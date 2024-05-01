Человек, страдающий патологическим накопительством, хочет хранить вещи, даже если они не представляют собой никакой ценности, и для них нет достаточного места.

Симптомы патологического накопительства включают следующие:

Жилое пространство настолько переполнено и захламлено вещами, что ими нельзя пользоваться, кроме как для хранения вещей

Жилое пространство, в котором крайнее захламление создает опасность пожара или вызывает нашествие паразитов

Отказ выбрасывать вещи из-за ложного убеждения в том, что вещи уникальные, особенные или потребуются в будущем

Расстройство при мысли о необходимости выбросить вещи

Патологическое накопительство животных — это одна из разновидностей патологического накопительства, при котором человек собирает десятки или даже сотни домашних животных, не имея возможности кормить или ухаживать за ними надлежащим образом.