Что такое эректильная дисфункция?

Что такое эректильная дисфункция?

Эректильная дисфункция (ЭД) — это наличие у мужчины проблем с возникновением и поддержанием эрекции (напряжения полового члена). Половой член вообще не приходит в состоянии эрекции или эрекция возникает редко. Либо эрекция может возникать, но длится недостаточно долго.

Это нормально для мужчин иногда иметь проблемы с возникновением эрекции — врачи не считают это ЭД, если только данные проблемы не возникают часто.

ЭД может быть вызвана травмами, психологическими проблемами, заболеваниями нервной системы и кровеносных сосудов, некоторыми препаратами и хирургическим вмешательством.

ЭД часто встречается у мужчин старше 40 лет.

ЭД обычно поддается лечению.

Иногда ЭД является признаком более серьезных проблем со здоровьем.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла ЭД, а также:

чувство онемения в области между ног (промежности).

Онемение в сочетании с ЭД может быть признаком проблем со спинным мозгом.

Узнайте, как скоро врач может вас принять, если у вас: