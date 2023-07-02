Что такое эректильная дисфункция?
Эректильная дисфункция (ЭД) — это наличие у мужчины проблем с возникновением и поддержанием эрекции (напряжения полового члена). Половой член вообще не приходит в состоянии эрекции или эрекция возникает редко. Либо эрекция может возникать, но длится недостаточно долго.
Это нормально для мужчин иногда иметь проблемы с возникновением эрекции — врачи не считают это ЭД, если только данные проблемы не возникают часто.
ЭД может быть вызвана травмами, психологическими проблемами, заболеваниями нервной системы и кровеносных сосудов, некоторыми препаратами и хирургическим вмешательством.
ЭД часто встречается у мужчин старше 40 лет.
ЭД обычно поддается лечению.
Иногда ЭД является признаком более серьезных проблем со здоровьем.
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла ЭД, а также:
чувство онемения в области между ног (промежности).
Онемение в сочетании с ЭД может быть признаком проблем со спинным мозгом.
Узнайте, как скоро врач может вас принять, если у вас:
никогда не возникают эрекции ночью или утром при пробуждении;
после физических упражнений в мышцах ног возникают судороги, которые не проходят в состоянии покоя.
Что приводит к эректильной дисфункции?
Большую часть времени, ЭД вызывается проблемами с притоком крови к половому члену или проблемами иннервации полового члена.
Распространенными причинами ЭД являются:
затвердение стенок артерий в теле (атеросклероз);
побочные эффекты от хирургического вмешательства на простате;
прием некоторых препаратов (особенно препаратов для лечения повышенного артериального давления или депрессии).
ЭД также может быть вызвана:
низким уровнем тестостерона;
наркотическими веществами, такими как алкоголь или кокаин;
стрессом, тревогой по поводу своего состояния, депрессией или чрезмерной усталостью;
заболеваниями, которые поражают нервы, например, инсульты, рассеянный склероз и травма спинного мозга.
Что произойдет во время визита к врачу?
Ваш врач:
назначит анализ крови для измерения уровня тестостерона и диагностики диабета или других заболеваний;
в некоторых случаях может провести ультразвуковое исследование для проверки кровотока в половом члене.
Как врачи лечат эректильную дисфункцию?
В первую очередь, врачи:
лечат любые проблемы со здоровьем, которые могут быть причиной ЭД;
рассматривают вариант смены препарата, который вы принимаете и который может вызвать ЭД.
Ваш врач также может посоветовать вам следующее:
сбросить вес;
бросить курить;
употреблять меньше алкоголя.
Однако основным лечением ЭД является лекарственная терапия. Обычно врачи назначают следующие препараты:
таблетки, например, силденафил (Виагра)
Таблетки, подобные силденафилу, называются ингибиторами фосфодиэстеразы. Вы принимаете их примерно за час до того, как планируете заняться сексом. Вы не должны принимать эти препараты, если вы также принимаете сердечные препараты определенного типа, называемые нитратами. Нитраты, подобные нитроглицерину, являются препаратами для лечения боли в груди.
Если вы не можете принимать ингибиторы фосфодиэстеразы, ваш врач может:
назначить препарат, который инъецируется непосредственно в половой член перед половым актом;
назначить препарат, который вводится в отверстие полового члена перед половым актом;
порекомендовать вам использовать вакуумное устройство.
Вакуумное устройство — это пластмассовая трубка, которая одевается на половой член. Она снабжена ручным насосом, который используется для откачки воздуха. Это приводит к возникновению эрекции. После возникновения эрекции на основание полового члена надевается кольцо или лента, чтобы сохранить эрекцию после снятия насоса.
При тяжелой форме ЭД и если ни один из этих видов лечения не работает, врачи могут сделать следующее:
выполнить операцию по введению устройства в половой член.
Устройство может представлять собой твердую силиконовую палочку, которая постоянно придает половому члену жесткость. Либо это может быть раздуваемое устройство, которое накачивается для получения эрекции.