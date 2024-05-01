Что такое сперма и семенная жидкость?

Что такое сперма и семенная жидкость?

Сперматозоиды — это мужские половые клетки, которые могут оплодотворить женскую яйцеклетку и вызвать беременность.

Семенная жидкость — это жидкость, которая содержит сперму и выходит из пениса при эякуляции.

Яички вырабатывают миллионы сперматозоидов, которые попадают для созревания в придаток яичка. Затем они проходят через длинную трубку, называемую семявыносящим протоком, в мочеиспускательный канал и половой член.

Семенная жидкость состоит из спермы и большого количества жидкости, питающей и переносящей сперматозоиды. Жидкость вырабатывается семенными пузырьками и предстательной железой и смешивается со спермой во время эякуляции.