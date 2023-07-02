Многие пожилые люди боятся падать, и этот страх не лишен оснований. Падения происходят часто — как минимум у 1 из 3 пожилых людей ежегодно. Падение может привести к серьезной травме.
Человек, который упал однажды, с большой долей вероятности упадет снова
Падения не являются естественным аспектом старения
Падения являются основной причиной смерти от несчастных случаев
Падения обычно случаются во время движения, например, при вставании с постели, или когда человек спешит ответить на телефонный звонок
Некоторых падений можно избежать, поддерживая физическую форму, а также с помощью мер, повышающих безопасность жилого помещения
Что вызывает падение у пожилых людей?
Многие случаи падения вызваны физическими проблемами или небезопасными условиями в жилом помещении.
Физические проблемы, которые повышают риск падения:
Проблемы с равновесием
Проблемы с передвижением
Проблемы со зрением
Проблемы, связанные чувствительностью ног
Лекарственные препараты, вызывающие сонливость или головокружение
Проблемы с артериальным давлением или с сердцем
спутанность сознания;
мышечная слабость;
Недомогание
Факторы риска в окружающей обстановке, повышающие вероятность падения:
Темнота или тусклое освещение
Скользкие полы
Электрические или удлинительные шнуры или предметы, загораживающие путь
Захламление лестниц или полов
Неровные тротуары и разбитые бордюры
Нахождение в незнакомом месте
Какие травмы наиболее часто возникают при падении?
Падение может привести к:
Перелому костей, особенно шейки бедра, поскольку у пожилых людей часто снижается прочность костной ткани (остеопороз)
Ушибам, растяжению связок или мышц
Глубоким порезам
Повреждению органов
Разрыву связок
Если упавшему человеку некому помочь, и он вынужден долго оставаться на полу, у него могут возникнуть такие проблемы, как:
Обезвоживание (недостаток воды в организме)
пониженная температура тела (гипотермия);
Пневмония — инфекционное заболевание легких
Что будет происходить во время визита к врачу?
Врач спросит об обстоятельствах падения, имелись ли какие-либо симптомы до падения (например, головокружение или боль в груди). Он спросит о принимаемых лекарствах и об употреблении алкоголя.
Врач выполнит физикальный осмотр, чтобы исключить травмы и выяснить причину падения. Он проверит:
Артериальное давление — если артериальное давление резко снижается во время вставания, падение может быть вызвано головокружением или предобморочным состоянием
Сердце, чтобы исключить проблемы с сердцебиением, нарушения сердечного ритма или сердечную недостаточность
нарушения мышечной силы;
Глаза и зрение
Способность к удержанию равновесия, легким и плавным движениям
Как врачи лечат последствия падения?
Врачи:
Лечат травмы, полученные при падении
Лечат проблемы, которые могли привести к падению
Помогают составить план, чтобы избежать падений в будущем
При необходимости направляют к специалисту по лечебной физкультуре или трудотерапевту
Последствия падения могут быть длительными. Например, при переломе шейки бедра, возможно, пациент не сможет нормально ходить даже после лечения и реабилитации.
Страх падения также может привести к таким проблемам, как снижение физической активности и скованность суставов.
Как можно предотвратить падения?
Практиковать регулярные физические нагрузки — целесообразны силовые тренировки, упражнения на равновесие и растяжку
Носить обувь с рифленой подошвой
Не вставать резко из положения сидя или лежа во избежание головокружения
Попросить врача научить маневру Эпли при наличии проблем с пространственной дезориентацией (системным головокружением)
Уточнить у врача, повышают ли принимаемые препараты риск падения
Проверить зрение и при необходимости изготовить новые очки, а также получить лечение глаукомы или катаракты
Заниматься со специалистом по лечебной физкультуре, особенно при использовании ходунков или трости, чтобы уметь безопасно применять эти приспособления
Принять меры по повышению безопасности жилого помещения:
Организовать надлежащее освещение
Добавить выключатели света, до которых легко достать, или установить датчики движения
Добавить светильники внутри и снаружи жилища
Приклеить полоски против скольжения и установить прочные поручни на лестнице
Добавить больше электророзеток или надежно закрепить удлинители над дверными проемами (или под ковровым покрытием), чтобы не поскользнуться на них
Не захламлять полы и лестницы
Установить поручни в санузле возле унитаза и ванны
Установить приподнятое сиденье на унитаз
Зафиксировать свободно лежащие напольные коврики (или избавиться от них)
Положить противоскользящие коврики в ванну и кухню
Поместить часто используемые предметы домашнего обихода в легкодоступных местах, до которых не нужно дотягиваться или нагибаться
При неудачном падении и при отсутствии возможности встать следует повернуться на живот и подползти к предмету мебели, а затем использовать его, чтобы подняться. Держать телефон в месте, до которого можно достать с пола, или носить устройство медицинского оповещения.
Правильная высота
Для пациентов, восстанавливающихся после травмы ноги или хирургического вмешательства, использование трости, имеющей правильную высоту, является важным фактором. Слишком длинная или слишком короткая трость может приводить к болям в пояснице, плохой осанке и неустойчивости. Трость необходимо держать на стороне, противоположной травмированной ноге.