Что такое расстройство руминации?

Что такое расстройство руминации?

Расстройство руминации — это нарушение пищевого поведения, при котором люди выплевывают (отрыгивают) проглоченную пищу.

Люди обычно выплевывают небольшое количество пищи примерно через 15–30 минут после еды.

Иногда люди повторно пережевывают пищу, а затем выплевывают или проглатывают ее.

Выплевывание пищи — это не то же самое, что рвота. Рвота бывает сильной и вызывает дискомфорт.

Люди с расстройством руминации могут: