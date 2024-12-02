Беременность вызывает много изменений в теле женщины. Некоторые, например, увеличение размеров живота, являются распространенными и ожидаемыми. Другие физические изменения могут указывать на наличие проблемы. Большинство физических изменений беременности проходят после родов.
Какие физические изменения являются причиной для беспокойства?
Во время беременности могут развиться повышенное артериальное давление и высокий уровень сахара в крови (диабет). Это может быть опасно для вас и вашего ребенка. Некоторые симптомы являются настораживающими признаками осложнений, вызванных этими или другими заболеваниями.
Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов во время беременности:
странные головные боли или головные боли, которые не проходят;
Предобморочное состояние
проблемы со зрением;
спазмы или боль в нижней части живота;
схватки
Вагинальное кровотечение
подтекание жидкости из влагалища (которая может быть амниотической жидкостью);
отечность кистей рук и стоп;
меньше мочи, чем обычно;
любая болезнь или инфекция;
тремор (дрожание кистей рук или ног);
судорожные припадки.
учащенное сердцебиение;
ребенок начинает меньше шевелиться.
Какие физические изменения происходят на ранних сроках беременности?
В самом начале беременности у вас может быть:
Чрезвычайная усталость
резкие перепады настроения;
потребность в более частом и срочном мочеиспускании;
отечные болезненные молочные железы;
усиленные выделения из влагалища;
Утренняя тошнота
Во время беременности очень часто возникает тошнота и рвота. Это вызвано действием на организм гормонов беременности. Несмотря на название «утренняя тошнота», вы можете чувствовать тошноту или у вас может возникать рвота в любое время суток. У некоторых беременных женщин рвота возникает так часто и в течение столь длительного времени, что они нуждаются в лекарствах или внутривенных жидкостях (вводимых непосредственно в вену).
Чтобы уменьшить проявления утренней тошноты, попробуйте следующее:
часто пейте и ешьте небольшими порциями;
ешьте до того, как вы заметите, что голодны;
ешьте только простые продукты, такие как рис или макаронные изделия;
держите крекеры у кровати, чтобы вы могли немного поесть перед тем как встанете.
Изжога
Изжога (жгучая боль в груди) типична во время беременности. Изжога вызывается желудочной кислотой, попадающей в пищевод (трубка, по которой пища проходит изо рта в желудок).
Чтобы уменьшить изжогу, попробуйте следующее:
уменьшить порции принимаемой пищи;
лежать в течение нескольких часов после еды;
избегать употребления кофеина, табака, алкоголя и аспирина;
принимать жидкие антациды
Если изжога нарушает ваш сон, попробуйте следующее:
не ешьте в течение нескольких часов перед сном;
используйте несколько подушек, чтобы поднять голову или поднимите головную часть кровати.
Какие физические изменения происходят на поздних сроках беременности?
На поздних сроках беременности вы можете чувствовать особенную усталость. У вас могут быть физические изменения, такие как:
Одышка
заложенность носа;
ослабление суставов;
выделение жидкости белого или желтого цвета из сосков;
боль в спине.
По мере роста вашего живота изгибы вашего позвоночники призваны сбалансировать вес.
Чтобы уменьшить боль в спине и избежать травмы:
не поднимайте тяжелые вещи;
сгибайте колени, а не талию;
пытайтесь поддерживать правильное положение тела;
носите поддерживающую обувь на плоской подошве;
носите бандаж для живота или пояс для беременных.
варикозное расширение вен;
Отек может привести к появлению варикозного расширения вен на ногах.
Для облегчения болезненности при варикозном расширении вен:
носите компрессионный трикотаж;
отдыхая, приподнимайте ноги вверх;
лежите на левом боку.
Как изменится моя грудь во время беременности?
Ваша грудь увеличится и может стать болезненной.
Кожа вокруг сосков может потемнеть.
В конце беременности из сосков выделяется текучая желтоватая или молочная жидкость, называемая молозивом. Эта жидкость содержит много антител и микроэлементов. Она обеспечивает первую пищу для грудного ребенка.
Как изменится моя кожа во время беременности?
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Гормоны беременности могут изменить внешний вид кожи. Многие из этих изменений исчезают или уменьшаются после рождения ребенка.
У вас могут возникнуть:
коричневые пятна на лбу или щеках (мелазма);
потемнение кожи вокруг сосков;
темная линия вдоль живота;
полосы растяжения на животе;
небольшие, красные, паукообразные образования (паукообразная ангиома);
очень зудящая сыпь, которая возникает только во время беременности, обычно во 2-м или 3-м триместре.