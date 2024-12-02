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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физические изменения у матери во время беременности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2024
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Беременность вызывает много изменений в теле женщины. Некоторые, например, увеличение размеров живота, являются распространенными и ожидаемыми. Другие физические изменения могут указывать на наличие проблемы. Большинство физических изменений беременности проходят после родов.

Какие физические изменения являются причиной для беспокойства?

Во время беременности могут развиться повышенное артериальное давление и высокий уровень сахара в крови (диабет). Это может быть опасно для вас и вашего ребенка. Некоторые симптомы являются настораживающими признаками осложнений, вызванных этими или другими заболеваниями.

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов во время беременности:

  • странные головные боли или головные боли, которые не проходят;

  • Предобморочное состояние

  • проблемы со зрением;

  • спазмы или боль в нижней части живота;

  • схватки

  • Вагинальное кровотечение

  • подтекание жидкости из влагалища (которая может быть амниотической жидкостью);

  • отечность кистей рук и стоп;

  • меньше мочи, чем обычно;

  • любая болезнь или инфекция;

  • тремор (дрожание кистей рук или ног);

  • судорожные припадки.

  • учащенное сердцебиение;

  • ребенок начинает меньше шевелиться.

Какие физические изменения происходят на ранних сроках беременности?

В самом начале беременности у вас может быть:

  • Чрезвычайная усталость

  • резкие перепады настроения;

  • потребность в более частом и срочном мочеиспускании;

  • отечные болезненные молочные железы;

  • усиленные выделения из влагалища;

Утренняя тошнота

Во время беременности очень часто возникает тошнота и рвота. Это вызвано действием на организм гормонов беременности. Несмотря на название «утренняя тошнота», вы можете чувствовать тошноту или у вас может возникать рвота в любое время суток. У некоторых беременных женщин рвота возникает так часто и в течение столь длительного времени, что они нуждаются в лекарствах или внутривенных жидкостях (вводимых непосредственно в вену).

Чтобы уменьшить проявления утренней тошноты, попробуйте следующее:

  • часто пейте и ешьте небольшими порциями;

  • ешьте до того, как вы заметите, что голодны;

  • ешьте только простые продукты, такие как рис или макаронные изделия;

  • держите крекеры у кровати, чтобы вы могли немного поесть перед тем как встанете.

Изжога

Изжога (жгучая боль в груди) типична во время беременности. Изжога вызывается желудочной кислотой, попадающей в пищевод (трубка, по которой пища проходит изо рта в желудок).

Чтобы уменьшить изжогу, попробуйте следующее:

  • уменьшить порции принимаемой пищи;

  • лежать в течение нескольких часов после еды;

  • избегать употребления кофеина, табака, алкоголя и аспирина;

  • принимать жидкие антациды

Если изжога нарушает ваш сон, попробуйте следующее:

  • не ешьте в течение нескольких часов перед сном;

  • используйте несколько подушек, чтобы поднять голову или поднимите головную часть кровати.

Какие физические изменения происходят на поздних сроках беременности?

На поздних сроках беременности вы можете чувствовать особенную усталость. У вас могут быть физические изменения, такие как:

  • Одышка

  • заложенность носа;

  • ослабление суставов;

  • выделение жидкости белого или желтого цвета из сосков;

боль в спине.

По мере роста вашего живота изгибы вашего позвоночники призваны сбалансировать вес.

Чтобы уменьшить боль в спине и избежать травмы:

  • не поднимайте тяжелые вещи;

  • сгибайте колени, а не талию;

  • пытайтесь поддерживать правильное положение тела;

  • носите поддерживающую обувь на плоской подошве;

  • носите бандаж для живота или пояс для беременных.

варикозное расширение вен;

Отек может привести к появлению варикозного расширения вен на ногах.

Для облегчения болезненности при варикозном расширении вен:

  • носите компрессионный трикотаж;

  • отдыхая, приподнимайте ноги вверх;

  • лежите на левом боку.

Как изменится моя грудь во время беременности?

Ваша грудь увеличится и может стать болезненной.

Кожа вокруг сосков может потемнеть.

В конце беременности из сосков выделяется текучая желтоватая или молочная жидкость, называемая молозивом. Эта жидкость содержит много антител и микроэлементов. Она обеспечивает первую пищу для грудного ребенка.

Как изменится моя кожа во время беременности?

Гормоны беременности могут изменить внешний вид кожи. Многие из этих изменений исчезают или уменьшаются после рождения ребенка.

У вас могут возникнуть:

  • коричневые пятна на лбу или щеках (мелазма);

  • потемнение кожи вокруг сосков;

  • темная линия вдоль живота;

  • полосы растяжения на животе;

  • небольшие, красные, паукообразные образования (паукообразная ангиома);

  • очень зудящая сыпь, которая возникает только во время беременности, обычно во 2-м или 3-м триместре.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.