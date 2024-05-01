Обсессии — это мысли, которые невозможно выкинуть из головы, даже при большом желании. Это могут быть заботы, мысли, картинки или побуждения сделать что-либо. Обсессии обычно вызывают тревогу и дискомфорт.

Компульсия — это сильное побуждение делать что-либо снова и снова, даже если человек не хочет этого делать или считает, что этого делать не следует. Во время компульсии часто совершаются действия для снятия тревоги от обсессии. Например, люди, одержимые заботой о микробах, могут компульсивно мыть руки много раз в день, даже если они не грязные.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психическое расстройство, которое включает обсессии, компульсии, либо и то, и другое.