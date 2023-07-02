С практикой почти все мужчины могут обучиться задержке эякуляции на 5–10 минут или более. Эти методы обучают тому, как сохранять сексуальное возбуждение без эякуляции:

Техника остановки и продолжения: приостановить занятие сексом, когда вы почувствуете, что скоро возникнет оргазм и снова продолжить примерно через 30 секунд.

Техника сдавливания: приостановить занятие сексом, когда вы почувствуете, что скоро возникнет оргазм, а затем сдавить кончик полового члена на 10-20 секунд и снова возобновить примерно через 30 секунд.

Вы можете сначала опробовать эти техники во время мастурбации. Затем вы можете применить их вместе с вашим партнером.