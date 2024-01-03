Булимия — это нарушение пищевого поведения, при котором:

потребляется много еды за один раз (переедание);

затем избавление от последствий переедания (рвота).

Чтобы компенсировать переедание, больные булимией вызывают у себя рвоту и интенсивно выполняют физические упражнения. Однако, некоторые больные принимают слабительные, чтобы вызвать у себя диарею. Или же они могут принимать таблетки для выведения воды (диуретики), чтобы вызвать у себя мочеиспускание. Зачастую вес у них близок к нормальному.

Булимия обычно начинается в подростковом или молодом возрасте, и чаще встречается у девочек и женщин. Она может быть вызвана давлением социума, принуждающим похудеть. Булимия может быть наследственным заболеванием.