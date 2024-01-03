При рождении кончик полового члена мальчика покрывает кожная складка. Эта кожная складка называется крайней плотью. Крайнюю плоть можно отвести назад, для облегчения оттока мочи и для промывания этой области.
У некоторых мальчиков через несколько дней после рождения крайнюю плоть удаляют. Удаление крайней плоти называть обрезанием.
Что такое фимоз и парафимоз?
Фимоз — это состояние, при котором отверстие в крайней плоти слишком маленькое, и становится очень трудно заправлять головку полового члена обратно.
Парафимоз — это состояние, при котором крайняя плоть отводится назад и застревает таким образом, что ее невозможно вернуть обратно, чтобы она покрыла головку полового члена.
Фимоз и парафимоз — это проблемы с крайней плотью, возникающие только у мужчин, не прошедших обрезание.
Фимоз является нормой у новорожденных и маленьких мальчиков; обычно оно разрешается без медицинского вмешательства примерно к 5 годам.
Парафимоз — это экстренное состояние: если не пройти срочного лечения, набухание крайней плоти может блокировать приток крови к головке полового члена.
Что вызывает фимоз и парафимоз?
Фимоз является нормой у грудных детей и маленьких мальчиков. В более старшем возрасте у мужчин он может быть вызван инфекцией или длительным раздражением или отеком крайней плоти и головки полового члена.
Парафимоз вызывается отеком крайней плоти при отведении ее за головку полового члена. Это может произойти, когда крайняя плоть оставляется в отведенном состоянии после:
медицинской процедуры;
мытья полового члена у маленького ребенка.
Каковы симптомы фимоза и парафимоза?
Симптомы фимоза включают:
невозможность отвести крайнюю плоть;
боль и дискомфорт.
трудности при оттоке мочи и во время занятий сексом.
Симптомы парафимоза:
невозможно вернуть крайнюю плоть в сторону головки полового члена;
боль и дискомфорт.
Как врачи лечат фимоз и парафимоз?
Обычным лечением фимоза и парафимоза является обрезание (хирургическая операция по удалению крайней плоти). Врачи также могут:
В случае фимоза у детей назначить нанесение кортикостероидного крема 2–3 раза в день и попросить вас осторожно растягивать крайнюю плоть — это может вылечить фимоз без обрезания.
В случае парафимоза сдавливать головку полового члена, чтобы крайняя плоть сместилась вперед.
Если необходимо, то в случае парафимоза проводится анестезия полового члена и делается небольшой надрез на крайней плоти, чтобы она могла смещаться вперед.
Назначить антибиотики для лечения инфекции.
У пациентов с фимозом важно держать кожу под крайней плотью чистой, чтобы избежать рецидива фимоза и предупредить инфекцию.
При парафимозе важно немедленно начать лечение. Парафимоз может вызвать экстренную ситуацию, если прекратится кровоток к половому члену.