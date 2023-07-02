Что такое преждевременная эякуляция?
Эякуляция — это выброс семени из полового члена (когда заканчивается половой акт). Преждевременная эякуляция — это эякуляция, которая наступает слишком рано, обычно до полового акта или сразу после его начала.
Преждевременная эякуляция обычно вызывается тревогой, другими эмоциональными проблемами или сексуальной неопытностью.
Преждевременная эякуляция часто создает стресс для пары.
Помочь задержать эякуляцию у многих мужчин помогает терапия.
Что вызывает преждевременную эякуляцию?
Преждевременная эякуляция почти всегда вызвана следующими причинами:
тревожность.
другими эмоциональными проблемами;
сексуальной неопытностью.
Если вы в течение некоторого времени не занимались сексом, у вас более вероятно возникновение преждевременной эякуляции.
Каковы симптомы преждевременной эякуляции?
Преждевременная эякуляция — это слишком раннее возникновение оргазма, обычно до проникновения полового члена или вскоре после проникновения. Другие симптомы отсутствуют.
Как врачи лечат преждевременную эякуляцию?
Терапия для изменения поведения позволяет добиться следующих результатов:
помогает уменьшить тревожность;
обучает способам задержки эякуляции.
Врачи также могут порекомендовать методы уменьшить чувствительность полового члена, например:
применение презерватива во время секса;
нанесение препарата, снижающего чувствительность, перед занятием сексом.
Если вы очень тревожны или расстроены, врачи могут назначить антидепрессивный препарат.
Задержка эякуляции
С практикой почти все мужчины могут обучиться задержке эякуляции на 5–10 минут или более. Эти методы обучают тому, как сохранять сексуальное возбуждение без эякуляции:
Техника остановки и продолжения: приостановить занятие сексом, когда вы почувствуете, что скоро возникнет оргазм и снова продолжить примерно через 30 секунд.
Техника сдавливания: приостановить занятие сексом, когда вы почувствуете, что скоро возникнет оргазм, а затем сдавить кончик полового члена на 10-20 секунд и снова возобновить примерно через 30 секунд.
Вы можете сначала опробовать эти техники во время мастурбации. Затем вы можете применить их вместе с вашим партнером.