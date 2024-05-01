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Половое созревание у мальчиков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое половое созревание?

Половое созревание — это период роста и развития, в ходе которого дети и подростки обоих полов начинают приобретать физиологические особенности взрослых, такие как молочные железы или волосы на лице, и становятся способны к воспроизводству (зачатию детей). У мальчиков половое созревание обычно происходит в возрасте от 10 до 14 лет, хотя это может произойти раньше или позже.

Что вызывает половое созревание у мальчиков?

Вся репродуктивная система, включая половое созревание, контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.

Половое созревание у мальчиков начинается, когда гормоны, выделяемые мозгом, вызывают развитие яичек. Затем яички выделяют гормон тестостерон. Тестостерон — это мужской половой гормон, который вызывает у людей рост волос на лице, огрубение голоса и другие физические признаки мужского пола. Гормоны также вызывают выработку спермы в яичках.

Какие изменения происходят во время полового созревания у мальчиков?

Происходят следующие физические изменения, как правило, в таком порядке:

  • Во-первых, мошонка (кожа вокруг яичек) и яички становятся больше.

  • Вскоре после этого половой член становится длиннее — обычно это происходит в возрасте от 11½ до 13 лет.

  • Семенные пузырьки и предстательная железа, которые участвуют в образовании семенной жидкости, увеличиваются.

  • Рост лобковых волос

  • Происходит ускорение роста, и у мальчика развиваются более крупные мышцы и более широкие плечи.

  • Волосы начинают расти на лице и под мышками.

  • Эякуляция (высвобождение сперматозоидов из полового члена) обычно становится возможной в возрасте от 12½ до 14 лет.

  • Фертильность (способность к зачатию детей) возникает в старшем подростковом возрасте.

У некоторых мальчиков наблюдается рост молочных желез (гинекомастия) в период раннего полового созревания, но это обычно проходит в течение года.

Какие могут быть проблемы с половым созреванием?

Проблемы полового созревания обычно связаны с гормонами. Существует много различных проблем, связанных с гормонами, которые приводят к слишком малому количеству гормонов, поэтому: 

  • Задержка полового созревания задерживается или вообще не начинается

Менее часто, образуется слишком много гормонов, и у мальчика наблюдается:

  • Раннее половое созревание

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.