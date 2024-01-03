Что такое расстройство руминации?
Расстройство руминации — это нарушение пищевого поведения, при котором люди выплевывают (отрыгивают) проглоченную пищу.
Люди обычно выплевывают небольшое количество пищи примерно через 15–30 минут после еды.
Иногда люди повторно пережевывают пищу, а затем выплевывают или проглатывают ее.
Выплевывание пищи — это не то же самое, что рвота. Рвота бывает сильной и вызывает дискомфорт.
Люди с расстройством руминации могут:
пытаться скрыть выплевывание пищи, прикрывая рот рукой или кашляя;
не есть с другими, чтобы люди не видели, что они выплевывают пищу.
Каковы симптомы расстройства руминации?
Часто единственным симптомом является выплевывание пищи. Отсутствие боли в животе или тошноты. Изредка выплевывается столько пищи, что это приводит к потере веса.
Как врачи диагностируют расстройство руминации?
Расстройство руминации диагностируется на основании ваших действий, связанных с выплевыванием пищи. Врачи могут провести обследования, чтобы исключить физические проблемы с пищеварительным трактом.
Как врачи лечат расстройство руминации?
Врачи могут предложить терапию по изменению вашего поведения. Лекарства обычно не помогают.