Что такое расстройство избегающего/ограничительного приема пищи (РИОПП)?
РИОПП — это нарушение пищевого поведения, при котором люди едят очень мало или избегают употребления определенных продуктов. Люди с РИОПП не боятся набирать вес. В отличие от людей с анорексией, люди, страдающие РИОПП, не считают, что у них избыточный вес, когда это не так.
Часто приводит к потере веса у взрослых.
Может быть вызвано плохими воспоминаниями о еде, например, у подавившихся.
Может ограничивать рост у детей и младенцев
Может вызвать опасные для жизни проблемы с питанием.
Люди с РИОПП часто сталкиваются с проблемами в социальном окружении, например, когда они едят с другими или находятся в отношениях.
РИОПП обычно начинается в детстве. Оно может начаться у детей, которые не интересуются едой или которым не нравится ощущение еды во рту. Это расстройство отличается от обычной привередливости в еде, так как привередливые:
обычно привередливы только в отношении некоторых продуктов питания;
в целом съедают нормальное количество пищи;
растут нормально, тогда как у детей с РИОПП могут быть нарушения роста.
Как врачи диагностируют РИОПП?
Врачи проверят, чтобы потеря веса у вас не была вызвана проблемой с физическим здоровьем, такой как пищевая аллергия, онкологические заболевания или проблема с перевариванием пищи. Врачи также рассмотрят другие проблемы с психическим здоровьем, которые могут привести к потере веса.
Как врачи лечат РИОПП?
Врачи могут предложить терапию, чтобы снизить чувство обеспокоенности тем, что вы едите. Вам могут назначить пищевые добавки.