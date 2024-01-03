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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расстройство руминации

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое расстройство руминации?

Расстройство руминации — это нарушение пищевого поведения, при котором люди выплевывают (отрыгивают) проглоченную пищу.

  • Люди обычно выплевывают небольшое количество пищи примерно через 15–30 минут после еды.

  • Иногда люди повторно пережевывают пищу, а затем выплевывают или проглатывают ее.

Выплевывание пищи — это не то же самое, что рвота. Рвота бывает сильной и вызывает дискомфорт.

Люди с расстройством руминации могут:

  • пытаться скрыть выплевывание пищи, прикрывая рот рукой или кашляя;

  • не есть с другими, чтобы люди не видели, что они выплевывают пищу.

Каковы симптомы расстройства руминации?

Часто единственным симптомом является выплевывание пищи. Отсутствие боли в животе или тошноты. Изредка выплевывается столько пищи, что это приводит к потере веса.

Как врачи диагностируют расстройство руминации?

Расстройство руминации диагностируется на основании ваших действий, связанных с выплевыванием пищи. Врачи могут провести обследования, чтобы исключить физические проблемы с пищеварительным трактом.

Как врачи лечат расстройство руминации?

Врачи могут предложить терапию по изменению вашего поведения. Лекарства обычно не помогают.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.