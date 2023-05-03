Что такое простата?

Что такое простата?

Простата — это железа, расположенная у мужчин между мочевым пузырем и половым членом. Трубчатый орган (мочеиспускательный канал), по которому моча из мочевого пузыря через пенис выводится из организма, проходит прямо через центральную часть предстательной железы.

Простата выделяет жидкость, которая помогает сохранить здоровье спермы. Почти вся жидкость, выходящая во время секса в процессе эякуляции, выделяется простатой.

У молодых мужчин простата имеет размер грецкого ореха, но увеличивается с возрастом.