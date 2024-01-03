Яички — это парный орган овальной формы, который располагается в мешочке под половым членом. Яички вырабатывают сперму. Сперма хранится в придатке яичка, который представляет собой спиралеобразную трубочку, расположенную на каждом яичке. Придаток соединен с семенным канатиком. Семенной канатик переносит сперму от придатка в тело и содержит много кровеносных сосудов и нервов.
Что такое перекрут яичка?
Перекрут яичка возникает, когда семенной канатик над яичком перекручивается, блокируя приток крови к яичку.
Перекрут яичка может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего он возникает у мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет и у маленьких детей.
Без притока крови ткань яичка может отмереть в течение нескольких часов.
Если вы подозреваете у себя перекрут яичка, немедленно обратитесь к врачу. Это экстренная медицинская ситуация.
Мужские репродуктивные органы
Что такое перекрут яичка?
Что вызывает перекрут яичка?
Врачи не всегда знают, что вызывает перекрут яичка. У некоторых мужчин имеется врожденное нарушение, при котором семенной канатик растет недолжным образом. Это может также произойти при травме паховой области, во время сна или при нахождении вне дома в холодную погоду.
Каковы симптомы перекрута яичка
Перекрут яичка приводит к:
сильной боли в одном яичке и, иногда, в области живота;
внезапной отечности яичка;
чувству недомогания и рвоте;
лихорадка
необходимости в частом мочеиспускании.
Как врачи могут распознать перекрут яичка
Врачи подозревают перекрут яичка на основании симптомов и данных физикального осмотра. Для подтверждения диагноза могут быть выполнены:
ультразвуковое исследование для выявления блокады кровотока
Как врачи лечат перекрут яичка
Врачи могут попытаться раскрутить яичко, повернув его рукой. Если эта тактика приводит к успеху, в дальнейшем врач может выполнить операцию, чтобы предотвратить повторный перекрут. Если эта тактика не сработает, врач может немедленно выполнить операцию, чтобы раскрутить яичко. Во время операции врач наложит швы на яички, чтобы они не смогли перекрутиться снова.