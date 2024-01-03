У кого может быть компульсивное переедание?

У кого может быть компульсивное переедание?

Компульсивное переедание может быть как у мужчин, так и у женщин. У мужчин компульсивное переедание встречается чаще, чем другие нарушения пищевого поведения.

Люди с компульсивным перееданием часто старше людей с другими нарушениями пищевого поведения.