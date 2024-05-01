Что представляет собой телесное дисморфическое расстройство?
Телесное дисморфическое расстройство — это психическое расстройство, при котором человек тратит много времени и энергии, беспокоясь о том, как он выглядит, и ему не нравится то, как он выглядит. Люди с этим расстройством могут быть сосредоточены на размере или внешнем виде определенной части тела, например, носа. Беспокойство об этой части тела кажется бессмысленным друзьям и близким и мешает в повседневной жизни.
Люди с телесным дисморфическим расстройством могут часами беспокоиться о воображаемых недостатках своего тела, хотя эти проблемы кажутся другим людям незначительными или несуществующими
Человек может думать, что какие-то части его тела являются уродливыми, непривлекательными или деформированными
Человек может чувствовать стыд и настолько беспокоиться о том, как он выглядит, что будет избегать выходить из дома или проводить время с друзьями
Врачи лечат телесное дисморфическое расстройство с помощью антидепрессантов и когнитивно-поведенческой терапии
Расстройство обычно начинается в подростковом возрасте и может быть несколько более распространенным среди женщин.
Каковы симптомы телесного дисморфического расстройства?
Симптомы телесного дисморфического расстройства могут развиваться медленно или появиться внезапно. К симптомам относятся:
проведение многих часов в день, беспокоясь о воображаемых дефектах тела;
постоянное разглядывание себя в зеркалах;
постоянный, чрезмерный уход за собой или дерматилломания;
убеждение в том, что другие обращают особое негативное внимание на внешний вид или насмехаются над человеком с этим расстройством;
стремление к частым пластическим операциям с низким уровнем удовлетворенности;
избегание социальных ситуаций и контактов с людьми;
слишком большая забота о внешнем виде, которая вызывает значительное расстройство или проблемы в социальной жизни, на работе, в школе или в других областях.
Часть тела, на которой сосредоточен страдающий этим расстройством, может со временем меняться. Люди с телесным дисморфическим расстройством часто сосредоточены на таких частях тела, как:
лицо и кожа;
Волосы
размер и тонус мышц.
Как врачи диагностируют телесное дисморфическое расстройство?
Многие беспокоятся о том, как они выглядят. Врачи ставят диагноз телесного дисморфического расстройства только в том случае, если беспокойство относительно внешнего вида:
очень расстраивает вас;
отнимает много времени;
вызывают проблемы в повседневной жизни.
Многие люди с телесным дисморфическим расстройством стыдятся рассказать врачу о своих опасениях или не считают, что их беспокойство является проблемой. В результате заболевание может не быть диагностировано на протяжении многих лет.
Как врачи лечат телесное дисморфическое расстройство?
Врачи лечат телесное дисморфическое расстройство с использованием одного или нескольких из следующих методов:
Когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает людям более точно оценивать свой внешний вид
Терапия по перестройке поведенческих нарушений, которая помогает прекратить повторяющиеся действия, например, дерматилломанию
Антидепрессанты