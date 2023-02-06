Употребление некоторых психоактивных веществ (например, ряда наркотиков) вызывает чувство удовольствия. Удовольствие вызывает желание продолжать употреблять это психоактивное вещество. Психоактивные вещества могут быть легальными, такими как алкоголь и табак, незаконными наркотиками или рецептурными лекарственными препаратами. Некоторые люди могут незаконно получать рецептурные лекарственные препараты, такие как опиоиды.

Расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, возникает, когда человек продолжает употреблять психоактивное вещество, даже если его употребление вызывает проблемы дома или на работе.