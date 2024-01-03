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Парорексия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое извращенный аппетит?

Извращенный аппетит — это нарушение пищевого поведения, при котором человек ест вещи, которые не являются пищей, такие как бумага, глина, куски краски, грязь или волосы.

  • Извращенный аппетит может вызвать серьезные проблемы, если предметы, которые вы едите, застрянут в кишечнике, вызовут отравление или инфекцию.

  • Извращенный аппетит может проходить сам по себе, особенно у детей.

Большинство вещей, которые едят люди с извращенным аппетитом, не являются на самом деле вредными. Однако частицы краски могут содержать свинец, что вызовет отравление свинцом. Грязь может содержать яйца червей или других паразитов, которые могут вызвать заражение.

У кого может быть извращенный аппетит?

Извращенный аппетит чаще встречается у беременных женщин, детей и людей с умственными расстройствами, аутизмом или шизофренией.

Извращенный аппетит не диагностируется у детей младше 2 лет. Очень маленькие здоровые дети часто едят предметы, которые не являются пищей.

Некоторые люди едят предметы, не являющиеся пищей, в рамках культурной или религиозной традиции. У таких людей извращенный аппетит не диагностируется.

Как врачи диагностируют извращенный аппетит?

Если вы ели предметы, которые не являются пищей, в течение 1 месяца или более, врачи могут диагностировать извращенный аппетит.

Врачи могут выполнить:

  • анализы крови для проверки отравления свинцом и на наличие инфекций;

  • рентгенологическое исследование для выявления закупорки кишечника.

Как врачи лечат извращенный аппетит?

Врачи могут предложить терапию, чтобы изменить ваше поведение в отношении непищевых предметов.

При закупорке кишечника может потребоваться хирургическое вмешательство. Врачи будут лечить осложнения или проблемы с питанием, вызванные употреблением непищевых предметов.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.