Что такое булимия?
Булимия — это нарушение пищевого поведения, при котором:
потребляется много еды за один раз (переедание);
затем избавление от последствий переедания (рвота).
Чтобы компенсировать переедание, больные булимией вызывают у себя рвоту и интенсивно выполняют физические упражнения. Однако, некоторые больные принимают слабительные, чтобы вызвать у себя диарею. Или же они могут принимать таблетки для выведения воды (диуретики), чтобы вызвать у себя мочеиспускание. Зачастую вес у них близок к нормальному.
Булимия обычно начинается в подростковом или молодом возрасте, и чаще встречается у девочек и женщин. Она может быть вызвана давлением социума, принуждающим похудеть. Булимия может быть наследственным заболеванием.
Каковы симптомы булимии?
Основным симптомом являются повторяющиеся случаи переедания и рвоты.
При переедании больные булимией:
съедают гораздо больше пищи за один раз, чем большинство людей, иногда по несколько раз в день;
едят, когда не голодны;
едят так много, что у них болит живот;
едят тайком и чувствуют, что питание выходит из-под контроля;
часто едят сладкие, жирные продукты (такие как пирожные и мороженое);
чувствуют себя виноватыми из-за того, что слишком много съели.
После переедания больные булимией пытаются компенсировать его последствия:
вызывая у себя рвоту;
принимая слабительные для вызова диареи;
отказываясь от еды (голодая) или соблюдая очень жесткую диету;
слишком интенсивно выполняя физические упражнения.
Больные булимией уделяют больше внимания весу и форме тела, чем следовало бы. Часто им кажется, что они выглядят плохо, даже когда другие думают, что они выглядят хорошо.
В отличие от других нарушений пищевого поведения, у больных булимией часто нормальный вес. Но их вес может увеличиваться и уменьшаться больше, чем обычно.
Может ли булимия вызвать другие проблемы?
Да. Избавление от последствий переедания может навредить организму. Если вы слишком часто очищаете организм, вы можете заболеть и даже умереть. Слишком частое вызывание рвоты может вызвать:
шрамы на суставах от введения пальцев в горло, чтобы вызвать у себя рвоту;
повреждение зубов в результате воздействия желудочной кислоты;
отек желез в щеках;
повреждение пищевода (трубки, соединяющей рот с желудком) из-за воздействия желудочной кислоты;
редко разрыв желудка или пищевода, который может быть опасным для жизни.
Прием слишком большого количества слабительных или диуретиков и слишком частая рвота могут нарушить химический баланс организма. Аномальный химический баланс может серьезно нарушить сердечный ритм.
Как врачи диагностируют булимию?
Врачи проводят медицинский осмотр для определения симптомов булимии. Врачи диагностируют булимию, если вы:
оцениваете себя в значительной степени, исходя из вашего веса и формы;
переедаете минимум один раз в неделю в течение 3 месяцев;
очищаете организм, чтобы компенсировать переедание, например, вызывая у себя рвоту.
Как врачи лечат булимию?
Врачи лечат булимию путем проведения консультаций и назначения лекарств.
Консультирование может проводиться один на один с психотерапевтом или в группе. Цели:
мотивировать вас на изменения;
установить регулярный и гибкий график питания;
снизить сосредоточенность на весе и форме тела.
Врачи также могут назначать антидепрессанты, чтобы уменьшить частоту переедания и очищения организма. Эти лекарства также лечат тревожность и депрессию, которые распространены у людей с булимией.