Телесное дисморфическое расстройство — это психическое расстройство, при котором человек тратит много времени и энергии, беспокоясь о том, как он выглядит, и ему не нравится то, как он выглядит. Люди с этим расстройством могут быть сосредоточены на размере или внешнем виде определенной части тела, например, носа. Беспокойство об этой части тела кажется бессмысленным друзьям и близким и мешает в повседневной жизни.

Люди с телесным дисморфическим расстройством могут часами беспокоиться о воображаемых недостатках своего тела, хотя эти проблемы кажутся другим людям незначительными или несуществующими

Человек может думать, что какие-то части его тела являются уродливыми, непривлекательными или деформированными

Человек может чувствовать стыд и настолько беспокоиться о том, как он выглядит, что будет избегать выходить из дома или проводить время с друзьями

Врачи лечат телесное дисморфическое расстройство с помощью антидепрессантов и когнитивно-поведенческой терапии

Расстройство обычно начинается в подростковом возрасте и может быть несколько более распространенным среди женщин.