При рождении кончик полового члена мальчика покрывает кожная складка. Эта кожная складка называется крайней плотью. Крайнюю плоть можно отвести назад, для облегчения оттока мочи и для промывания этой области.

У некоторых мальчиков через несколько дней после рождения крайнюю плоть удаляют. Удаление крайней плоти называть обрезанием.

Что такое фимоз и парафимоз? Фимоз — это состояние, при котором отверстие в крайней плоти слишком маленькое, и становится очень трудно заправлять головку полового члена обратно. Парафимоз — это состояние, при котором крайняя плоть отводится назад и застревает таким образом, что ее невозможно вернуть обратно, чтобы она покрыла головку полового члена. Фимоз и парафимоз — это проблемы с крайней плотью, возникающие только у мужчин, не прошедших обрезание.

Фимоз является нормой у новорожденных и маленьких мальчиков; обычно оно разрешается без медицинского вмешательства примерно к 5 годам.

Парафимоз — это экстренное состояние: если не пройти срочного лечения, набухание крайней плоти может блокировать приток крови к головке полового члена.

Что вызывает фимоз и парафимоз? Фимоз является нормой у грудных детей и маленьких мальчиков. В более старшем возрасте у мужчин он может быть вызван инфекцией или длительным раздражением или отеком крайней плоти и головки полового члена. Парафимоз вызывается отеком крайней плоти при отведении ее за головку полового члена. Это может произойти, когда крайняя плоть оставляется в отведенном состоянии после: медицинской процедуры;

мытья полового члена у маленького ребенка.

Каковы симптомы фимоза и парафимоза? Симптомы фимоза включают: невозможность отвести крайнюю плоть;

боль и дискомфорт.

трудности при оттоке мочи и во время занятий сексом. Симптомы парафимоза: невозможно вернуть крайнюю плоть в сторону головки полового члена;

боль и дискомфорт.