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Телесное дисморфическое расстройство

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что представляет собой телесное дисморфическое расстройство?

Телесное дисморфическое расстройство — это психическое расстройство, при котором человек тратит много времени и энергии, беспокоясь о том, как он выглядит, и ему не нравится то, как он выглядит. Люди с этим расстройством могут быть сосредоточены на размере или внешнем виде определенной части тела, например, носа. Беспокойство об этой части тела кажется бессмысленным друзьям и близким и мешает в повседневной жизни.

  • Люди с телесным дисморфическим расстройством могут часами беспокоиться о воображаемых недостатках своего тела, хотя эти проблемы кажутся другим людям незначительными или несуществующими

  • Человек может думать, что какие-то части его тела являются уродливыми, непривлекательными или деформированными

  • Человек может чувствовать стыд и настолько беспокоиться о том, как он выглядит, что будет избегать выходить из дома или проводить время с друзьями

  • Врачи лечат телесное дисморфическое расстройство с помощью антидепрессантов и когнитивно-поведенческой терапии

Расстройство обычно начинается в подростковом возрасте и может быть несколько более распространенным среди женщин.

Каковы симптомы телесного дисморфического расстройства?

Симптомы телесного дисморфического расстройства могут развиваться медленно или появиться внезапно. К симптомам относятся:

  • проведение многих часов в день, беспокоясь о воображаемых дефектах тела;

  • постоянное разглядывание себя в зеркалах;

  • постоянный, чрезмерный уход за собой или дерматилломания;

  • убеждение в том, что другие обращают особое негативное внимание на внешний вид или насмехаются над человеком с этим расстройством;

  • стремление к частым пластическим операциям с низким уровнем удовлетворенности;

  • избегание социальных ситуаций и контактов с людьми;

  • слишком большая забота о внешнем виде, которая вызывает значительное расстройство или проблемы в социальной жизни, на работе, в школе или в других областях.

Часть тела, на которой сосредоточен страдающий этим расстройством, может со временем меняться. Люди с телесным дисморфическим расстройством часто сосредоточены на таких частях тела, как:

  • лицо и кожа;

  • Волосы

  • размер и тонус мышц.

Как врачи диагностируют телесное дисморфическое расстройство?

Многие беспокоятся о том, как они выглядят. Врачи ставят диагноз телесного дисморфического расстройства только в том случае, если беспокойство относительно внешнего вида:

  • очень расстраивает вас;

  • отнимает много времени;

  • вызывают проблемы в повседневной жизни.

Многие люди с телесным дисморфическим расстройством стыдятся рассказать врачу о своих опасениях или не считают, что их беспокойство является проблемой. В результате заболевание может не быть диагностировано на протяжении многих лет.

Как врачи лечат телесное дисморфическое расстройство?

Врачи лечат телесное дисморфическое расстройство с использованием одного или нескольких из следующих методов:

  • Когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает людям более точно оценивать свой внешний вид

  • Терапия по перестройке поведенческих нарушений, которая помогает прекратить повторяющиеся действия, например, дерматилломанию

  • Антидепрессанты

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.