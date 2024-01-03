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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компульсивное переедание

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое компульсивное переедание?

Компульсивное переедание имеет место при частом и быстром поедании большого количества пищи. Когда вы едите, вы не можете остановиться. После компульсивного переедания вы чувствуете сильное расстройство из-за того, что не можете контролировать себя. Вы обычно едите так много, что у вас возникает избыточный вес.

Компульсивное переедание — это такое же расстройство, как булимия или нервная анорексия?

Нет. Компульсивное переедание — это не то же самое, что другие нарушения пищевого поведения, называемые булимией и анорексией.

  • Нервная булимия — это компульсивное переедание с последующим вызовом у себя рвоты, что приводит к сохранению нормального веса

  • Нервная анорексия — это потребление недостаточного количества пищи, а иногда и вызывание у себя рвоты после еды, что приводит к слишком малому весу

  • Компульсивное переедание — это потребление слишком большого количества пищи, не сопровождаемое рвотой, и обычно наличие избыточного веса

У кого может быть компульсивное переедание?

Компульсивное переедание может быть как у мужчин, так и у женщин. У мужчин компульсивное переедание встречается чаще, чем другие нарушения пищевого поведения.

Люди с компульсивным перееданием часто старше людей с другими нарушениями пищевого поведения.

Каковы симптомы компульсивного переедания?

  • Слишком быстрое поглощение большого количества еды и чувство потери контроля

  • Еда до некомфортного ощущения излишней сытости.

  • Употребление большого количества пищи без чувства голода.

  • Еда в одиночестве из-за ощущения стыда.

  • Отвращение, депрессия или чувство вины после переедания.

Как врачи диагностируют компульсивное переедание?

Врачи диагностируют компульсивное переедание по наличию типичных симптомов и поведения:

  • переедание один раз в неделю минимум в течение 3 месяцев;

  • чувство потери контроля над питанием.

Как врачи лечат компульсивное переедание?

Врачи могут посоветовать:

  • Терапию для прекращения компульсивного переедания.

  • Программы по снижению веса или лекарства для снижения веса, которые помогают контролировать вес.

  • Антидепрессанты, способствующие прекращению компульсивного переедания и установлению контроля над весом.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.