Извращенный аппетит — это нарушение пищевого поведения, при котором человек ест вещи, которые не являются пищей, такие как бумага, глина, куски краски, грязь или волосы.

Извращенный аппетит может вызвать серьезные проблемы, если предметы, которые вы едите, застрянут в кишечнике, вызовут отравление или инфекцию.

Извращенный аппетит может проходить сам по себе, особенно у детей.

Большинство вещей, которые едят люди с извращенным аппетитом, не являются на самом деле вредными. Однако частицы краски могут содержать свинец, что вызовет отравление свинцом. Грязь может содержать яйца червей или других паразитов, которые могут вызвать заражение.