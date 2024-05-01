Как врачи лечат психические заболевания?
К основным методам лечения относятся:
Лекарственные препараты
Терапевтические беседы (психотерапия или консультирование)
При большинстве психических расстройств комбинация лекарственных препаратов и терапевтических бесед более эффективна, чем каждый из этих методов по отдельности.
Другие методы лечения включают:
Транскраниальную стимуляцию магнитного поля (прикладывание магнитов к голове для стимуляции головного мозга)
Какие лекарства используются для лечения психических заболеваний?
Врачи используют различные лекарства для лечения психических расстройств. Среди них:
Антидепрессанты, такие как СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина)
Успокоительные средства
Антипсихотические препараты
Нормотимики
Что такое психотерапия?
При психотерапии, которую иногда называют терапевтическими беседами, врачи и консультанты обсуждают с пациентом его мысли, чувства и поведение. Они не пытаются рассказать, что следует думать или делать. Вместо этого они пытаются помочь пациенту понять себя и найти лучшие способы справляться со стрессом и жизненными проблемами. Индивидуальная терапия предусматривает, что с одним человеком работает один психотерапевт. Психотерапевты могут также предложить групповую терапию, семейную терапию или терапию для пар.
В зависимости от проблемы, психотерапевты обычно используют различные методы. Некоторые виды психотерапии:
Поведенческая терапия
когнитивная терапия;
Межличностная терапия
Психоанализ
Психодинамическая терапия
поддерживающая психотерапия.
Что такое электросудорожная терапия (ЭСТ)?
При электросудорожной терапии (ЭСТ) врач применяет электрический разряд к головному мозгу во время анестезии.
ЭСТ стабильно проявляет себя в качестве эффективного средства при тяжелой депрессии
Иногда бывает краткосрочная потеря памяти
Независимо от того, какой кажется ЭСТ в средствах массовой информации, она безопасна и эффективна.
Какие врачи лечат психические заболевания?
Различные медицинские работники лечат психические заболевания, в том числе группа специалистов, состоящая из:
психиатра (врача, который специализируется на лечении психических заболеваний и может выписывать лекарства);
психолога (специалиста по психическим заболеваниям, который проводит психотерапию);
медсестры;
социального работника;
лечащего врача (который также может выписать лекарства).