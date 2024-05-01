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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о мужской репродуктивной системе

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что представляет собой мужская репродуктивная система?

Мужская репродуктивная система — это система в организме мужчины, предназначенная к зачатию детей. Некоторые части мужской репродуктивной системы, например, пенис и уретра, принадлежат также к мочевыделительной системе. Мочевыделительная система вырабатывает мочу и выводит ее из организма.

Мужская репродуктивная система включает:

  • Яички: Два яичка внутри мошонки производят сперму и тестостерон, мужской половой гормон

  • Придаток яичка: Орган, соединенный с яичком, в котором собирается и созревает сперма

  • Семявыносящий проток: Трубка, которая переносит сперму из придатка яичка к половому члену

  • Семенные пузырьки и предстательная железа: Органы, которые производят жидкость для семенной жидкости

  • Мочеиспускательный канал: Трубка, которая проводит мочу и семенную жидкость через половой член

  • Половой член: Половой орган мужчины, который заполняется кровью во время полового возбуждения, что вызывает эрекцию

Мужские репродуктивные органы

Как работает мужская репродуктивная система?

Основные функции мужской репродуктивной системы:

  • Половое созревание: Подготовка организма к выработке спермы и к сексу

  • Эрекция: Напряжение полового члена, позволяющее заниматься сексом

  • Эякуляция: Высвобождение спермы

Что такое сперма и семенная жидкость?

  • Сперматозоиды — это мужские половые клетки, которые могут оплодотворить женскую яйцеклетку и вызвать беременность.

  • Семенная жидкость — это жидкость, которая содержит сперму и выходит из пениса при эякуляции.

Яички вырабатывают миллионы сперматозоидов, которые попадают для созревания в придаток яичка. Затем они проходят через длинную трубку, называемую семявыносящим протоком, в мочеиспускательный канал и половой член.

Семенная жидкость состоит из спермы и большого количества жидкости, питающей и переносящей сперматозоиды. Жидкость вырабатывается семенными пузырьками и предстательной железой и смешивается со спермой во время эякуляции.

Что такое эрекция?

Эрекция — это когда половой член увеличивается и становится более твердым. Эрекция возникает, когда вы сексуально возбуждены, и становится возможной благодаря физическим и психическим факторам.

Во время эрекции пространство внутри полового члена заполняется кровью, что делает половой член длиннее, шире и тверже. Половой член наполняется кровью, потому что артерии, которые доставляют кровь в половой член, расширяются, что увеличивает приток крови, а вены сужаются, что уменьшает отток крови.

Что такое эякуляция?

Эякуляция — это высвобождение семенной жидкости из пениса. Сексуальная стимуляция вызывает оргазм (пик полового возбуждения). Во время оргазма мышцы сжимаются и выталкивают сперму в уретру и наружу из полового члена.

Что происходит после эякуляции?

После эякуляции или прекращения сексуальной стимуляции, больше крови вытекает из пениса и меньше притекает, что приводит к тому, что половой член становится более мягким. В течение некоторого времени повторная эрекция невозможна, обычно этот период составляет около 20 минут у молодых мужчин.

Что может пойти не так с мужской репродуктивной системой?

Некоторые проблемы с репродуктивной системой человека связаны с гормонами, например:

Другие проблемы репродуктивной системы включают в себя:

Многие заболевания, такие как инфекции и рак, могут повлиять на репродуктивную систему человека.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.