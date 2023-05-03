Что такое простата?
Простата — это железа, расположенная у мужчин между мочевым пузырем и половым членом. Трубчатый орган (мочеиспускательный канал), по которому моча из мочевого пузыря через пенис выводится из организма, проходит прямо через центральную часть предстательной железы.
Простата выделяет жидкость, которая помогает сохранить здоровье спермы. Почти вся жидкость, выходящая во время секса в процессе эякуляции, выделяется простатой.
У молодых мужчин простата имеет размер грецкого ореха, но увеличивается с возрастом.
Что такое ДГПЖ?
ДГПЖ — это состояние, когда предстательная железа увеличивается в размерах, но этот рост не является злокачественным. ДГПЖ может затруднять мочеиспускание, поскольку увеличенная предстательная железа может сдавливать трубку, по которой отводится моча (мочеиспускательный канал).
ДГПЖ часто встречается у мужчин старше 50 лет
Чтобы установить диагноз ДГПЖ, врач вводит палец в перчатке в прямую кишку пациента (конечный отдел пищеварительного тракта, где содержится кал [каловые массы]) и ощупывает простату (ректальное исследование)
Вы можете пройти обследование, чтобы узнать, насколько хорошо отходит моча, а также другие тесты, чтобы убедиться в отсутствии рака простаты
Вам может не потребоваться лечение ДГПЖ
Если ваши симптомы сильно вас беспокоят, вам может потребоваться лечение лекарствами или хирургическое вмешательство
Что приводит к ДГПЖ?
Врачи точно не знают, что приводит к ДГПЖ. Возможно, ее возникновение связано с гормональными изменениями по мере старения.
Каковы симптомы ДГПЖ?
ДГПЖ блокирует отток мочи, поэтому у мужчин могут развиваться следующие симптомы:
Проблемы в начале мочеиспускания
более тонкая и слабая струя мочи;
капание мочи в конце мочеиспускания.
Из-за блокирования оттока мочи, ваш мочевой пузырь полностью не опорожняется и вы можете:
чувствовать, что мочеиспускание является неполным;
чаще чувствовать потребность в мочеиспускании, особенно ночью;
чувствовать острую необходимость в мочеиспускании;
получить инфекцию мочевого пузыря.
Иногда поток мочи блокируется полностью, и вы вообще не можете помочиться (это состояние врачи называют острой задержкой мочи). Когда это происходит, ваш мочевой пузырь быстро заполняется мочой и становится чрезвычайно болезненным. Боль настолько сильна, что вам необходимо будет немедленно обратиться к врачу.
Что происходит при увеличении предстательной железы?
При доброкачественной гиперплазии предстательной железы наблюдается увеличение железы. В норме предстательная железа имеет размер грецкого ореха, но при увеличении она может достигать размера теннисного мяча. Увеличенная предстательная железа сдавливает мочеиспускательный канал, по которому моча выводится из организма. В результате моча может течь медленнее.
Как врачи могут распознать ДГПЖ?
Ваш врач задаст вам вопросы о ваших симптомах и выполнит ректальное исследование.
Врач введет палец в перчатке в прямую кишку (конечный отдел пищеварительного тракта, где накапливается кал [каловые массы])
Во время исследования врач может ощупать простату
Если у вас есть ДГПЖ, врач ощутит увеличение и гладкость простаты
Если у вас большие затруднения с мочеиспусканием, ваш врач может выполнить исследование урофлуометрии. В ходе этого исследования вы будете мочиться внутрь устройства, которое измеряет количество мочи и скорость ее течения. После урофлуометрии врач выполнит ультразвуковое исследование, чтобы выяснить степень опорожнения мочевого пузыря. При ультразвуковом исследовании с помощью звуковых волн измеряется точное количество мочи в мочевом пузыре.
Простата также может расти из-за рака простаты. Врачам необходимо понять, связаны ли ваши симптомы с ДГПЖ или раком простаты. Иногда при раке возникает твердое узловое образование, которое врач может ощутить внутри простаты, но иногда никаких признаков нет. Обычно врач проводит следующие обследования:
Анализ крови, называемый уровнем ПСА (уровень простатспецифического антигена)
В зависимости от уровня ПСА, результатов вашего осмотра и других обстоятельств, врач может дать вам следующие рекомендации:
Биопсия простаты
При биопсии простаты, врач берет из простаты образцы ткани с помощью полой иглы. Сначала врач вводит в прямую кишку пациента ультразвуковой датчик. Ультразвуковые изображения помогают врачу направлять иглу. Сначала врач вводит небольшое количество препарата, вызывающего онемение, а затем берет несколько образцов.
Как врачи лечат ДГПЖ?
Обычно врачи не лечат ДГПЖ, кроме случаев, когда симптомы беспокоят пациента или вызывают инфекции. В этих случаях врач может назначить вам лекарственные препараты.
Некоторые лекарства расслабляют отдельные части простаты и мочевого пузыря, улучшая отток мочи. Другие препараты вызывают уменьшение размера простаты. Если препараты не действуют, вам может потребоваться операция.
В случае операции, называемой ТУРП (трансуретральная резекция простаты), врач:
проводит оптическую трубку через половой член до простаты;
с помощью инструментов или лазера удаляет часть простаты.
Чаще всего процедура ТУРП может облегчить ваши симптомы. Однако существует небольшой риск того, что после операции у вас останется подтекание мочи или трудности с эрекцией.
При возникновении внезапного приступа, когда вы не вообще сможете помочиться (острая задержка мочи), вам потребуется катетер. Катетер — это мягкая резиновая трубочка, которую врач вводит через половой член в мочевой пузырь. Катетер создает возможность для оттока мочи. Обычно вам придется держать катетер в течение нескольких дней.