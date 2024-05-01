Что представляет собой патологическое накопительство?
Патологическое накопительство — это психическое расстройство, которое включает неспособность избавиться от вещей, даже бесполезных или ничего не стоящих. Люди, страдающие патологическим накопительством, не могут расстаться с вещами, которые имеют. Вещи накапливаются и загромождают их жизненное пространство, пока оно не заполнится вещами и не станет непригодным для использования.
Люди, страдающие патологическим накопительством, собирают и хранят вещи неорганизованно, а не в упорядоченных коллекциях
Они могут расстраиваться, если будут вынуждены расстаться с вещами или даже при мыслях о таком расставании
Патологическое накопительство часто начинается в подростковом возрасте, но может ухудшиться с возрастом
Специалисты в сфере психического здоровья проводят лечение патологического накопительства с помощью терапии или лекарственных препаратов
Каковы симптомы патологического накопительства?
Человек, страдающий патологическим накопительством, хочет хранить вещи, даже если они не представляют собой никакой ценности, и для них нет достаточного места.
Симптомы патологического накопительства включают следующие:
Жилое пространство настолько переполнено и захламлено вещами, что ими нельзя пользоваться, кроме как для хранения вещей
Жилое пространство, в котором крайнее захламление создает опасность пожара или вызывает нашествие паразитов
Отказ выбрасывать вещи из-за ложного убеждения в том, что вещи уникальные, особенные или потребуются в будущем
Расстройство при мысли о необходимости выбросить вещи
Патологическое накопительство животных — это одна из разновидностей патологического накопительства, при котором человек собирает десятки или даже сотни домашних животных, не имея возможности кормить или ухаживать за ними надлежащим образом.
Как врачи диагностируют патологическое накопительство?
У многих людей наблюдается кратковременное захламление жилого пространства, например, при переезде в новый дом. Врачи ставят диагноз патологического накопительства только в том случае, если:
человеку часто или всегда трудно избавиться от вещей (даже бесполезных вещей и вещей, не имеющих никакой ценности);
человек очень расстраивается при мысли о том, что придется избавиться от вещей;
жилое пространство невозможно использовать из-за крайнего захламления;
возникают проблемы в повседневной жизни, вызванные патологическим накопительством.
Как врачи лечат патологическое накопительство?
Врачи лечат патологическое накопительство с помощью комбинации:
когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает прекратить повторяющиеся действия и изменить привычки;
Антидепрессанты