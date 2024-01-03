Что такое нервная анорексия?
Анорексия — это нарушение пищевого поведения. Люди с анорексией ограничивают потребление пищи, даже если они продолжают терять вес. Они озабочены мыслями о пище и могут отрицать, что у них есть проблема. Если человек страдает анорексией, он выполняет одно из двух действий:
ест очень мало;
съедает очень много за один раз (компульсивное переедание), а затем вызывает у себя рвоту.
В результате вес может понизиться гораздо ниже уровня, который является здоровым для вашего возраста и роста. Вы можете потерять так много веса, что серьезно заболеете или даже умрете. Несмотря на то, что вы будете выглядеть худым и нездоровым, вам все равно будет казаться, что вы слишком толстый.
Анорексия может быть вызвана давлением социума, принуждающим похудеть. Это заболевание может быть наследственным.
Каковы симптомы анорексии?
При анорексии вся жизнь вращается вокруг того, сколько вы едите и сколько вы весите. Вы настолько убеждены в своей полноте, что можете потреблять недостаточно пищи. Иногда вы можете съесть огромное количество сразу, а затем вызвать у себя рвоту. Даже при недостаточном весе вы хотите быть еще стройнее. Могут возникнуть следующие симптомы:
жалобы на избыточный вес, несмотря на явную нехватку веса;
люди все время думают о еде;
взвешивание пищи и подсчет количества калорий;
накопление, припрятывание или выбрасывание пищи;
люди пропускают приемы пищи;
люди, больные анорексией, часто притворяются, что едят, или лгут о том, сколько съели;
выполнение физических упражнений в гораздо больших объемах, чем обычно;
ношение объемной или многослойной одежды;
взвешивание по нескольку раз в день;
хорошее самоощущение, исходя из того, насколько худым, по вашему мнению, вы выглядите.
Какие проблемы может вызывать анорексия?
Анорексия — это не только крайняя худоба. При слишком большой потере веса вы можете навредить всему организму. Анорексия может вызвать:
отсутствие менструаций у женщин;
рост волос по всему телу и на лице у женщин;
отек или вздутие живота;
боль в животе;
запоры;
Депрессия
При сильной и частой рвоте желудочная кислота повреждает зубы. При очень тяжелой анорексии она может повлиять на химический баланс в организме, что может привести к истончению костей, серьезным проблемам с сердцем или даже к смерти.
Кто может заболеть анорексией?
Анорексия может развиться у любого человека. Она вероятнее всего может начаться в подростковом или молодом возрасте. Она гораздо чаще встречается у девочек и женщин.
Больные анорексией часто могут скрывать это от своих близких. Это означает, что родственники и друзья могут не знать об этой болезни до тех пор, пока она не станет очень тяжелой и опасной для жизни. Знание симптомов анорексии может помочь вам распознать ее у близкого человека.
Как врачи диагностируют анорексию?
Врачи измеряют рост и вес, чтобы определить, не слишком ли мало вы весите для вашего роста. Они также спросят, как вы относитесь к своему телу и весу.
При подозрении на анорексию врачи проводят медицинский осмотр. Они проведут анализ крови и мочи, чтобы проверить наличие проблем, вызванных анорексией. Также может быть проведен тест на истончение костей и тест на нарушения сердечного ритма.
Как врачи лечат анорексию?
Лечение для изменения привычек питания
Врачи направят вас на терапию к психиатру. Лечение анорексии:
фокусируется на изучении привычек здорового питания и достижении здорового веса;
проводится один на один или с семьей (семейная терапия особенно полезна для подростков);
может продолжаться до 1 года после того, как вернется нормальный вес.
Лечение для восстановления веса
Если вес снизился очень сильно или очень быстро, врачи попытаются помочь вам восстановить вес. Это может включать:
госпитализацию для обеспечения достаточного питания;
регулярные осмотры у врача;
посещение диетолога (врача, который занимается здоровым питанием).
Иногда врачи назначают лекарства от тревоги и депрессии. Когда ваше настроение улучшится, вы сможете больше есть и набирать вес.