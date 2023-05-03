Что такое простата?
Простата — это железа, расположенная у мужчин между мочевым пузырем и половым членом. Трубчатый орган (мочеиспускательный канал), по которому моча из мочевого пузыря через пенис выводится из организма, проходит прямо через центральную часть предстательной железы.
Простата выделяет жидкость, которая помогает сохранить здоровье спермы. Почти вся жидкость, выходящая во время секса в процессе эякуляции, выделяется простатой.
У молодых мужчин простата имеет размер грецкого ореха, но увеличивается с возрастом.
Что такое простатит?
Простатит — это боль и опухание предстательной железы.
Что вызывает простатит?
Иногда простатит вызывается инфекцией. Обычно инфекция распространяется на простату из других отделов мочевыводящей системы (например, из мочевого пузыря или почек). В других случаях простатит не связан с инфекцией, но точная его причина не ясна.
Каковы симптомы простатита?
Симптомы простатита:
Боль в нижней части спины, в половом члене, яичках или в области между мошонкой и задним проходом (области промежности)
Потребность в более частом мочеиспускании и более сильные позывы к мочеиспусканию
Боль или жжение во время мочеиспускания
Затруднения при отхождении стула (дефекации)
Боль во время эрекции или оргазма или затруднения в их достижении
Мужские репродуктивные органы
Если причиной простатита являются бактерии, симптомы обычно усугубляются:
Лихорадка, озноб, затрудненное мочеиспускание и кровь в моче
Гной в простате или в половых органах
Как врачи распознают простатит?
Ваш врач задаст вам вопросы о ваших симптомах, возьмет образец мочи для анализа и выполнит ректальное исследование. Во время ректального исследования:
Врач введет палец в перчатке в прямую кишку (конечный отдел пищеварительного тракта, где накапливается кал [каловые массы])
Во время исследования врач может ощупать простату
Если у вас простатит, ваша простата будет очень болезненна при прикосновении врача
После ректального исследования вы сдадите еще один образец мочи для анализа. Врач определит, содержит ли моча больше клеток гноя после пальпации простаты (массажа простаты).
Как врачи лечат простатит?
Врачи по-разному лечат простатит, в зависимости от того, вызван ли он бактериями.
Если причиной являются бактерии:
Ваш врач назначит вам антибиотики, которые вы будете принимать в течение минимум 30 дней
Если вы очень больны, вам необходимо будет остаться в больнице, чтобы получать антибиотики внутривенно
Если инфекция постоянно возникает повторно после лечения:
Ваш врач может назначить вам антибиотик, который вы будете принимать в течение 6 недель
Вам может быть выполнена операция, чтобы эвакуировать гной из простаты
Если бактерии не являются причиной:
Простатит обычно трудно излечить, но вы можете лечить симптомы следующими способами:
Массажем простаты, который делается врачом после введения пальца в прямую кишку
Сидячие теплые ванны
Умственно-телесные упражнения, помогающие расслаблению мышц (биологическая обратная связь)
Препараты, облегчающие отхождения стула, уменьшают боль и отек, либо расслабляют мышцы простаты
Если симптомы очень сильны и другие виды лечения не помогают, вам может потребоваться хирургическая операция по удалению части простаты.