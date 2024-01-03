Что такое извращенный аппетит?
Извращенный аппетит — это нарушение пищевого поведения, при котором человек ест вещи, которые не являются пищей, такие как бумага, глина, куски краски, грязь или волосы.
Извращенный аппетит может вызвать серьезные проблемы, если предметы, которые вы едите, застрянут в кишечнике, вызовут отравление или инфекцию.
Извращенный аппетит может проходить сам по себе, особенно у детей.
Большинство вещей, которые едят люди с извращенным аппетитом, не являются на самом деле вредными. Однако частицы краски могут содержать свинец, что вызовет отравление свинцом. Грязь может содержать яйца червей или других паразитов, которые могут вызвать заражение.
У кого может быть извращенный аппетит?
Извращенный аппетит чаще встречается у беременных женщин, детей и людей с умственными расстройствами, аутизмом или шизофренией.
Извращенный аппетит не диагностируется у детей младше 2 лет. Очень маленькие здоровые дети часто едят предметы, которые не являются пищей.
Некоторые люди едят предметы, не являющиеся пищей, в рамках культурной или религиозной традиции. У таких людей извращенный аппетит не диагностируется.
Как врачи диагностируют извращенный аппетит?
Если вы ели предметы, которые не являются пищей, в течение 1 месяца или более, врачи могут диагностировать извращенный аппетит.
Врачи могут выполнить:
анализы крови для проверки отравления свинцом и на наличие инфекций;
рентгенологическое исследование для выявления закупорки кишечника.
Как врачи лечат извращенный аппетит?
Врачи могут предложить терапию, чтобы изменить ваше поведение в отношении непищевых предметов.
При закупорке кишечника может потребоваться хирургическое вмешательство. Врачи будут лечить осложнения или проблемы с питанием, вызванные употреблением непищевых предметов.