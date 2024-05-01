При психотерапии, которую иногда называют терапевтическими беседами, врачи и консультанты обсуждают с пациентом его мысли, чувства и поведение. Они не пытаются рассказать, что следует думать или делать. Вместо этого они пытаются помочь пациенту понять себя и найти лучшие способы справляться со стрессом и жизненными проблемами. Индивидуальная терапия предусматривает, что с одним человеком работает один психотерапевт. Психотерапевты могут также предложить групповую терапию, семейную терапию или терапию для пар.

В зависимости от проблемы, психотерапевты обычно используют различные методы. Некоторые виды психотерапии: