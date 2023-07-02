Что будет происходить во время визита к врачу?

Что будет происходить во время визита к врачу?

Врач спросит об обстоятельствах падения, имелись ли какие-либо симптомы до падения (например, головокружение или боль в груди). Он спросит о принимаемых лекарствах и об употреблении алкоголя.

Врач выполнит физикальный осмотр, чтобы исключить травмы и выяснить причину падения. Он проверит: