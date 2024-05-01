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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что представляет собой обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)?

Обсессии — это мысли, которые невозможно выкинуть из головы, даже при большом желании. Это могут быть заботы, мысли, картинки или побуждения сделать что-либо. Обсессии обычно вызывают тревогу и дискомфорт.

Компульсия — это сильное побуждение делать что-либо снова и снова, даже если человек не хочет этого делать или считает, что этого делать не следует. Во время компульсии часто совершаются действия для снятия тревоги от обсессии. Например, люди, одержимые заботой о микробах, могут компульсивно мыть руки много раз в день, даже если они не грязные.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психическое расстройство, которое включает обсессии, компульсии, либо и то, и другое.

  • Большинство обсессий и компульсий связаны с опасениями в отношении повреждений или рисков, таких как грязь, беспорядок, пожар или кража

  • Люди, страдающие ОКР, могут часами ежедневно думать о своих обсессиях и действовать, подчиняясь компульсиям, что вызывает проблемы в повседневной жизни

  • Некоторые люди с ОКР знают, что их тревоги нереалистичны, тогда как другие считают, что они обоснованы

  • Люди с ОКР часто страдают другими психическими расстройствами, такими как тревожное расстройство, тяжелая депрессия или биполярное расстройство

  • Лечение может включать специальную терапию и лекарственные препараты

Каковы симптомы ОКР?

Наиболее распространенные обсессии включают:

  • тревогу о заражении микробами, например, при прикосновении к дверным ручкам;

  • беспокойство о важных мерах безопасности, таких как закрытие входной двери или выключение плиты;

  • озабоченность тем, что вещи не в порядке, например, предметы неравномерно выстроены на столе или вещи неровно уложены в шкафу.

Больные ОКР могут попытаться игнорировать или контролировать свои обсессии. Но если у них это не получается, они становятся более тревожными.

Наиболее распространенные компульсии включают:

  • стирку или уборку;

  • многократную перепроверку, например, того, что дверь закрыта;

  • подсчет;

  • размещение вещей в определенном порядке или согласно определенному плану.

Обычно компульсии должны выполняться точно так же каждый раз и иногда должны быть повторены определенное количество раз.

Некоторые компульсии могут быть заметны другим (например, многократное закрытие и открытие двери). Другие компульсии более незаметны (например, подсчет в уме).

Как врачи диагностируют ОКР?

Большинство людей беспокоятся о вещах. Многие люди очень чистоплотны и любят порядок, и у них есть определенные способы того, как они делают определенные вещи. Врачи считают, что обсессии или компульсии являются признаком расстройства, только если они:

  • очень расстраивает вас;

  • отнимают много времени (не менее часа в день);

  • вызывают проблемы в повседневной жизни.

Например, многие люди уходят из дома, а затем возвращаются назад, чтобы убедиться, что плита выключена. Но у вас ОКР, если вы будете возвращаться в дом снова и снова, чтобы убедиться, что вы выключили плиту. ОКР может привести к проблемам в жизни, например, частые опоздания на работу из-за постоянных перепроверок.

Как врачи лечат ОКР?

Врачи лечат ОКР при помощи одного или обоих из следующих методов:

  • Психотерапевт постепенно открывает вам вещи, которые вызывают обсессию, но не позволяет вам действовать компульсивно.

  • Антидепрессанты

Например, если вы одержимы мыслью о заражении микробами, и у вас есть компульсия по поводу мытья рук, психотерапевт может попросить вас коснуться чистого туалетного сиденья и затем не мыть руки. 

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.