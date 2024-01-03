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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фимоз и парафимоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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При рождении кончик полового члена мальчика покрывает кожная складка. Эта кожная складка называется крайней плотью. Крайнюю плоть можно отвести назад, для облегчения оттока мочи и для промывания этой области.

У некоторых мальчиков через несколько дней после рождения крайнюю плоть удаляют. Удаление крайней плоти называть обрезанием.

Что такое фимоз и парафимоз?

Фимоз — это состояние, при котором отверстие в крайней плоти слишком маленькое, и становится очень трудно заправлять головку полового члена обратно.

Парафимоз — это состояние, при котором крайняя плоть отводится назад и застревает таким образом, что ее невозможно вернуть обратно, чтобы она покрыла головку полового члена.

  • Фимоз и парафимоз — это проблемы с крайней плотью, возникающие только у мужчин, не прошедших обрезание.

  • Фимоз является нормой у новорожденных и маленьких мальчиков; обычно оно разрешается без медицинского вмешательства примерно к 5 годам.

  • Парафимоз — это экстренное состояние: если не пройти срочного лечения, набухание крайней плоти может блокировать приток крови к головке полового члена.

Что вызывает фимоз и парафимоз?

Фимоз является нормой у грудных детей и маленьких мальчиков. В более старшем возрасте у мужчин он может быть вызван инфекцией или длительным раздражением или отеком крайней плоти и головки полового члена.

Парафимоз вызывается отеком крайней плоти при отведении ее за головку полового члена. Это может произойти, когда крайняя плоть оставляется в отведенном состоянии после:

  • медицинской процедуры;

  • мытья полового члена у маленького ребенка.

Каковы симптомы фимоза и парафимоза?

Симптомы фимоза включают:

  • невозможность отвести крайнюю плоть;

  • боль и дискомфорт.

  • трудности при оттоке мочи и во время занятий сексом.

Симптомы парафимоза:

  • невозможно вернуть крайнюю плоть в сторону головки полового члена;

  • боль и дискомфорт.

Как врачи лечат фимоз и парафимоз?

Обычным лечением фимоза и парафимоза является обрезание (хирургическая операция по удалению крайней плоти). Врачи также могут:

  • В случае фимоза у детей назначить нанесение кортикостероидного крема 2–3 раза в день и попросить вас осторожно растягивать крайнюю плоть — это может вылечить фимоз без обрезания.

  • В случае парафимоза сдавливать головку полового члена, чтобы крайняя плоть сместилась вперед.

  • Если необходимо, то в случае парафимоза проводится анестезия полового члена и делается небольшой надрез на крайней плоти, чтобы она могла смещаться вперед.

  • Назначить антибиотики для лечения инфекции.

У пациентов с фимозом важно держать кожу под крайней плотью чистой, чтобы избежать рецидива фимоза и предупредить инфекцию.

При парафимозе важно немедленно начать лечение. Парафимоз может вызвать экстренную ситуацию, если прекратится кровоток к половому члену.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.