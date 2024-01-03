Врачи могут попытаться раскрутить яичко, повернув его рукой. Если эта тактика приводит к успеху, в дальнейшем врач может выполнить операцию, чтобы предотвратить повторный перекрут. Если эта тактика не сработает, врач может немедленно выполнить операцию, чтобы раскрутить яичко. Во время операции врач наложит швы на яички, чтобы они не смогли перекрутиться снова.