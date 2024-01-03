РИОПП — это нарушение пищевого поведения, при котором люди едят очень мало или избегают употребления определенных продуктов. Люди с РИОПП не боятся набирать вес. В отличие от людей с анорексией, люди, страдающие РИОПП, не считают, что у них избыточный вес, когда это не так.

Часто приводит к потере веса у взрослых.

Может быть вызвано плохими воспоминаниями о еде, например, у подавившихся.

Может ограничивать рост у детей и младенцев

Может вызвать опасные для жизни проблемы с питанием.

Люди с РИОПП часто сталкиваются с проблемами в социальном окружении, например, когда они едят с другими или находятся в отношениях.

РИОПП обычно начинается в детстве. Оно может начаться у детей, которые не интересуются едой или которым не нравится ощущение еды во рту. Это расстройство отличается от обычной привередливости в еде, так как привередливые: