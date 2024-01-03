Анорексия — это нарушение пищевого поведения. Люди с анорексией ограничивают потребление пищи, даже если они продолжают терять вес. Они озабочены мыслями о пище и могут отрицать, что у них есть проблема. Если человек страдает анорексией, он выполняет одно из двух действий:

ест очень мало;

съедает очень много за один раз (компульсивное переедание), а затем вызывает у себя рвоту.

В результате вес может понизиться гораздо ниже уровня, который является здоровым для вашего возраста и роста. Вы можете потерять так много веса, что серьезно заболеете или даже умрете. Несмотря на то, что вы будете выглядеть худым и нездоровым, вам все равно будет казаться, что вы слишком толстый.

Анорексия может быть вызвана давлением социума, принуждающим похудеть. Это заболевание может быть наследственным.