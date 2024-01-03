Что такое компульсивное переедание?
Компульсивное переедание имеет место при частом и быстром поедании большого количества пищи. Когда вы едите, вы не можете остановиться. После компульсивного переедания вы чувствуете сильное расстройство из-за того, что не можете контролировать себя. Вы обычно едите так много, что у вас возникает избыточный вес.
Компульсивное переедание — это такое же расстройство, как булимия или нервная анорексия?
Нет. Компульсивное переедание — это не то же самое, что другие нарушения пищевого поведения, называемые булимией и анорексией.
Нервная булимия — это компульсивное переедание с последующим вызовом у себя рвоты, что приводит к сохранению нормального веса
Нервная анорексия — это потребление недостаточного количества пищи, а иногда и вызывание у себя рвоты после еды, что приводит к слишком малому весу
Компульсивное переедание — это потребление слишком большого количества пищи, не сопровождаемое рвотой, и обычно наличие избыточного веса
У кого может быть компульсивное переедание?
Компульсивное переедание может быть как у мужчин, так и у женщин. У мужчин компульсивное переедание встречается чаще, чем другие нарушения пищевого поведения.
Люди с компульсивным перееданием часто старше людей с другими нарушениями пищевого поведения.
Каковы симптомы компульсивного переедания?
Слишком быстрое поглощение большого количества еды и чувство потери контроля
Еда до некомфортного ощущения излишней сытости.
Употребление большого количества пищи без чувства голода.
Еда в одиночестве из-за ощущения стыда.
Отвращение, депрессия или чувство вины после переедания.
Как врачи диагностируют компульсивное переедание?
Врачи диагностируют компульсивное переедание по наличию типичных симптомов и поведения:
переедание один раз в неделю минимум в течение 3 месяцев;
чувство потери контроля над питанием.
Как врачи лечат компульсивное переедание?
Врачи могут посоветовать:
Терапию для прекращения компульсивного переедания.
Программы по снижению веса или лекарства для снижения веса, которые помогают контролировать вес.
Антидепрессанты, способствующие прекращению компульсивного переедания и установлению контроля над весом.