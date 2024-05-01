Что представляет собой мужская репродуктивная система?
Мужская репродуктивная система — это система в организме мужчины, предназначенная к зачатию детей. Некоторые части мужской репродуктивной системы, например, пенис и уретра, принадлежат также к мочевыделительной системе. Мочевыделительная система вырабатывает мочу и выводит ее из организма.
Мужская репродуктивная система включает:
Яички: Два яичка внутри мошонки производят сперму и тестостерон, мужской половой гормон
Придаток яичка: Орган, соединенный с яичком, в котором собирается и созревает сперма
Семявыносящий проток: Трубка, которая переносит сперму из придатка яичка к половому члену
Семенные пузырьки и предстательная железа: Органы, которые производят жидкость для семенной жидкости
Мочеиспускательный канал: Трубка, которая проводит мочу и семенную жидкость через половой член
Половой член: Половой орган мужчины, который заполняется кровью во время полового возбуждения, что вызывает эрекцию
Мужские репродуктивные органы
Как работает мужская репродуктивная система?
Основные функции мужской репродуктивной системы:
Половое созревание: Подготовка организма к выработке спермы и к сексу
Эрекция: Напряжение полового члена, позволяющее заниматься сексом
Эякуляция: Высвобождение спермы
Что такое сперма и семенная жидкость?
Сперматозоиды — это мужские половые клетки, которые могут оплодотворить женскую яйцеклетку и вызвать беременность.
Семенная жидкость — это жидкость, которая содержит сперму и выходит из пениса при эякуляции.
Яички вырабатывают миллионы сперматозоидов, которые попадают для созревания в придаток яичка. Затем они проходят через длинную трубку, называемую семявыносящим протоком, в мочеиспускательный канал и половой член.
Семенная жидкость состоит из спермы и большого количества жидкости, питающей и переносящей сперматозоиды. Жидкость вырабатывается семенными пузырьками и предстательной железой и смешивается со спермой во время эякуляции.
Что такое эрекция?
Эрекция — это когда половой член увеличивается и становится более твердым. Эрекция возникает, когда вы сексуально возбуждены, и становится возможной благодаря физическим и психическим факторам.
Во время эрекции пространство внутри полового члена заполняется кровью, что делает половой член длиннее, шире и тверже. Половой член наполняется кровью, потому что артерии, которые доставляют кровь в половой член, расширяются, что увеличивает приток крови, а вены сужаются, что уменьшает отток крови.
Что такое эякуляция?
Эякуляция — это высвобождение семенной жидкости из пениса. Сексуальная стимуляция вызывает оргазм (пик полового возбуждения). Во время оргазма мышцы сжимаются и выталкивают сперму в уретру и наружу из полового члена.
Что происходит после эякуляции?
После эякуляции или прекращения сексуальной стимуляции, больше крови вытекает из пениса и меньше притекает, что приводит к тому, что половой член становится более мягким. В течение некоторого времени повторная эрекция невозможна, обычно этот период составляет около 20 минут у молодых мужчин.
Что может пойти не так с мужской репродуктивной системой?
Некоторые проблемы с репродуктивной системой человека связаны с гормонами, например:
Другие проблемы репродуктивной системы включают в себя:
Многие заболевания, такие как инфекции и рак, могут повлиять на репродуктивную систему человека.