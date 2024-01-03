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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расстройство избегающего/ограничительного приема пищи

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое расстройство избегающего/ограничительного приема пищи (РИОПП)?

РИОПП — это нарушение пищевого поведения, при котором люди едят очень мало или избегают употребления определенных продуктов. Люди с РИОПП не боятся набирать вес. В отличие от людей с анорексией, люди, страдающие РИОПП, не считают, что у них избыточный вес, когда это не так.

  • Часто приводит к потере веса у взрослых.

  • Может быть вызвано плохими воспоминаниями о еде, например, у подавившихся.

  • Может ограничивать рост у детей и младенцев

  • Может вызвать опасные для жизни проблемы с питанием.

Люди с РИОПП часто сталкиваются с проблемами в социальном окружении, например, когда они едят с другими или находятся в отношениях.

РИОПП обычно начинается в детстве. Оно может начаться у детей, которые не интересуются едой или которым не нравится ощущение еды во рту. Это расстройство отличается от обычной привередливости в еде, так как привередливые:

  • обычно привередливы только в отношении некоторых продуктов питания;

  • в целом съедают нормальное количество пищи;

  • растут нормально, тогда как у детей с РИОПП могут быть нарушения роста.

Как врачи диагностируют РИОПП?

Врачи проверят, чтобы потеря веса у вас не была вызвана проблемой с физическим здоровьем, такой как пищевая аллергия, онкологические заболевания или проблема с перевариванием пищи. Врачи также рассмотрят другие проблемы с психическим здоровьем, которые могут привести к потере веса.

Как врачи лечат РИОПП?

Врачи могут предложить терапию, чтобы снизить чувство обеспокоенности тем, что вы едите. Вам могут назначить пищевые добавки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.