТ стабильно проявляет себя в качестве эффективного средства при тяжелой депрессии

  • Иногда бывает краткосрочная потеря памяти

Независимо от того, какой кажется ЭСТ в средствах массовой информации, она безопасна и эффективна.

Какие врачи лечат психические заболевания?

Различные медицинские работники лечат психические заболевания, в том числе группа специалистов, состоящая из:

  • психиатра (врача, который специализируется на лечении психических заболеваний и может выписывать лекарства);

  • психолога (специалиста по психическим заболеваниям, который проводит психотерапию);

  • медсестры;

  • социального работника;

  • лечащего врача (который также может выписать лекарства).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.