Вся репродуктивная система, включая половое созревание, контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.

Половое созревание у мальчиков начинается, когда гормоны, выделяемые мозгом, вызывают развитие яичек. Затем яички выделяют гормон тестостерон. Тестостерон — это мужской половой гормон, который вызывает у людей рост волос на лице, огрубение голоса и другие физические признаки мужского пола. Гормоны также вызывают выработку спермы в яичках.