Что представляет собой обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)?
Обсессии — это мысли, которые невозможно выкинуть из головы, даже при большом желании. Это могут быть заботы, мысли, картинки или побуждения сделать что-либо. Обсессии обычно вызывают тревогу и дискомфорт.
Компульсия — это сильное побуждение делать что-либо снова и снова, даже если человек не хочет этого делать или считает, что этого делать не следует. Во время компульсии часто совершаются действия для снятия тревоги от обсессии. Например, люди, одержимые заботой о микробах, могут компульсивно мыть руки много раз в день, даже если они не грязные.
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психическое расстройство, которое включает обсессии, компульсии, либо и то, и другое.
Большинство обсессий и компульсий связаны с опасениями в отношении повреждений или рисков, таких как грязь, беспорядок, пожар или кража
Люди, страдающие ОКР, могут часами ежедневно думать о своих обсессиях и действовать, подчиняясь компульсиям, что вызывает проблемы в повседневной жизни
Некоторые люди с ОКР знают, что их тревоги нереалистичны, тогда как другие считают, что они обоснованы
Люди с ОКР часто страдают другими психическими расстройствами, такими как тревожное расстройство, тяжелая депрессия или биполярное расстройство
Лечение может включать специальную терапию и лекарственные препараты
Каковы симптомы ОКР?
Наиболее распространенные обсессии включают:
тревогу о заражении микробами, например, при прикосновении к дверным ручкам;
беспокойство о важных мерах безопасности, таких как закрытие входной двери или выключение плиты;
озабоченность тем, что вещи не в порядке, например, предметы неравномерно выстроены на столе или вещи неровно уложены в шкафу.
Больные ОКР могут попытаться игнорировать или контролировать свои обсессии. Но если у них это не получается, они становятся более тревожными.
Наиболее распространенные компульсии включают:
стирку или уборку;
многократную перепроверку, например, того, что дверь закрыта;
подсчет;
размещение вещей в определенном порядке или согласно определенному плану.
Обычно компульсии должны выполняться точно так же каждый раз и иногда должны быть повторены определенное количество раз.
Некоторые компульсии могут быть заметны другим (например, многократное закрытие и открытие двери). Другие компульсии более незаметны (например, подсчет в уме).
Как врачи диагностируют ОКР?
Большинство людей беспокоятся о вещах. Многие люди очень чистоплотны и любят порядок, и у них есть определенные способы того, как они делают определенные вещи. Врачи считают, что обсессии или компульсии являются признаком расстройства, только если они:
очень расстраивает вас;
отнимают много времени (не менее часа в день);
вызывают проблемы в повседневной жизни.
Например, многие люди уходят из дома, а затем возвращаются назад, чтобы убедиться, что плита выключена. Но у вас ОКР, если вы будете возвращаться в дом снова и снова, чтобы убедиться, что вы выключили плиту. ОКР может привести к проблемам в жизни, например, частые опоздания на работу из-за постоянных перепроверок.
Как врачи лечат ОКР?
Врачи лечат ОКР при помощи одного или обоих из следующих методов:
Психотерапевт постепенно открывает вам вещи, которые вызывают обсессию, но не позволяет вам действовать компульсивно.
Антидепрессанты
Например, если вы одержимы мыслью о заражении микробами, и у вас есть компульсия по поводу мытья рук, психотерапевт может попросить вас коснуться чистого туалетного сиденья и затем не мыть руки.