Что такое половое созревание?
Половое созревание — это период роста и развития, в ходе которого дети и подростки обоих полов начинают приобретать физиологические особенности взрослых, такие как молочные железы или волосы на лице, и становятся способны к воспроизводству (зачатию детей). У мальчиков половое созревание обычно происходит в возрасте от 10 до 14 лет, хотя это может произойти раньше или позже.
Что вызывает половое созревание у мальчиков?
Вся репродуктивная система, включая половое созревание, контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.
Половое созревание у мальчиков начинается, когда гормоны, выделяемые мозгом, вызывают развитие яичек. Затем яички выделяют гормон тестостерон. Тестостерон — это мужской половой гормон, который вызывает у людей рост волос на лице, огрубение голоса и другие физические признаки мужского пола. Гормоны также вызывают выработку спермы в яичках.
Какие изменения происходят во время полового созревания у мальчиков?
Происходят следующие физические изменения, как правило, в таком порядке:
Во-первых, мошонка (кожа вокруг яичек) и яички становятся больше.
Вскоре после этого половой член становится длиннее — обычно это происходит в возрасте от 11½ до 13 лет.
Семенные пузырьки и предстательная железа, которые участвуют в образовании семенной жидкости, увеличиваются.
Рост лобковых волос
Происходит ускорение роста, и у мальчика развиваются более крупные мышцы и более широкие плечи.
Волосы начинают расти на лице и под мышками.
Эякуляция (высвобождение сперматозоидов из полового члена) обычно становится возможной в возрасте от 12½ до 14 лет.
Фертильность (способность к зачатию детей) возникает в старшем подростковом возрасте.
У некоторых мальчиков наблюдается рост молочных желез (гинекомастия) в период раннего полового созревания, но это обычно проходит в течение года.
Какие могут быть проблемы с половым созреванием?
Проблемы полового созревания обычно связаны с гормонами. Существует много различных проблем, связанных с гормонами, которые приводят к слишком малому количеству гормонов, поэтому:
Задержка полового созревания задерживается или вообще не начинается
Менее часто, образуется слишком много гормонов, и у мальчика наблюдается:
Раннее половое созревание