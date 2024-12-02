Во время беременности могут развиться повышенное артериальное давление и высокий уровень сахара в крови (диабет). Это может быть опасно для вас и вашего ребенка. Некоторые симптомы являются настораживающими признаками осложнений, вызванных этими или другими заболеваниями.

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов во время беременности: