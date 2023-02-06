Что означают расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ?
Употребление некоторых психоактивных веществ (например, ряда наркотиков) вызывает чувство удовольствия. Удовольствие вызывает желание продолжать употреблять это психоактивное вещество. Психоактивные вещества могут быть легальными, такими как алкоголь и табак, незаконными наркотиками или рецептурными лекарственными препаратами. Некоторые люди могут незаконно получать рецептурные лекарственные препараты, такие как опиоиды.
Расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, возникает, когда человек продолжает употреблять психоактивное вещество, даже если его употребление вызывает проблемы дома или на работе.
Люди, страдающие расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ, не в состоянии контролировать свое потребление психоактивного вещества.
Расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, может иметь место как с легальными, так и с незаконными психоактивными веществами.
Нет конкретного типа личности, который более склонен к развитию расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ.
Употребление психоактивного вещества не всегда означает, что у вас есть расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ.
Врачи лечат эти расстройства путем консультаций и иногда назначением лекарств.
Что вызывает расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ?
Не каждый человек, употребляющий психоактивное вещество, имеет расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ. Несмотря на то, что почти у каждого человека может развиться расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, риск его развития выше, если:
Вещество очень приятное, и его легко достать.
Вы не считаете, что вещество так уж опасно.
Вы часто чувствуете грусть, одиночество или беспокойство.
У вас имеются определенные психиатрические расстройства, например, некоторые расстройства личности или большое депрессивное расстройство.
Члены вашей семьи или друзья используют психоактивные вещества (это особенно касается подростков).
Риск также повышается, если вы принимаете рецептурные опиоидные обезболивающие средства для лечения болезненной травмы или хронической боли. Опиоиды, хотя и являются законными средствами для купирования боли, вызывают сильное привыкание.
Каковы симптомы расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ?
При расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ, возможны следующие симптомы:
Невозможность контролировать употребление вещества: вы употребляете его, даже если знаете, что это плохо для вас.
Привыкание к веществу: для получения эффекта вам требуется все большее количество вещества.
Симптомы отмены: вы испытываете неприятные симптомы, когда прекращаете употреблять вещество.
Как врачи диагностируют расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ?
Иногда люди обращаются к врачу по поводу возникшей проблемы. Или врачи могут заподозрить расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, если вы:
тратите много времени на получение, употребление или восстановление после воздействия вещества;
хотите прекратить употребление вещества, но не можете;
испытываете сильное желание использовать вещество;
не можете выполнять свои обязанности на работе, в школе или дома из-за вещества;
используете вещество в опасных ситуациях, например при вождении;
отказываетесь от социальной или рабочей деятельности из-за вещества.
Симптомы привыкания и отмены также являются признаками расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, за исключением случаев, когда они развиваются при надлежащем использовании вещества. Например, после приема в течение менее одной недели опиоидов, назначаемых при определенных болезненных травмах, таких как тяжелые ожоги, могут развиться симптомы отмены.
Несмотря на то, что анализы мочи и крови на наркотики могут определить, есть ли в вашем организме наркотики, они не могут определить, есть ли у вас расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ.
Как врачи лечат расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ?
Лечение зависит от типа вещества. Врачи могут лечить расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, следующими методами:
Консультирование
Поддержка от членов семьи
Группы поддержки
Лекарственные препараты
Для специфических расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, таких как алкоголизм и расстройство, связанное с использованием опиоидов, существуют разные виды лечения.
Где можно получить дополнительную информацию о расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ?
Семейные группы Анонимных алкоголиков (al-anon.org/)
Анонимные алкоголики (aa.org)
Фонд Хазелден Бетти Форд (hazelden.org)
LifeRing (lifering.org)
Анонимные наркоманы (na.org)
Национальный альянс по психическим заболеваниям (nami.org)