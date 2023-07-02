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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преждевременная эякуляция

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что такое преждевременная эякуляция?

Эякуляция — это выброс семени из полового члена (когда заканчивается половой акт). Преждевременная эякуляция — это эякуляция, которая наступает слишком рано, обычно до полового акта или сразу после его начала.

  • Преждевременная эякуляция обычно вызывается тревогой, другими эмоциональными проблемами или сексуальной неопытностью.

  • Преждевременная эякуляция часто создает стресс для пары.

  • Помочь задержать эякуляцию у многих мужчин помогает терапия.

Что вызывает преждевременную эякуляцию?

Преждевременная эякуляция почти всегда вызвана следующими причинами:

  • тревожность.

  • другими эмоциональными проблемами;

  • сексуальной неопытностью.

Если вы в течение некоторого времени не занимались сексом, у вас более вероятно возникновение преждевременной эякуляции.

Каковы симптомы преждевременной эякуляции?

Преждевременная эякуляция — это слишком раннее возникновение оргазма, обычно до проникновения полового члена или вскоре после проникновения. Другие симптомы отсутствуют.

Как врачи лечат преждевременную эякуляцию?

Терапия для изменения поведения позволяет добиться следующих результатов:

  • помогает уменьшить тревожность;

  • обучает способам задержки эякуляции.

Врачи также могут порекомендовать методы уменьшить чувствительность полового члена, например:

  • применение презерватива во время секса;

  • нанесение препарата, снижающего чувствительность, перед занятием сексом.

Если вы очень тревожны или расстроены, врачи могут назначить антидепрессивный препарат.

Задержка эякуляции

С практикой почти все мужчины могут обучиться задержке эякуляции на 5–10 минут или более. Эти методы обучают тому, как сохранять сексуальное возбуждение без эякуляции:

  • Техника остановки и продолжения: приостановить занятие сексом, когда вы почувствуете, что скоро возникнет оргазм и снова продолжить примерно через 30 секунд.

  • Техника сдавливания: приостановить занятие сексом, когда вы почувствуете, что скоро возникнет оргазм, а затем сдавить кончик полового члена на 10-20 секунд и снова возобновить примерно через 30 секунд.

Вы можете сначала опробовать эти техники во время мастурбации. Затем вы можете применить их вместе с вашим партнером.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.